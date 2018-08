Mario Gómez se retira de la Selección alemana

Google Plus

El espigado delantero alemán anunció este domingo a través de su perfil de Facebook su retiro definitivo de la selección germana, tras once años como jugador internacional y después de disputar el pasado Mundial Rusia 2018.

En su red social apuntó: "Mi etapa en el equipo nacional no fue siempre fácil en términos deportivos, no siempre exitoso. Pero siempre maravilloso", aseguró el delantero, el segundo que abandona la selección tras la debacle del equipo durante el último mundial. Primero lo hizo Mesut Özil.

"Es hora de hacer hueco y dar la oportunidad a muchos jóvenes de gran talento de que cumplan sus sueños, probarse a sí mismo, reunir experiencias y alcanzar lo mejor para Alemania", agregó el experimentado jugador.

Mario Gómez participó en la selección absoluta de Alemania desde el año 2007, con un total de 78 partidos disputados en los que marcó 31 goles y repartió tan solo seis asistencias. Además, también transitó por las selecciones menores germanas, sub-15, sub-17, sub-18, sub-19, sub-20 y sub-21, todo esto desde el año 1998.

Gómez participó con la selección alemana en las copas del mundo de 2010 y 2018, en las que no tuvo suerte de cara al gol. En siete partidos disputados (cuatro en Sudáfrica y tres en Rusia) no logró perforar las redes. Además, también participó en las Eurocopas de 2008, 2012 y 2016, con un poco más de suerte, porque aunque no tuvo suerte en la del 2008, donde tampoco marcó, en las de 2012 marcó en tres ocasiones y en 2016 en dos.

Desde mediados de la temporada pasada, se anunció su fichaje por el Stuttgart, club que lo vio nacer futbolísticamente y donde seguramente espera retirarse, tras su paso por el Bayern Múnich, Fiorentina, Besiktas y Wolfsburgo. Desde enero forma parte del Stuttgart, y ha participado en 16 encuentros en los que hha marcado en ocho ocasiones, por lo que, tras su retiro de la Die Mannchaft, espera estar más centrado en su club.