Holtby sobre la derrota del Hamburgo: ''Debemos ser más fuertes y dominantes''

El camino para retornar a la Bundesliga ha comenzado y no de buena manera para el equipo de Christian Titz. El Kiel le dio la bienvenida con una goleada de tres a cero en el Imtech Arena. Este es el primer resultado del Hamburgo en la presente categoría tras 54 años, 261 después y 36 minutos.

Jonas Meffert abrió la cuenta ('56) para los visitantes. Kinsombi y Honsak se anotaron en el goleo al 78' y 93' respectivamente para cerrar el mejor partido de la primera jornada.

"Hemos tomado demasiadas decisiones erróneas y hemos dejado de jugar con valentía en algún momento. En el futuro, debemos ser más fuertes y más dominantes. Ahora es necesario trabajar bien en el entrenamiento y hacerlo mejor contra las casas de arena", declaró en la zona mixta Lewis Holtby, quien jugó los 90 minutos de la derrota.

Su compañero de mediocampo, Khaled Narey, compartió: ''perdimos el hilo y tuvimos un montón de pérdidas de bolas simples. No tengo una explicación para esto ahora. Lo arreglaremos mañana. Pero creo que vamos a mostrar una cara diferente la próxima semana''.

En la segunda jornada, el Hamburgo se verá las caras con el Sandhausen, equipo que recibió de igual manera tres goles. Allí tendrá la oportunidad de enderezar el rumbo de los primeros pasos en la segunda división.

Titz, golpeado por la goleada

Con respecto al rendimiento, el director técnico del Hamburgo expresó que "fue un juego que no nos fue bien. Después del buen comienzo en la primera mitad, no pudimos mantener nuestro juego estable y conseguir a través de lo planeado. No podíamos poner el interruptor de nuevo''.

El técnico durante el debut de su equipo en la segunda división | Foto: @HSV

Por otro lado, afirmó: "hoy también me arrepiento de nuestros espectadores, que tan activamente nos han apoyado. A pesar de que hemos perdido hoy, aprecio mucho el apoyo que hemos tenido incluso después de la derrota''. Este comentario se debe a la situación que se vivió en la última fecha de la pasada temporada, donde fanáticos impulsaron bombas hacia el césped para frenar el inminente descenso.