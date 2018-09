Guía VAVEL Bundesliga 2018/19: Bayern Múnich, a mantener la hegemonía

El día viernes 24 de agosto se dará inicio a la 55° edición del torneo de la máxima categoría del fútbol alemán, la denominada Bundesliga. El primer encuentro de la temporada 2018/19 será protagonizado entre el vigente Campeón, Bayern Múnich, quien recibirá en su renovado estadio Allianz Arena la visita del Hoffenheim.

El Bayern Múnich es el equipo más ganador del torneo, coronándose en 27 ocasiones, el conjunto de Baviera mantiene una dominante hegemonía ya que ha logrado coronarse campeón en las últimas seis ediciones, desde la temporada 2012/13 hasta la pasada temporada 2017/18, un récord absoluto, que ningún otro equipo ha logrado.

Foto: Bundesliga.com

Hablar del Bayern Múnich y no mencionar a Jupp Heynckes sería un gran error, ya que al día de hoy, el ya retirado ex futbolista y entrenador, no ha hecho otra cosa más que hacer historia con el conjunto muniqués. Bajo su dirección técnica, el Bayern ha conseguido por primera vez en su historia el tan ansiado triplete (Bundesliga, Copa alemana y UEFA Champions League), en el año 2013. Posterior a aquella hazaña, Heynckes decidió retirarse, pero en el año 2017 la directiva del Bayern volvió a contratarlo, debido a que, Carlo Ancelotti fue separado del cargo tras los malos resultados en las primeras jornadas tanto en la Bundesliga como en Liga de Campeones.

En aquel entonces Jupp Heynckes tuvo un regreso triunfal en el Bayern, ya que de estar como escolta del Borussia Dortmund a más de 5 puntos, terminó consagrándose nuevamente como Campeón, dejando a sus inmediatos seguidores muy atrás. Sin embargo, la historia no fue la misma en Liga de Campeones, debido a que cayeron eliminados en instancias de semifinales frente al Real Madrid y sorpresivamente perdieron en la Final de la Copa de Alemania ante el Eintracht de Frankfurt, de Niko Kovac, el hombre que ocuparía su lugar en el banquillo desde la siguiente temporada. De esa manera el veterano Jupp Heynckes culminó definitivamente su etapa como entrenador, quizás no de la manera deseada pero quedando en la memoria de los aficionados bávaros como uno de los hombres que más alegrías brindó al club muniqués.

Llegó la era Kovac

Niko Kovac tendrá grandes desafíos al frente del multi campeón alemán, ser el sucesor del legendario Jupp Heynckes no será tarea fácil para el entrenador de 46 años. Ya que tendrá a su cargo una plantilla totalmente distinta a su equipo anterior, el Eintracht de Frankfurt. Kovac llegó a la Bundesliga en el año 2016, con la intención de salvar al conjunto de Frankfurt del descenso, tarea cumplida para el joven entrenador quien rápidamente logró darle una identidad y un estilo de juego bastante interesante a “Las águilas” que le permitieron salir de la zona roja de la tabla y acomodarse en la misma. El pasado mayo, disputó su último encuentro al frente del conjunto de Frankfurt en la Final de Copa para luego ser presentado como nuevo entrenador del Bayern.

Foto: Bundesliga.com

Niko Kovac, como entrenador se destaca principalmente por ser un motivador, y por estar en comunicación constante con sus jugadores, trabajar personalmente en la parte psicológica de su vestuario es muy importante para el croata. Tácticamente utiliza preferiblemente dos formaciones, el 3-1-4-2 o el 3-4-1-2, aunque se vio obligado a cambiar dicho esquema y utilizar el 4-1-4-1 en el representativo muniqués, con Javi Martínez como volante de marca apoyando a los centrales y como único punta a Robert Lewandowski.

Sofocar al rival mediante altas presiones le ha funcionado bastante bien al croata dirigiendo al Frankfurt, este estilo de juego también lo podrá implementar sin mayores problemas en Múnich, ya que cuenta con varios jugadores que pueden cumplir dicha función y obtener mediante ello un despliegue rápido en ofensiva.

Los primeros pasos están dados

Niko Kovac ha superado sin mayores sorpresas sus primeros desafíos al mando de su nuevo equipo, porque se alzó con la Supercopa alemana tras vencer estrepitosamente por 5-0 a su ex equipo, el Frankfurt, demostrando un gran nivel en el terreno de juego por parte de sus nuevos dirigidos durante todo el partido. También ha superado la primera ronda de la Copa de Alemania, aunque en esta ocasión fue por la mínima. De igual manera existen grandes expectativas a lo que pueda brindar el Bayern Múnich bajo la dirección técnica del croata.

Mercado de fichajes

ALTAS NOMBRE POSICIÓN PROCEDENCIA Serge Gnabry MED Hoffenheim Leon Goretzka MED Schalke 04 Renato Sanches MED Swansea Alphonso Davies DEL Vancouver Whitecaps

BAJAS NOMBRE POSICIÓN DESTINO Arturo Vidal MED Barcelona Felix Gotze DEF Augsburg Niklas Dorsch DEF Heidenheim Milos Pantovic DEL Bochum Fabian Benko DEF LASK

Niko Kovac tendrá un lindo dolor de cabeza al momento de armar la base de su equipo. Es sabido que en el Bayern existe sobrepoblación en ciertos sectores de la plantilla, sobre todo en el centro del campo, es por eso que tendrá que ver la forma de alternar o rotar a sus hombres para los diferentes encuentros. Teniendo en cuenta la base de la temporada anterior, analizaremos el posible onceno titular que utilizará en principio el croata.

PORTERÍA

Manuel Neuer

Como la gran mayoría de los futbolistas del Bayern, querrá olvidar rápidamente el fracaso vivido en el Mundial de Rusia 2018 con la Selección alemana, donde cayeron eliminados en primera ronda. Neuer, tuvo la oportunidad de ser el portero titular de la Selección teutona incluso al poco tiempo de lograr recuperarse de la lesión en el pie que lo había dejado sin actividad física durante gran parte de la temporada pasada. Ahora, recuperado totalmente, volverá a ser el guardián principal de la portería del multi campeón alemán.

DEFENSORES

Joshua Kimmich

Catalogado como un gran presente y futuro para el fútbol alemán, es tanto el talento de este joven defensor que muchos lo denominan como “El sucesor de Philipp Lahm”, el despliegue, la solidez, el trato del balón, y el constante acompañamiento en el ataque de su equipo, son las virtudes que ha demostrado pese a su corta edad. Puede ser un hombre de mucha importancia en el equipo de Múnich y también en la Selección alemana.

Mats Hummels

De los mejores en su posición en el fútbol alemán y también en la Selección teutona, siempre está ahí firme en defensa, excelente juego aéreo al momento de despejar balones, buen trato del balón con ambas piernas, tarea importante a la hora de salir jugando con la pelota al piso. Pero los años pasan, y las lesiones han sido parte de la carrera del defensor, aún así ha logrado recuperarse y reacomodarse como un excelente marcador central y se espera que Kovac lo utilice de titular en la zaga defensiva.

Foto: Bundesliga.com

Jerome Boateng

El defensor de 29 años, llegado a Múnich en el 2011, se ha convertido en uno de los centrales más destacados del fútbol alemán, dado a que no solo ha sido una pieza clave en el Bayern, sino también en la Selección alemana. Quizás la velocidad no ha sido siempre una virtud para el marcador central, si la firmeza en la zaga defensiva, su porte físico le ha permitido caracterizarse más por la agresividad al momento de marcar, al momento de despejar balones y cortar ataques del rival. Boateng también se ha destacado por la potencia en sus remates y la efectividad en los pases largos.

Es titular fijo ya hace varias temporadas en el representativo bávaro, pero los intereses de equipos como PSG y Manchester United hacen dudar hoy en dia si el central continuará o no su carrera en el conjunto de Niko Kovac o definitivamente cambia de aire.

David Alaba

El austriaco de 26 años pese a su corta edad es uno de los más antiguos del conjunto muniqués, el lateral izquierdo disputará su octava temporada con el Bayern. Caracterizado por ser un defensor veloz que acompaña bastante a su equipo en el ataque, sus constantes zancadas por el sector izquierdo sirvió para que en varias ocasiones se vistiera de asistidor para sus compañeros. La pegada en los tiros libres también ha sido una de las virtudes del lateral con la cual ya se ha dado el lujo de anotar golazos en varias oportunidades. Es el hombre fijo en esa posición del equipo, lo que hace pensar que con Kovac al mando eso no cambiará.

MEDIOCAMPISTAS

Javi Martínez

El español también se ha consolidado como una pieza clave en el Bayern Múnich, a pesar de haber caído en lesiones en reiteradas ocasiones, ha sabido recuperarse y volver a su mejor nivel. Martínez realiza una de las funciones más importantes dentro del conjunto alemán, ubicado frente a los centrales como volante de marca para apoyarlos cuando es necesario, importante despliegue en la marca, en la recuperación. También se ha destacado por ser un volante con goles, ya que su buen juego aéreo le ha permitido marcar varios tantos de esa manera.

Arjen Robben

El veterano de la zurda mágica, el 10 que juega con los balones pegados al pie, el protagonista principal de aquel Bayern Múnich Campeón de Champions en el 2013 en el mítico Wembley, disputará su novena temporada con los bávaros. El extremo es uno de los más queridos por la afición del Bayern debido a las grandes alegrías que ha brindado al multi campeón alemán a través de goles y muchos títulos. Pero los años pasan, y las lesiones pasan factura a un jugador de 34 años con el correr del tiempo, es por eso que el holandés dispute probablemente su última temporada en el club, el físico en algunas ocasiones ya no responde debido al alto nivel de exigencia.

Foto: Bundesliga.com

Thiago Alcántara

El talentoso centrocampista de 27 años se ha ganado su titularidad en el conjunto bávaro con el correr de las temporadas, le ha costado, dado a que el italiano con ascendencia española tuvo que superar varias lesiones que lo dejaron mucho tiempo sin actividad física. Pero ha sabido reponerse para volver a su óptimo nivel y convertirse en un jugador muy importante para los de Baviera Se destaca principalmente por la elegancia al manejar el balón, con delicadeza y mucha técnica, efectivo en los pases y mucha visión dentro del campo, que le permite ser una de las opciones de salida de su equipo para conectarse en ofensiva con los atacantes. Es cierto que ha sido sondeado por varios equipos fuera de Alemania, pero aún así, Thiago seguirá en el equipo dirigido por Niko Kovac.

James Rodríguez, consolidarse como la nueva estrella bávara es el objetivo

El colombiano de la zurda exquisita llegó al Bayern en condición de préstamo desde el Real Madrid en el 2017. Su llegada causó mucha expectativa sobre si se adaptaría o no al fútbol alemán, tarea cumplida para el cafetero quien rápidamente se acomodó al conjunto bávaro, sin embargo fue perdiendo protagonismo tras empezar a arrastrar una seguidilla de lesiones, aún así James pudo destacarse cuando tuvo posibilidades de jugar, 8 goles y un total de 11 asistencias durante su primera temporada con el equipo de Baviera han sido motivos para que la directiva piense seriamente en utilizar la opción de compra. Para Niko Kovac, es un titular fijo siempre y cuando no se vea afectado con alguna lesión.

Franck Ribéry

El veterano francés de 35 años disputará su temporada número 11 en el conjunto de Múnich, es actualmente el más experimentado del equipo, el 'Scarface' ha formado junto a Arjen Robben una de las duplas más letales de europa, la dupla denominada “Robbery” ha cosechado innumerables alegrías para el Bayern, siendo durante mucho tiempo dos de los mejores extremos del mundo, a diferencia del holandés, Ribéry siempre se ha caracterizado por la potencia al momento de encarar rivales, donde en la mayoría de los casos ha salido ganador. Pero el tiempo pasa, las lesiones pasan factura y al igual que su dupla, también disputará casi con seguridad su última temporada en el equipo de Múnich debido a la alta exigencia donde el físico ya no responde como tiempo atrás.

DELANTERO

Robert Lewandowski

El atacante polaco es un goleador de raza desde que llegó a la Bundesliga, primeramente en el Borussia Dortmund y desde 2014 en el conjunto de Múnich, destacándose en cada temporada siendo elegido por lejos el máximo goleador del torneo en reiteradas ocasiones, dobletes, tripletes, póker's y hasta repóker's son los registros de un jugador que ya ha marcado historia en el fútbol teutón. Fue pretendido por varios clubes de las grandes ligas de europa, pero Robert seguirá en Alemania, donde comenzó nuevamente la temporada a un altísimo nivel anotando 3 tantos en la Supercopa ante el Frankfurt y dándole la victoria a su equipo en la primera ronda de la Copa de Alemania.

Posible formación inicial del Bayern de Kovac

Pasamos a analizar brevemente a los relevos del equipo del Campeón.

Sven Ulreich

Titular durante toda la temporada pasada tras la lesión de Neuer. Su crecimiento y solidéz bajo los tres palos del conjunto muniqués fue de menor a mayor a medida que trascurrió el tiempo. Salvadas importantes, penaltis tapados en encuentros complicados hicieron que casi no se notara la ausencia del habitual titular Manuel Neuer. Niko Kovac puede quedar tranquilo porque la portería de su equipo puede ser bien resguardada por cualquiera de los dos guardametas mencionados anteriormente, consolidados como dos de los mejores de Alemania y de europa.

Rafinha

El lateral de 32 años puede seguir aportando lo suyo debido a la experiencia con la que cuenta, puede ubicarse sin mayores dramas en cualquiera de las dos bandas laterales, debido a que ha jugado en esas posiciones en varias oportunidades. Es un relevo importante a la hora de refrescar la defensa.

Juan Bernat

El español quizás no ha tenido el protagonismo esperado en el equipo, llegó con grandes expectativas desde Valencia, pero las lesiones han sido un dolor de cabeza constante para el lateral, debido a eso no se ha asentado como titular desde que llegó a Múnich. Aún así, es una de las opciones importantes que tiene Kovac al momento de reemplazar a David Alaba.

Niklas Sule

El defensor de 22 años es una de las opciones más importantes o quizás la más importante con la que puede contar Kovac al momento de refrescar la zaga defensiva. Ha demostrado madurez y poco a poco ha mejorado su rendimiento dentro del terreno de juego, incluso siendo titular en algunos encuentros en la pasada temporada bajo el mando de Heynckes donde no se ha achicado en ningún momento. Físico, presencia, firmeza y buen juego aéreo son virtudes de un joven defensor pero con gran proyección de cara al futuro dentro del fútbol teutón.

Leon Goretzka, el jugador a seguir

Quizá el fichaje más esperado por la afición bávara, que llega al Bayern luego de un sinfín de rumores sobre su destino tras quedar libre del Schalke 04. El joven mediocampista ha demostrado tener el talento suficiente para ser considerado uno de los futbolistas con mayor futuro dentro de la Selección alemana, el ex minero reveló que eligió el Bayern para seguir desarrollándose y seguir creciendo como profesional, a diferencia del Schalke, en Múnich tendrá más posibilidades de luchar por títulos, algo que ya lo cumplió en el primer encuentro de la temporada, porque pudo contar con varios minutos en la Final de la Supercopa donde los bávaros golearon 5-0 al Frankfurt.

Foto: Bundesliga.com

Sandro Wagner

El delantero de 30 años llegó a mitad de la temporada pasada a Múnich, con la intención de ser un recambio en el ataque del conjunto bávaro y ha resultado de manera positiva, el delantero se pudo adaptar muy rápido a su nuevo equipo mediante goles, a pesar de no ser un titular fijo. Se espera que Kovac lo siga teniendo en cuenta para refrescar su ataque cuando sea necesario.

Corentin Tolisso

El joven francés también se ha convertido en una opción importante a la hora de buscar relevos en el centro del equipo, volante con mucho despliegue, buen manejo del balón, labor importante en la marca y buena visión al momento de dar salida a su equipo, interesante juego aéreo, donde incluso ha llegado a anotar varios goles, son algunas de las virtudes del reciente Campeón del Mundo con su Selección francesa en el Mundial de Rusia. Se espera que Niko Kovac lo utilice como una opción importante de recambio en su equipo aunque tampoco se descarta que pueda jugar de titular sin mayores problemas.

Kingsley Coman

Relevo más que importante para los extremos Ribéry o Robben, puede ubicarse tanto por la derecha, como por la izquierda sin drama alguno, regates interesantes, potencia, velocidad, encarador, son virtudes del joven francés quien buscará ganarse su lugar dentro del onceno titular.

Serge Gnabry

De las nuevas caras de la nueva temporada, el joven extremo de 23 años y la gran oportunidad de consolidarse como uno de los recambios de la nueva generación del Bayern. Pero antes de eso, deberá superar una lesión que lo viene arrastrando de la pasada temporada y lo ha impedido realizar la pretemporada con su nuevo equipo y por ende no participó de los primeros dos encuentros oficiales.

Renato Sanches

El portugués y su segunda oportunidad para reivindicarse en el conjunto de Múnich, había sido cedido a préstamo al fútbol inglés tras demostrar un bajo nivel luego de ser elegido el Mejor jugador joven de la Eurocopa 2016 donde se coronó Campeón con su Selección. Ha vuelto y se ha quedado a pedido de Niko Kovac, quien confía en volverlo al óptimo nivel y convertirse así en un jugador clave dentro de su esquema.

Alphonso Davies

Considerado como una de las perlas del fútbol de la MLS con tan sólo 17 años de edad, quien también fue sondeado por el Real Madrid, pero finalmente fichado por el Bayern, se unirá al club cuando cumpla la mayoría de edad, es decir, en noviembre próximo. Su traspaso genera una gran expectativa de lo que pueda brindar al conjunto muniqués, pero eso lo descubriremos recién cuando el joven talentoso culmine su temporada con el Vacouver Whitecaps.