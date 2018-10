Resumen jornada 3 Serie A: se demuestra que no se regala nada en Italia

La Serie A está siendo protagonista de un crecimiento positivo y exponencial gracias a la llegada de diversos futbolistas de gran nivel. Este factor se puede ver jornada tras jornada con los partidazos que nos ofrecen desde dicho suelo europeo. La jornada tres no se quedó atrás, fue una jornada igualada, donde no existían equipos grandes o equipos pequeños. Todos tenían el mismo objetivo y fueron a por el, ganar los tres puntos como fuera. Tanto los grandes de Italia, como las “cenicientas” de la Serie A, sorprendieron a propios y extraños con algunos resultados que nos dejó esta, la jornada 3 del balompié italiano.

Partidazos en toda regla

Daba comienzo el último día del mes de agosto, el viernes 31, con el duelo entre AC Milán y la Roma, en San Siro. Un partido que comenzó caliente debido a que los jugadores fueron a por todas, fue un duelo físico que acabó con pocos goles y se definió en el tiempo añadido, y ganó el equipo de Milán 2-1.

El sábado comenzaba septiembre y de igual manera lo hacían los partidos pautados para ese día en la liga italiana. El Inter, se podría decir que fue el único equipo grande que no sufrió para ganar, venció al Bologna a domicilio 0-3. El partido que cerró el sábado liguero fue el Parma vs Juventus, la noticia más llamativa es que Cristiano Ronaldo sigue sin marcar. Sin embargo, su equipo consiguió la victoria 1-2 con una gran actuación de Mandzukic, repartiendo una asistencia y marcando un gol.

Finalmente el domingo 2 de septiembre se bajaría el telón de la jornada tres de la Serie A. Partidos con pocos goles fue la principal característica de este día futbolero. El partido entre la Fiorentina y el Udinese se definiría por un gol, 1-0. De igual manera lo harían los enfrentamientos de la Lazio vs Frosinone, Torino vs SPAL 2013 y Atalanta vs Cagliari, dejando como vencedores a romanos, toros y los de Cerdeña. En esta jornada también hubo un partido sin goles, el Chievo Verona y el Empoli firmarían el empate a cero en un partido muy poco entretenido.

La sorpresa de la jornada vendría con la derrota del Napoli, de visitante, frente a la Sampdoria. Una apabullante goleada recibirían los dirigidos por Carlo Ancelotti gracias al buen estado de forma de Gregoire Defrel, quien les marcó dos de los tres goles del partido y los apagó definitivamente. El enfrentamiento más llamativo y entretenido fue el que enfrentaba a Sassuolo y Genoa, donde se marcaron ocho goles entre los dos equipos. El vencedor resultó ser el equipo de casa, el Sassuolo, ganando por 5-3.

El jugador de la jornada fue el atacante francés de la Sampdoria, Gregoire Defrel, quien le anotó dos golazos al Napoli y dio un certero golpe sobre la mesa para conseguir los tres puntos y la admiración del estadio donde se disputó el partido, el Stadio Luigi Ferraris.