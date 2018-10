Previa Huddersfield - Crystal Palace: duelo de necesitados en el John Smith´s Stadium

Vuelve el fútbol de clubes a Inglaterra tras el parón por selecciones de la última semana, trayendo consigo las esperanzas de varios equipos de la Premier League, que esperan haber hecho examen de conciencia acerca de su mal arranque de liga, tal y como es el caso de los dos protagonistas de uno de los duelos de las 16:00 del sábado.

El Huddersfield Town recibirá en casa al equipo dirigido por el veterano Roy Hodgson, en un enfrentamiento directo por evitar el descenso a final de temporada, siendo un factor capital los puntos conseguidos en este tipo de partidos, que ayudan a los equipos de zona baja de tabla a dar pasos de gigante por alejarse de zonas de peligro.

Ambos equipos han tenido problemas en este comienzo de campaña, al no haber logrado un gran número de puntos aprovechando el cansancio de otros equipos con más internacionales en sus filas, que podrían haber acusado el verano de Mundial.

Con los locales al borde del descenso y sin conocer la victoria, y los Eagles con una plantilla que prometía grandes cosas y que no acumula más que tres puntos, se antoja determinante la consecución de una victoria para cualquiera de los conjuntos, siendo el empate un resultado que no agradaría a ninguna de las partes.

David Wagner necesita dar con la tecla

El míster americano no ha conseguido crear un bloque sólido pese al buen primer partido que realizaron en Goodison Park, cuando empataron contra el Everton a un gol de Billing.

Si hay un aspecto que puede explicar el desastre de los 33 partidos posteriores al debut liguero, sería la alarmante falta de gol en el equipo Terrier, los cuales han logrado anotar la friolera cifra de dos goles en cuatro partidos, siendo uno de ellos en la goleada por 6-1 que les propició el Manchester City de Pep Guardiola.

El principal debe de los hombres de Wagner, la puntería arriba, no se trata exclusivamente en una mera cuestión de finalización en metros finales, si no que iría más allá, residiendo el problema en la creatividad en las ofensivas del equipo, carentes de ritmo y verticalidad o precisión, haciendo del Huddersfield un equipo más bien defensivo, pero que no cuenta tampoco con la suficiente solidez atrás como para depender únicamente de su fiabilidad en la última línea.

El punta nacido en Benín, Steve Mounie, está llamado a revertir esta situación a base de tantos que de momento se le resisten, al igual que a sus dos compañeros en los costados Van la Parra y el joven Diakhaby, siendo esta tripleta de ataque la más empleada en por el técnico estadounidense hasta la fecha.

El centrocampista Aaron Mooy, deberá imponer esa jerarquía que demostró poseer el curso anterior, ayudando a conectar la zona de creación con los aledaños del área contraria, siendo el jugador de mayor talento y criterio para llevar a cabo esta tarea.

Para que los aficionados Terriers no caigan en desolación, cabe destacar que dos de las duras derrotas cosechadas por el equipo, llegaron frente al vigente campeón, el Manchester City, y contra el Chelsea de Sarri que lidera la Premier League.

Pese a ello, imperdonable fue el empate recibido en casa contra el recién ascendido Cardiff City, rival de nuevo directo por la permanencia, pudiendo ser uno de los partidos asequibles en los que no puedes dejarte puntos si quieres mantener la categoría.

En este encuentro, tratarán de mejorar su apartado ofensivo y su creatividad en los metros finales de jugada, probando quizá un nuevo sistema como vino haciendo Wagner en varios de los partidos, buscando definir un estilo claro que les sirva como modelo a seguir durante toda la campaña.

En busca de una mayor contundencia

Dos fichajes y la renovación de uno de los jugadores más determinantes de la Premier League, hacían presagiar un año de ensueño entre la afición del Palace.

Wilfred Zaha se quedaba en el conjunto Eagle y las incorporaciones de Max Meyer y Kouyaté apuntalaban una plantilla que generaba "hype" en torno a su potencial funcionamiento.

Pero los inicios no siempre son los esperados y, tras 4 partidos, el equipo de Roy Hodgson ha logrado un balance de una victoria y tres derrotas en un comienzo muy pobre para las aspiraciones que se presuponían tras el mercado estival.

Después de los partidos internacionales, los jugadores del Crystal Palace intentarán revertir la situación en ambos lados del campo, donde sufren en defensa habiendo encajado seis goles en cuatro partidos, mientras que la situación no mejora con la pólvora que reúnen arriba, consiguiendo hasta ahora la pobre cifra de tres goles a favor.

Con esta preocupante situación dada la calidad del plantel blaugrana, parece urgente la puesta en el once de Max Meyer, el talentoso mediapunta germano que puede aportar ese desequilibrio en la zona de enganche, surtiendo de balones a Zaha en carrera para dotar de mayor ritmo a los ataques del Palace.

Para este encuentro, el progreso de Wan-Bissaka en los últimos partidos puede ser clave, abriendo la posibilidad de cargar el juego por su banda, al ser disciplinado en sus ofensivas pero efectivo, habiendo repartido ya una asistencia de alta gama en el partido inaugural.

Antecedentes

En los últimos cinco choques entre los dos equipos, han favorecido en las dos ocasiones más recientes a los Eagles, obteniendo sendas victorias por 0-2 en Premier League y 1-0 en la copa.

Pero en la ida de la pasada temporada, la otra cara de la moneda le sonrió a los Terriers que se impusieron goleando 0-3 en Selhurst Park, emulando la victoria conseguida en 2013, en el último enfrentamiento entre ambos, cuando el Huddersfield ganó los tres puntos de liga (Segunda División), venciendo 1-0.

El único empate llegó en el mismo 2013, cuando ambos conjuntos se repartieron un punto tras haber conseguido un tanto cada uno.

Árbitro: Graham Scott

El trencilla británico comenzó su andadura con los silbatos en 1997, iniciando su ascenso hasta formar parte del conjunto de árbitros nacionales en 2008.

Su gran momento llegaría en noviembre de 2014 cuando fue colegiado principal de su primer partido oficial de Liga inglesa entre el Burnley y el Aston Villa.

Caracterizado por la rigidez de sus decisiones, el árbitro criado en la escuela de Abigdon acostumbra diferenciarse del resto de sus colegas en la falta de permisividad, tan característica del fútbol inglés.

Posibles onces