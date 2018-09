Resumen Schalke 0-2 Bayern Múnich en Bundesliga 2018

Muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos en una próxima ocasión!

93': FINAL, FINAAL, NO VA MÁS! El Bayern Múnich vence al Schalke 04 en condición de visitante y se mantiene como puntero de la Bundesliga.

90': TRES MINUTOS DE ADICIÓN.

90': Primer tarjeta amarilla para el Bayern. Amarilla para Sandro Wagner

87': Tercer y último cambio en el Bayern. Se retira el autor del primer gol del encuentro, James Rodríguez, e ingresa Renato Sanches

85': QUE CERCA PASÓ ESE BALÓN! Gnabry tuvo el tercer para los visitantes pero estuvo apenas desviado su disparo.

Foto: @s04_es

Pese al resultado adverso, los hinchas del Schalke 04 no dejan de alentar.

84':Segundo cambio en el Bayern. Sale Ribery y en su lugar entra Gnabry

79': Primer cambio en el Bayern. Sale Lewandowski e ingresa Wagner.

76': ALABA ANDA FINO! Otro gran tiro libre del lateral del Bayern que es desviado por Fährmann la tiro de esquina.

Foto: @FCBayern

El momento antes del gol.

73': Tercer y último cambio en el local. Se retira Uth y entra Burgstaller

69': ESTUVO CERCA EL DESCUENTO! Primero Embolo, después Harit la tira por un lado y desaprovechan una gran oportunidad para meterse en el partido.

65': Segundo cambio en el local. Se retira Di santo e ingresa Harit en su lugar.

63': GOOOOOOOOL DEL BAYERN! PENALTY CONVERTIDO POR ROBERT LEWANDOWSKI! 0-2 PARA EL BAYERN!

62': PEEENAAAAAAAAAAAL! PENAL PARA EL BAYERN QUE PUEDE AMUENTAR SU VENTAJA.

61': La cara le cambio completamente al partido. El Bayern espera y el Schalke maneja bien la pelota, busca los espacios para hacerle daño al equipo visitante pero este mantiene bien sus líneas.

57': Pero que bien Neuer! El arquero del Bayern mantiene con mucha tranquilidad un buen tiro de Uth.

54': Primer cambio en el Schalke. Sale lesionado Mckennie e ingresa Bentaleb.

52': TUVO EL EMPATE EMBOLO! Tras una falta desde el costado, Embolo cabecea desviado y se salva el Bayern.

49': LO BOTO! INCREIBLE LO QUE ACABA DE PERDERSE JAMES CON EL ARCO SOLO! Después de una gran jugada a primera intención del Bayern, Ribery le sirve el gol a James que increíblemente lo bota con el arco solo.

45': COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN EL VELTINS-ARENA!

Foto: @UBF_EURO2024

QUE BONITO ES ESTE DEPORTE Y ES MEJOR CUANDO SE DISFRUTA UNIDOS!

Foto: @s04_es

Duro primer tiempo que fue bien disputado por ambos equipos.

Uth y Ribery han tenido el rendimiento más bajo del primer tiempo, ¿coinciden? ¿Deberían salir para el segundo tiempo?

Di Santo y James los mejores del primer tiempo! Pero, ¿qué pueden mejorar?

45': PRIMER TIEMPO EN EL VELTINS-ARENA CON UN RESULTADO DE 0-1 A FAVOR DEL BAYERN.

42': Segunda tarjeta amarilla del encuentro y segunda para el local. Amarilla para Caligiuri.

41': Una buena jugada de Ribery por izquierda termina en un disparo bien contenido por Fährmann

34': El partido se empieza a cortar con muchas faltas y el público local se hace sentir.

31': Primera amarilla del partido. Primera amarilla para Naldo

29': CLAAAAANKKK! ALABA AL PALO! Tiro libre que ejecuta perfectamente el austriaco que golpea en el horizontal. Se salva el local.

24': CAMBIARON LOS ROLES Y DE QUE MANERA! Gran balón de Lewandowski para James que queda mano a mano con el arquero local y que le quita la oportunidad del doblete al colombiano. Se pone bueno el partido!

20': DESDE LEJOS PROBÓ ALABA! Un buen tiro del lateral del Bayern desde fuera del área que Fährnmann manda al tiro de esquina.

Foto: @FCBayern

El equipo visitante celebra la apertura del marcador.

16': Presiona el Schalke y con un tiro libre desde el costado empieza a incomodar a lo bávaros.

15': LO TUVO DI SANTO! Gran combinación de los locales para que el argentino tenga una opción clarísima que Neuer mantiene sin problema.

14': El Bayern impone su ritmo en el partido y maneja de la mejor manera el balón.

8': GOOOOOOL DEL BAYEEEERN! Tan solo 8 minutos duró la resistencia del Schalke! Y quien más sino James Rodríguez para abrir el marcador!

4': ya son tres corners para el Bayern que busca abrir el marcador

0': ARRANCA EL PARTIDO EN EL VELTINS-ARENA!

Foto: @s04_es

UNA NUEVA MARCA! El Schalke 04 disputa hoy su partido número 1700 en la historia de la Bundesliga!

Foto: @s04_es

Ya están en el campo para el calentamiento los jugadores locales!

MEDIA HORA PARA EL COMIENZO DEL PARTIDO! ¿Quién marcará el primer gol? ¿Cuál será el resultado final?

Foto: @FCBayern

Ya calienta Manuel Neuer y saluda a los que alguna ves fueron sus hinchas

Foto: @s04_es

TODO LISTO EN EL VELTINS-ARENA PARA QUE RUEDE EL BALÓN!

ALINEACIONES DISPONIBLES DEL BAYERN MÚNICH: Neuer; Alaba, Süle, Hummels, Kimmich; Thiago, James, Goretzka; Ribery, Lewandowski, Müller.

ALINEACIONES DISPONIBLES DEL SCHALKE 04: Fährmann; Nastasic, Naldo, Sané; Schöpf, McKennie, Rudy, Caligiuri; Di Santo; Embolo, Uth.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Schalke 04 vs Bayern Munich en vivo, perteneciente a la 4ª jornada de la Bundesliga 2018-2019. El encuentro tendrá lugar en el Veltins-Arena este sábado 22 de septiembre 2018. a partir de las 18:30 horas (horario peninsular español).

Foto: Getty Images

Dos presentes completamente distintos, ambos en cada esquina de la tabla de posiciones y ambos con un partido de Champions entre semana. El Schalke 04 y el Bayern Múnich serán los protagonistas del partido más atractivo de la cuarta jornada de la Bundesliga. Además será el regreso del último fichaje del equipo bávaro a su casa, Leon Goretzka.

Foto: Getty Images

En su último enfrentamiento, el campeón vigente de la Bundesliga y de las últimas seis ligas alemanas, se llevó la victoria por 2-1 ante el Schalke por la jornada 22 del torneo pasado. Las anotaciones fueron de Lewandowski y Müller para los bávaros y Franco Di Santo para los mineros.

Retrocediendo un poco más, el último encuentro disputado entre ambos equipos en el Veltins-Arena también fue victoria para el entonces equipo de Carlo Ancelotti. Este fue un partido muy especial para el colombiano James Rodríguez ya que marcó su primer gol para el Bayern en aquel partido, hizo su primera asistencia y fue su primer partido como inicialista. Además vale recalcar que en ambos partidos mencionados Leon Goretzka jugó los 180 minutos con la camiseta del Schalke, ¿jugará mañana ante su ex equipo?

Foto: Getty Images

El árbitro encargado de dirigir el partido será el señor Daniel Siebert. Juez de la Asociación de Árbitro de Berlín y ha dirigido en la Bundesliga desde la campaña 2012-2013. Tiene un promedio de cuatro tarjetas amarillas por partido.

Foto: Getty Images

El Veltins-Arena será la sede de este partido. El estadio está ubicado en Gelsenkirchen, al noroeste de Alemania. El Veltins-Arena tiene capacidad para 61,673 espectadores y fue fundado en 2001.*Foto jugador Equipo B*

Foto: Getty Images

Leon Goretzka, un jugador que era muy querido por la hinchada del Schalke y que el día que firmó por el Bayern, perdió el respeto de toda la afición. Hasta incluso fue chiflado en el partido siguiente al que se conoció la noticia de su partida y las pancartas no se hicieron esperar, estas decían: “Ni el dinero ni los títulos son más valiosos que nuestro equipo. El que no lo valore se puede ir a la m...”

Por una sobrepoblación de volantes en el equipo de Kovac, los minutos han sido pocos para el ex Schalke en lo que va de la Bundesliga. Ha jugado dos partidos y uno de ellos como titular, en promedio ha jugado 56 minutos por partido y ha dado una asistencia y ha marcado un gol. Muy buenos números que se esperaban de esta joven promesa del fútbol alemán que tendrá que ganarse con mucho trabajo un lugar en el once fijo del equipo más laureado de Alemania.

Foto: Getty Images

Por parte del equipo minero, su jugador más destacado en lo que va de la campaña es Daniel Caligiuri. El italiano de 30 años comenzó su segunda temporada con el Schalke tras tener una campaña muy destacable en 2017. El extremo derecho ha jugado los 90 minutos de los tres partidos disputados del equipo en esta Bundesliga, todavía no marca ni asiste a ninguno de sus compañeros.

Foto: Getty Images

Tras el regreso del equipo de Niko Kovac a Múnich, habló en rueda de prensa y dijo que "Todos los jugadores que viajaron a Lisboa están bien. También Thiago participará en el último entrenamiento previo al partido."

El entrenador croata también rescato que “Ante el Schalke queremos continuar la misma línea mostrada ante el Leverkusen. Creo que será un partido muy intenso.”

Foto: Getty Images

En la rueda de prensa previa al partido, el entrenador Domenico Tedesco habló sobre sus dirigidos diciendo que “los chicos están muy preparados y centrados, tienen un cierto respeto por la situación actual. Saben que el 98 por ciento no es suficiente. Pero eso no es una desventaja, sino todo lo contrario. No lo sentimos así. Estamos con muchas ganas del partido.”

Foto: Getty Images

Además recalcó que “la pausa del jueves fue necesaria. Así que hoy todos estamos al mismo nivel para el último entrenamiento. El día libre después del intenso partido contra el Oporto fue muy útil para los chicos, también para la cabeza."

Foto: Getty Images

En el historial, el Bayern está muy por encima del Schalke en cuanto a Bundesliga. En total han disputado 96 encuentros con 50 victorias para el equipo bávaro, 18 para el Schalke y 28 empates. Estos partidos dejan un saldo de 201 goles para el equipo de Múnich y 103 para el equipo azul.

Foto: Getty Images

Para este encuentro, el Bayern llega con la moral muy alta tras ganar su partido de Champions como visitante en Lisboa ante el Benfica por 0-2 y acomodándose en su grupo como segundo por debajo del Ajax por gol de diferencia. Con este triunfo, ya suman seis victorias consecutivas en todas las competiciones en lo que va de la temporada que se dividen en tres por Bundesliga, una por la DFB Pokal, una por la Supercopa de Alemania y una de Champions League. Como es costumbre, sus goles a favor son muchísimo mayores a los en contra, en este caso son de 17 a favor y tan solo dos en contra.

Foto: Getty Images

Para el Schalke es otro cuento distinto. El equipo de Tedesco viene de un duro empate a uno contra el Oporto por la Champions League y tres derrotas consecutivas en la Bundesliga. Su única victoria de la temporada fue por la Pokal donde derrotaron al FC Schweinfurt 05 por 0-2. Curiosamente, en dos de los tres partidos disputados por el equipo minero en la liga ha sufrido la expulsión de uno de sus jugadores lo cual ha afectado claramente el rendimiento del equipo. El panorama se ve complicado debido a sus dos goles a favor y los seis en contra que lleva en el torneo local.