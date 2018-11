Aaron Long, MLS Defensa del Año 2018

Hay futbolistas que en las últimas temporadas están consiguiendo lanzar su carrera, convirtiéndose en uno de los mejores en su puesto dentro de la MLS. El último de ellos es el defensa Aaron Long, que tras una maravillosa temporada, ha sido galardonado con el premio al MLS Defensa del Año 2018.

Este es el segundo trofeo individual que recibe el futbolista en tres años, ya que hace dos temporadas cuando formaba parte del New York Red Bulls II, consiguió alzarse con el mismo premio pero en la USL.

@NewYorkRedBulls

"En nombre de todo el club, me gustaría felicitar a Aaron por este merecido reconocimiento", dijo el director deportivo de Red Bulls, Denis Hamlett. "Observar el crecimiento de Aaron dentro y fuera del campo, desde el Defensor del Año de la USL en 2016 hasta el All-Star de la MLS, e incluso como jugador de la Selección Nacional de los EE. UU. Nuestra organización se enorgullece de desarrollar jugadores jóvenes y de brindarles oportunidades para triunfar. Aaron es un excelente ejemplo de lo que puede suceder cuando un jugador joven se dedica a aprender y mejorar cada día“.

Aaron Long, de 26 años, ha completado su mejor temporada desde la llegada al club. Además de este premio individual, el central fue llamado para disputar el MLS All-Star 2018 y convocado con la Selección Nacional de los Estados Unidos.

El futbolista se inició jugando para la UC Riverside Highlanders, tras lo que fue seleccionado en el MLS SuperDraft 2014 por Portland Timbers. Pero no llegó a debutar con el conjunto de Oregon, ya que fue traspasado a los pocos meses a Seattle Soudners.

Con el equipo de la ‘Ciudad Esmeralda’ tampoco tuvo presencia, lo que le llevó a salir cedido a clubes de las categorías inferiores como Sacramento Republic FC u Orange County SC. No fue hasta la siguiente temporada cuando comenzó a tener una mayor presencia, eso sí, en el Seattle Sounders 2 de la USL, llegando a jugar 28 encuentros. Al finalizar la temporada acabó contrato con el conjunto ‘emelesero’, lo que le llevó a firmar libre por New York Red Bulls II tras un período de pruebas.

Tras un gran año en los Red Bulls II en donde se proclamó campeón de la USL Cup y logró el título a mejor defensor, el futbolista dio el paso al primer equipo para convertirse en un pilar fundamental para los siguientes años.

"Estamos muy orgullosos de Aaron, y estamos felices por él", dijo el entrenador de Red Bulls, Chris Armas. “Aaron ha tenido una historia única para llegar a este punto y se ha establecido como un verdadero líder de nuestra línea defensiva y equipo. Es genial verlo obtener este reconocimiento, es muy merecido.”

Jugador Votos Jugadores Votos Medios Votos Clubes Promedio Aaron Long (RBNY) 20.76% 25.47% 33.33% 26.52% Chad Marshall (SEA) 11.70% 27.36% 23.72% 20.93% Michael Parkhurst (ATL) 11.70% 6.60% 3.00% 7.10% Leandro González Pírez (ATL) 5.85% 8.49% 3.00% 5.78% Kemar Lawrence (RBNY) 5.85% 2.83% 8.11% 5.60%

Ganadores MLS Defensa del Año

2018: Aaron Long – New York Red Bulls

2017: Ike Opara – Sporting Kansas City

2016: Matt Hedges – FC Dallas

2015: Laurent Ciman – Montreal Impact

2014: Chad Marshall - Seattle Sounders FC

2013: Jose Goncalves – New England Revolution

2012: Matt Besler – Sporting Kansas City

2011: Omar Gonzalez – Los Angeles Galaxy

2010: Jamison Olave – Real Salt Lake

2009: Chad Marshall – Columbus Crew

2008: Chad Marshall – Columbus Crew

2007: Michael Parkhurst – New England Revolution

2006: Bobby Boswell – D.C. United

2005: Jimmy Conrad – Kansas City Wizards

2004: Robin Fraser – Columbus Crew

2003: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

2002: Carlos Bocanegra – Chicago Fire

2001: Jeff Agoos – San Jose Earthquakes

2000: Peter Vermes – Kansas City Wizards

1999: Robin Fraser – Los Angeles Galaxy

1998: Lubos Kubik – Chicago Fire

1997: Eddie Pope – D.C. United

1996: John Doyle – San Jose Earthquakes