Previa Sporting Kansas City – Real Salt Lake: todo por decidirse

Dos equipos y dos ilusiones que buscan volver a ser importantes. Varios años han sido los que estos equipos se han visto lejos de esta situación y no quieren desaprovechar la oportunidad que tienen ante sí. Las oportunidades están abiertas y cualquier resultado podría decantar la victoria.

El conjunto local está ante una oportunidad de oro para volver a clasificarse a la final de conferencia de la MLS Cup. Tras la gran temporada realizada, tienen que jugarse el todo por el todo en su estadio y con un resultado que a priori les es ventajoso. Aunque confiarse es lo peor que pueden hacer. Ya han caído en varias ocasiones siendo favoritos, por lo que esta situación no les es desconocida, ¿podrán cambiarla?

Su rival en esta eliminatoria lleva varios años trabajando para este momento y no quieren quedarse en la estacada. Los ‘Royals’ se clasificaron a estos PlayOff´s in extremis, y a pesar de haber tenido que superar la Knockout Round, terminaron empatando la ida de esta eliminatoria, lo que le pone en un poco desventaja. Pero el equipo se ha vuelto un experto en salir de peores situaciones, por lo que están preparados para el reto.

Sin confiarse

Sporting Kansas City esta a un paso de lograr colocarse en una final de conferencia, después de cinco años cayendo de manera consecutiva en la Knockout Round. Todas las apuestas le ponen como favorito para conseguirlo, ya no sólo por la superioridad demostrada durante la temporada regular, sino también por el resultado favorable que traen del encuentro de ida. Los ‘Wizards’ han sido uno de los equipos que han convertido su estadio en un fortín y que mejores resultados han sacado ahí, por lo que a priori les da con un punto más que a su rival, pero la historia les dice que no podrán confiarse.

El planteamiento para este partido está muy claro. Continuar con la línea de toda la temporada. Si logran marcar el ritmo del partido y tener el control de la pelota, sólo será cuestión de acierto que pueda lograr un resultado muy positivo. Aunque deberá mejorar un par de factores que les dieron problemas en el pasado, la falta de gol y los fallos de concentración en defensa. El primero de estos aspectos no depende de ellos; la ausencia de un delantero referencia les ha castigado, por lo que tendrán que encomendarse en lo que tiene. Será en la defensa donde tendrán que dar un paso adelante. Su rival es especialista en sacar provecho de los errores de defensivo, por lo que cometer uno podría costarles la eliminatoria.

mlssoccer.com

Aunque el equipo necesite gol, será en el centro del campo donde esté la pieza más importante y el jugador a seguir. Ilie Sánchez es el timón del equipo. Por él pasa la gran mayoría de las acciones del equipo y el máximo distribuidor de juego, de ahí que su presencia en el equipo sea vital. Es uno de los jugadores con mayor porcentaje de pase acertado, por lo que de tener el control de la pelota, ayudará en gran medida a conseguir un resultado favorable.

Para este partido, los ‘Wizards’ han recuperado a una pieza muy importante como es el lateral izquierdo, Seth Sinovic, aunque cuenta aún con bajas. Jimmy Medranda está recuperándose de una operación quirúrgica en su rodilla, mientras que Cristian Lobato sufre una lesión en su cuádriceps.

Nada que perder, mucho que ganar

Real Salt Lake quiero volver a sentarse en la mesa de los grandes y tiene ante sí una oportunidad de oro. A pesar de contar con una clara desventaja con su rival del partido de vuelta, llega en un espectacular estado de forma que le permite ser optimista. Los resultados obtenidos en las últimas semanas, y sobre todo el desarrollo del encuentro de ida, les dan claras opciones. Sin embargo no pueden confiarse, necesitan mínimo un gol para poder lograr su objetivo y que su rival no anote. Llevan muchas temporadas sin disputar este tipo de partidos, por lo que no podrán bajar la guardia.

Para este enfrentamiento, los ‘Royals’ tendrán que enfocarse en sacar provecho de los errores de su rival. Ya conocen lo que es puntuar en este campo, ya que en las últimas visitas consiguieron levarse puntos. Pero esto no es temporada regular, aquí tendrán que dar el todo por el todo. Ante un rival que se muestra superior, los visitantes tendrán que hacer valer su buena capacidad de contraatacar para llevarse el partido.

rsl.com

En esta semifinal, el nombre propio por parte de los visitantes será Damir Kreilach. Con al ausencia de Rusnak, el futbolista croata será el máximo responsable del equipo, ocupándose además de la mediapunta. Sin apenas hacer ruido, el atacante se ha colado en el once titular, semana tras semana, logrando goles importantes.

Para este encuentro el equipo local tendrá tendrá dos bajas, una de ellas muy importante. David Horst tuvo que pasar por el quirófano hace unas semanas por una rotura del tendón de Aquiles. Pero sin lugar a duda la ausencia más importante será la de Albert Rusnak que está suspendido para esta vuelta. También serán dudas en este partido Tony Beltran, Jordan Allen, Alex Horwath y Marcelo Silva.

Sin claro favorito

Los enfrentamientos entre estos equipos en Kansas han estado muy igualados desde que los ‘Royals’ llegasen a la MLS. De un total de 14 encuentros disputados, los locales han conseguido llevarse la victoria en seis ocasiones mientras que su rival en tres. Las otras cinco ocasiones el marcador finalizó en empate.

El último partido disputado entre ambos equipos se celebró hace apenas un mes, finalizando este con un empate a un gol. Los visitantes fueron los que se adelantaron en el marcador con un tanto del Corey Baird. Tras muchos minutos de insistencia, en la segunda mitad, Ike Opara logró igualar el resultado con un remate de cabeza tras un saque de esquina.

Arbitrará Jose Carlos Rivero

Este partido se disputará en el Children´s Mercy Park de Kansas. Uno de los estadios específicos para el fútbol y se encuentra cerca del Kansas Speedway. Una de las características de este estadio es una parte de la grada que se denomina ‘The Blue Hell’, cuando juegan los Sporting Kansas City, que es denominada como una de las más ruidosas de la competición. El estadio de los ‘Wizs’ se inauguró a mediados de la temporada 2011 en un partido frente a Chicago Fire. Tiene una capacidad para 18.467 espectadores, aunque para conciertos puede ampliarse a unos 20.000.

El árbitro del partido será el estadounidense José Carlos Rivero. Es uno de los árbitros que menos tiempo lleva dirigiendo en la competición, casi una centena de partidos desde 2012. Hasta el momento su mayor logro en la carrera arbitral ha sido dirigir partidos en los PlayOff´s.

Posibles Onces