Josef Martínez, Landon Donovan MLS MVP 2018

El ‘Recordman’ de la Major League Soccer 2018 ha puesto el broche de oro a su temporada, levantando el trofeo individual más importante de la competición. Josef Martínez ha sido galardonado con el Landon Donovan MLS MVP 2018 tras completar una temporada espectacular, que aún podría mejorar.

“Gracias a todos. A mi familia, a mis compañeros de equipo y a la ciudad. Muchas gracias a los aficionados por su apoyo en estos años”, expresó Josef Martínez. “Hace dos años no me podía imaginar lo que podía pasar, nunca me esperé esto”.

“Esta es una hermosa semana no sólo para mí, sino también para todos mis compañeros. Hemos tenido una temporada sensacional, creo que no viviremos otra igual y espero darle una alegría a toda esta ciudad que lo necesita y tanto la desea”, apuntó Martínez.

Josef Martínez rompió el récord anotador de una temporada de la MLS con 31 goles este año, rompiendo el récord anterior de 27 sostenido por Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. Esta cifra le permitió ser reconocido hace unas semanas como MLS Bota de Oro 2018. Estos números permitieron al jugador igualar el récord de goles anotados de manera consecutiva, logrado la pasada temporada por Diego Valeri. Marcó un total de 50 goles en sus primeras dos temporadas y promedió 0.912 goles por partido esta temporada. Además de gol, Martínez también registró seis asistencias.

Sus esfuerzos ayudaron a Atlanta United a una campaña de 69 puntos, empatando con el récord logrado por Toronto la pasada temporada, y unos MLS Playoffs 2018 en los que anotó tres goles en cuatro partidos, lo que le permitió reclamar el récord de la MLS.

Por sus impresionantes logros esta temporada, Martínez obtuvo casi el 48 por ciento de los votos en el MVP de los jugadores, la administración y los medios de comunicación. En segundo lugar, quedó su compañero de equipo en el Atlanta United, el mediocampista Miguel Almirón, que recibió el 15 por ciento de los votos. Martínez también fue nombrado para el MLS 2018 Best XI junto con Almirón.

También es el quinto jugador en la historia de los principales deportes profesionales en Atlanta en ganar el premio al jugador más valioso de su liga. El mariscal de campo de los Falcons, Matt Ryan, fue el Jugador Más Valioso de la NFL en la temporada 2016, mientras que los Braves ’Chipper Jones (1999), Terry Pendleton (1991) y Dale Murphy (1982, 1983) fueron reconocidos como MVP de la Liga Nacional de Grandes Ligas.

El premio Landon Donovan MLS MVP ha sido otorgado desde 1996 a la persona determinada por una encuesta de jugadores, administración y medios de comunicación como el más valioso para su club. A continuación se muestra un desglose de los resultados de la votación para 2018.

Votaciones Landon Donovan MLS MVP 2018

Jugador Votos Jugadores Votos Medios Votos Clubes Promedio Josef Martínez (ATL) 50,00% 42,45% 51,35% 47,93% Miguel Almirón (ATL) 13,95% 17,92% 13,21% 15,03% Zlatan Ibrahimovic (LA) 8,14% 12,26% 14,41% 11,60% Wayne Rooney (DC) 4,07% 9,43% 9,91% 7,80% Carlos Vela (LAFC) 4,65% 9,43% 1,80% 5,29% Bradley Wright-Phillips (RBNY) 4,65% 4,72% 5,11% 4,82% Luciano Acosta (DC) 5,23% 0,94% 0,60% 2,26% Ignacio Piatti (MTL) 0,58% 2,83% 2,70% 2,04%

Ganadores Landon Donovan MLS MVP 2018

2018: Josef Martínez – Atlanta United

2017: Diego Valeri – Portland Timbers

2016: David Villa – New York City FC

2015: Sebastian Giovinco – Toronto FC

2014: Robbie Keane – LA Galaxy

2013: Mike Magee – Chicago Fire

2012: Chris Wondolowski – San Jose Earthquakes

2011: Dwayne De Rosario – D.C. United

2010: David Ferreira – FC Dallas

2009: Landon Donovan – LA Galaxy

2008: Guillermo Barros Schelotto – Columbus Crew

2007: Luciano Emilio – D.C. United

2006: Christian Gómez – D.C. United

2005: Taylor Twellman – New England Revolution

2004: Amado Guevara – MetroStars

2003: Preki – Kansas City Wizards

2002: Carlos Ruiz – LA Galaxy

2001: Alex Pineda Chakan – Miami Fusion

2000: Tony Myola – Kansas City Wizards

1999: Jason Kreis – Dallas Burn

1998: Marco Etcheverry – D.C. United

1997: Preki – Kansas City Wizards

1996: Carlos Valderrama – Tampa Bay Mutiny