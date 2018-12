FC Cincinnati elige en el MLS Expansion Draft

El primer evento de la off season termino con la participación de FC Cincinnati en el MLS Expansion Draft 2018, donde el conjunto que se incorporará a la Major League Soccer en la próxima temporada, elegía a cinco futbolistas que no fueron ‘salvados’ por sus equipos.

El conjunto de ‘Queen City’ tenía la opción de elegir a cinco futbolistas de una lista interminable. En cuanto seleccionaban a un jugador, su equipo de procedencia quedaba automáticamente fuera de este Draft. De los cinco nombres elegidos por el equipo de Cincinnati, la gran mayoría han sido jugadores de tres cuartos de campos hacia adelante.

El primer nombre que el equipo dio fue el de Darren Mattocks. El extremo llega procedente del DC United donde ha jugado las últimas temporadas. El jamaicano tiene tras de sí una gran experiencia en el soccer estadounidense. Desde que fuese seleccionado por Vancouver Whitecaps en 2012, ha defendido y goleado también con Portland Timbers. En total fueron 161 partidos en tres equipos donde consiguió anotar 34 goles.

La segunda selección fue Kei Kamara. Sin embargo, el veterano delantero no jugará en ‘Cinncy’ la próxima temporada. El futbolista de Sierra Leona fue traspasado inmediatamente a Colorado Rapids en una operación en la que el conjunto ‘orange & blue’ recibe una ’international slot’.

La tercera selección fue la de Eric Alexander. El centrocampista de 30 años llega procedente de Houston Dynamo tras ser uno auténtico trotamundos del soccer estadounidense. El jugador fue seleccionado por FC Dallas en el MLS SuperDraft 2010 en la cuadragésimo cuarta posición. Durante todos estos años, el jugador perteneció a cinco equipos diferentes. Además de los dos conjuntos texanos ya mencionados, Portland Timbers, New York Red Bulls y Montreal Impact, fueron sus equipos. En total fueron 226 partidos en los que anotó diez goles. Se proclamó campeón del Supporters´Shield con New York Red Bulls en 2010 y de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2018 con Houston Dynamo.

La cuarta selección fue la del belga Roland Lamah. El experimentado extremo ha sido uno de los jugadores más resolutivos de FC Dallas en las pasadas temporadas. En este tiempo el jugador disputó más de 60 partidos en los que anotó una veintena de goles. Previa a su llegada a la MLS, Lamah jugó en varios equipos europeos de un segundo nivel, aunque con estos consiguió siempre ser una pieza importante. RSC Anderlecht, Swansea City FC y CA Osasuna fueron algunos equipos a los que el belga perteneció.

La última selección fue un defensor como Hassan Ndam. El joven central llega procedente de New York Red Bulls, aunque en los últimos años, el jugador permaneció con el segundo equipo de los neoyorkinos. En las dos temporadas que permaneció en la franquicia ‘taurina’ solo disputó dos encuentros con le conjunto ‘emelesero’, dándose su mayor participación con el equipo de la USL.