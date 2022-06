Análisis post: Estados Unidos saca adelante un partido parejo

Estados Unidos inició la fecha FIFA de junio goleando 3-0 a Marruecos en Cincinnati a través de Brenden Aaronson,, Tim Weah y Haji Wright de penalti. El combinado de las barras y las estrellas utilizó el habitual 4-3-3, cuatro defensas, tres mediocampistas, dos extremos y un delantero con dibujo táctico. La media del grupo fue de 25 de años, Christian Pulisic llevó el brazalete de capitán.

Seis jugadores iniciaron desde el último partido clasificatorio ante Costa Rica, entre ellos destacan Walker Zimmerman, Antonee Robinson,, Tyler Adams,, Christian Pulisic y Team Weah. Tras haber asegurado su regreso mundialista en la fecha FIFA de marzo, la actual campeona norteamericana sacó adelante un partido bravo y bastante parejo. Marruecos fue un durísimo escollo, por momentos no dio tregua y Hakimi fue ingenuo en el penalti.

Uruguay es el segundo escollo a batir en Kansas City el domingo 5 de junio, Gregg Berhalter no se guardará nada. La selección estadounidense está atenta al desarrollo de la repesca europea, Ucrania superó 3-1 a Escocia en Glasgow y avanza a la final de la ruta A ante Gales el mismo día en Cardiff. La ganadora avanza al grupo B. Ismael Cornejo fue el mismo colegiado salvadoreño, que impartió justicia en aquel Estados Unidos 2-1 Ghana disputado en East Hartford el 1 de julio de 2017.

La CONCACAF Nations League 2022/23 también aparece en el horizonte el 11 y 15 de junio, respectivamente, ante Granada en Austin y El Salvador en San Salvador. Estados Unidos buscará asegurar la clasificación para la Copa Oro 2023. El combinado de las barras y las estrellas también tiene disponible la fecha FIFA de septiembre para afinar los últimos detalles de su preparación mundialista en medio de un calendario apretado.

