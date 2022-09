Ethan Nwaneri, la nueva joya del fútbol inglés

¿Qué estabas haciendo a tus 15 años? Ethan Nwaneri estaba debutando con el primer equipo del Arsenal, convirtiéndose en el futbolista más joven en la historia de la Premier League. Nwaneri ingresó a los 92 minutos del partido en el que Arsenal venció 3-0 al Brentford, en reemplazo de Fábio Vieira, batiendo así el récord que ostentaba Harvey Elliot desde 2019, con 16 años y 30 días.

La carrera de Nwaneri avanza a pasos agigantados, llegando incluso a debutar ya con la Sub-16 de Inglaterra. Por supuesto, no es casualidad que esto ocurra en el Arsenal de Mikel Arteta, quien apuesta por la juventud en su plantilla, la cual tiene el promedio de edad más joven de toda la Premier League, con 24,3 años.

El joven futbolista del Arsenal minutos antes de su gran momento | Foto: Premier League

“Ha sido algo instintivo”, explicó Arteta sobre el debut del joven. “Conocí al chico y me gustó lo que vi. Per Mertesacker y la gente de la cantera me han hablado muy bien de él, Edu también. Lo conocí y entrenó un par de veces con nosotros. Ayer entró en la convocatoria debido a las lesiones, especialmente la de Martin Odegaard, y luego empecé a sentir que cuando llegara el momento le ofrecería la oportunidad de debutar. Y así ha sido”.

Las lesiones de futbolistas como Martin Odegaard han abierto la puerta para que Nwaneri tenga su oportunidad con el primer equipo, superando a Cesc Fábregas, quien era el jugador más joven en vestir la camiseta del Arsenal, habiendo debutado con 16 años, cinco meses y 24 días.

Algunos datos de Nwaneri

Nacido el 21 de marzo de 2007, en Inglaterra, de padres nigerianos, Nwaneri puede desempeñarse como mediocampista ofensivo, aunque también suele ocupar puestos más adelantados en el campo, como extremo izquierdo e incluso centrodelantero.

Quienes lo han visto jugar en la academia del Arsenal, aseguran que se trata de uno de los proyectos más interesantes de todo el fútbol inglés. Entre las curiosidades, por ejemplo, se encuentra que Nwaneri ni siquiera había nacido cuando el Arsenal abandonó el mítico Highbury para mudarse al actual Emirates Stadium.

Los más jóvenes en la historia de la Premier League