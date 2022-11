Guía VAVEL Ecuador: la ‘Tri’ anhela ser la gran revelación mundialista

Ecuador, tras la gran decepción que significó no clasificarse al Mundial de Rusia 2018, se preparó arduamente para lograr el gran objetivo de volver a jugar la máxima justa mundialista. El camino fue turbulento, primero Hernán Darío Gómez volvió y tras una mala campaña en la CONMEBOL Copa América Brasil 2019, fue despedido. En enero de 2020, la Federación Ecuatoriana de Fútbol apostó por Jordi Cruyff como nuevo seleccionador. El estratega neerlandés no pudo dirigir ningún partido debido a la pandemia y renunció en julio de dicho año. En agosto de aquel año, Gustavo Alfaro fue designado como su sucesor. El experimentado estratega argentino no tuvo ninguna experiencia previa dirigiendo selecciones absolutas. Antes de asumir su nuevo rol como seleccionador ecuatoriano, dirigió a Boca Juniors.

Ecuador, para el camino a Qatar 2022, superó muchísimas dificultades. La Selección Ecuatoriana jugará por cuarta vez una justa mundialista, su debut se produjo en Corea y Japón 2002, no superó la fase de grupos. En Alemania 2006 alcanzó los octavos de final. En Brasil 2014 tampoco superó la primera fase. La ‘Tri’ cuenta con una generación joven que anhela romperla en la élite del fútbol mundial, entre ellos destacan, Hincapié, Estupiñán y Byron Castillo, por citar algunos. En la fecha FIFA de septiembre, empató sin goles ante Arabia Saudita y Japón. Ecuador competirá en el Grupo A junto con Qatar, Países Bajos y Senegal. La Federación Ecuatoriana inicialmente anunció un amistoso ante Irak, el mismo tras haber estado en duda, finalmente se disputó.

Camino al Mundial de Qatar

Tras la gran decepción que significó el proceso a Rusia 2018, Ecuador inició con una derrota por 1-0 ante Argentina, luego ganó 4-2 a a los uruguayos en Quito en la primera jornada doble disputada en octubre de 2020. En noviembre de dicho año, ganó 3-2 a Bolivia y apabulló 6-1 a Colombia. La jornada doble de marzo de 2021 fue aplazada por la pandemia.

En la jornada de junio de dicho año, perdió 2-0 ante Brasil y 2-1 ante Perú. Dos duras derrotas antes de la Copa América 2021. La CONMEBOL solicitó a la FIFA disputar jornadas triples para cumplir con los partidos pendientes, la casa madre del fútbol mundial aceptó dicha solicitud para septiembre y octubre.

La Selección Ecuatoriana finalizó cuarta en el Grupo B con tres puntos, Argentina fue su verdugo en los cuartos de final, perdió 3-0. En la primera jornada triple en plena reanudación de la zona sudamericana, Ecuador apenas sumó tres puntos de nueve en disputa. En la segunda jornada triple, sumó cuatro puntos. Cerró el 2021 ganando 1-0 a Venezuela y 2-0 a Chile.

En la recta final en el 2022, empató 1-1 ante Brasil, 1-1 ante Perú, perdió 3-1 ante Paraguay e igualó 1-1 ante Argentina. Ecuador jugará su cuarto Mundial tras haber finalizado cuarta en la zona sudamericana.

Última etapa preparatoria

Ecuador, en las fechas FIFA de junio y septiembre, acumuló dos victorias y tres empates en sus últimos cinco amistosos internacionales. Los empates sin goles ante Arabia Saudita y Japón en Alemania dejaron muchas dudas en el comando técnico. La Selección Ecuatoriana confirmó que sí jugará su último partido de preparación ante Irak.

Ecuador empató sin goles ante Irak en Madrid y sumó su tercer empate al hilo, Gustavo Alfaro tiene arduo trabajo pensando en el partido inaugural.

Antecedentes en los Mundiales

Ecuador debutó en las justas mundialistas en Corea y Japón 2002 tras haber finalizado segunda en el clasificatorio sudamericano. La Selección Ecuatoriana compitió en el Grupo G junto a México, Italia y Croacia. La ‘Tri’ perdió 2-0 ante los italianos, 2-1 ante México y ganó 1-0 a los croatas. Primera participación en los Mundiales FIFA.

Los ecuatorianos clasificaron por segunda vez al hilo, en Alemania 2006 compitió en el Grupo A junto a la anfitriona, Polonia y Costa Rica. La ‘Tri’ finalizó segunda con seis puntos, en los octavos de final quedó eliminada por la mínima diferencia ante Inglaterra.

La última justa mundialista en la que el combinado ecuatoriano estuvo presente se produjo en Brasil 2014, quedó encuadrada en el Grupo E con Francia, Suiza y Honduras. Ecuador finalizó tercera con cuatro puntos y no superó la primera ronda. Qatar 2022 marca su retorno mundialista tras no haberse clasificado a Rusia 2018.

Antecedentes con los rivales del grupo

Los ecuatorianos ya se han enfrentado a dos de las selecciones que integran el Grupo A, la ‘Tri’ perdió 4-3 ante Qatar en un amistoso FIFA en octubre de 2018. Con los Países Bajos también han disputado dos amistosos, acumula un empate y una derrota. Senegal es el único escollo con el que se enfrentará por primera vez.

💪 “#LaTri va a salir a comerle el hígado a cualquier rival. A este grupo no lo quiebra nadie”, DT #GustavoAlfaro #HaremosHistoria #ElBancoDeLaTRI pic.twitter.com/o7xJWDSNAT — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 13, 2022

Seleccionador y sistema táctico

El seleccionador de Ecuador es Gustavo Alfaro, el estratega argentino asumió las riendas de la selección absoluta en agosto de 2020 y con experiencia nula armó un equipo competitivo y clasificó al Mundial de Qatar en la cuarta posición de la Clasificación Sudamericana.

El sistema táctico que suele emplear es el 4-3-3, que le facilita mucho el juego rápido a través de las bandas, aunque dependiendo de las exigencias del rival también puede cambiar al 4-2-3-1, que le favorece con sólidas transiciones de defensa a ataque y viceversa.

Jugadores estrellas

Byron Castillo, el defensor que milita en el León de México, es una de las principales figuras destacadas en la Selección Ecuatoriana que dirige Alfaro. El 8 de noviembre el TAS multó a la Federación Ecuatoriana, tendrá una resta de tres puntos en el próximo proceso clasificatorio y ratificó que Byron Castillo sí es elegible. Todas las partes involucradas decidieron no incluirlo en la convocatoria definitiva.

El estratega argentino en su momento emitió una opinión sobre dicho caso y fue tajante. En el actual curso de la Liga MX, disputó 17 partidos y anotó un tanto. Piero Hincapié, el defensor del Bayer Leverkusen, acumula 16 partidos disputados y solo anotó un tanto. Habitual convocado en la selección absoluta ecuatoriana en la era Alfaro.

Pelvis Estupiñán, el defensor que milita en el Brighton, ha disputado 10 partidos, no anotó ningún tanto y sigue consolidándose a pasos agigantados en la Premier League. Ecuador es un seleccionado joven que buscará sorprender en Qatar 2022.

Convocatoria y bajas

Sin Byron Castillo para no correr riesgos, Ecuador reveló a los 26 jugadores mundialistas que disputarán el Mundial de Qatar 2022. El defensor del León no fue citado a la justa mundialista, puesto que no se logró aclarar su caso, tremendo mazazo.

Porteros (3): Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez.

Defensas (9): Piero Hincapié, Félix Torres, Robert Arboleda, Xavier Arreaga, Jackson Porozo, Angelo Preciado, Pervis Estupinán, William Pacho, Diego Palacios.

Centrocampistas (10): Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Jhegson Méndez, Alan Franco, José Cifuentes, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, Romario Ibarra, Ayrton Preciado.

Delanteros (4): Enner Valencia, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, Kevin Rodríguez.

Posible once inicial

Alexander Domínguez, Piero Hincapié, Félix Torres, Roberto Arboleda, Xavier Arreaga. Moisés Caicedo, Carlos Gruezo, Ayrton Preciado, Gonzalo Plata, Enner Valencia, Michael Estrada.