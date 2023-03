El león del Atlas zarpa a Brasil

Tras la alegría que contagió a su afición en el Mundial de Catar, Marruecos volvió a vestirse de rojo, para disputar su primer amistoso frente a un rival de prestigio mundial como lo es Brasil. El seleccionador Walid Regragui convocó a nuevas caras, no tan reconocidas, como son: Amraoui, Abqar, Chadi Riad, Bochouari, Louza, Kechta y Salah. El técnico optó por un once de gala, con la novedad de El Khannouss en el once titular. Por su parte, Ramón Menezes, quien sigue siendo el interino de la seleçao, utilizó en su esquema, hasta cuatro piezas que no estuvieron presentes en el pasado Mundial.

La selección de Marruecos demostró que su asombroso nivel en el Mundial de Catar 2022 no fue una mera casualidad. Los de Regragui lograron derrotar a Brasil ante 65.000 espectadores en el Estadio de la ciudad de Tánger. Sofyan Boufal y Abdelhamid Sabiri anotaron los dos goles que dieron una victoria histórica al combinado marroquí. Marruecos se convirtió en la primera selección árabe que vence a Brasil en toda la historia.

La primera parte la desperdició el león del Atlas hasta en tres ocasiones: Sofiane Boufal, Hakim Ziyech y Youssef En-Nesyri, dispusieron de claras oportunidades de gol, pero el toque final no estuvo al nivel deseado. Eso sí, la portería de Marruecos también estuvo a punto de temblar en más de una ocasión. Yassine Bounou no tuvo uno de sus mejores días en la selección, y es que estuvo inseguro en toda la primera parte. De hecho, una mala salida del guardameta del Sevilla terminó en gol de Vinicius, aunque finalmente fue en posición de fuera de juego.

Cada vez que avanzaron los minutos, el león del Atlas tuvo mucha más hambre. Y cuando un león tiene hambre, la presa está más cerca de caer. Así fue. En el minuto 28, con un hábil disparo al palo corto de Weverton, Marruecos logró anotar el primer tanto del partido por la vía de Sofiane Boufal. El futbolista de Al-Rayyan se ubicó dentro del área para recibir un pase cruzado de Bilal Al-Khannouss, y desde la posición de rotación, Boufal remató con el pie derecho, para que el balón termine en la red de los brasileños.

En la segunda mitad, el cuerpo técnico de Marruecos realizó tres cambios: Yahya Attia Allah, Sabiri y Louza entraron por Hakimi, Bilal Al-Khannouss y Ezzedine Ounahi. El nuevo técnico de Brasil, Ramón Menezes, también respondió con otros tres cambios a la vez en el minuto 65, con la participación de Anthony , Vitor Roque y Rafael Vega en lugar de Rony, Rodrygo y Andrey. La pentacampeona del mundo insistió y logró empatar el encuentro con un gol desde fuera del área de Carlos Henrique Casemiro. Con la ayuda de un error garrafal de Yassin Bono, el centrocampista del Manchester United dio vida a la canarinha.

Pese al empate de los brasileños, la selección marroquí se sobrepuso rápidamente del desliz de Bono y pudo recuperar el control del balón. Los de Regragui empezaron a dominar a toda la poderosa Brasil hasta que llegó el zarpazo final. En el minuto 79, Sabiri coronó su esfuerzo en el centro del campo al anotar el gol de la victoria con un imparable misil que pegó en el larguero y terminó en la red de Weverton.

Los futbolistas marroquíes llevaron tres días del mes de Ramadán, y pese a tratarse de un partido amistoso, ofrecieron un gran fútbol ante su afición y demostraron que pueden plantarle cara a cualquier selección del mundo. El camino de los leones ahora es prepararse bien para llegar de la mejor manera a la Copa de África. En el otro lado, Brasil sigue con un técnico interino y busca un entrenador de gran nivel para lograr sus objetivos y volver a ser una gran selección, que es lo que tanto desean los brasileños.