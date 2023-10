Un amistoso de pocos amigos

El Enrique Roca de Murcia acogió en sus inmediaciones un auténtico partidazo internacional entre las selecciones de Nueva Zelanda y República Democrática del Congo. Un partido que bajo nombre no era un gran cartel para el espectador, pero en el césped las sensaciones y el ambiente eran propias de un partido oficial.

Ambas selecciones acostumbradas a disputar partidos cerca de sus respectivos territorios, asistieron a un estadio espectacular que aspira a convertirse sede del Mundial 2030 donde España presentará 10 candidatos. Sin conocer estos datos, los jugadores de la selección neozelandesa respondieron en la rueda de prensa previa al encuentro a una serie de preguntas relacionadas con el estado del terreno de juego y las instalaciones. Los jugadores del continente oceánico se quedaron asombrados con la capacidad del estadio y mucho más cuando fueron avisados de que a día de hoy, el equipo que disputa sus partidos de local milita en la tercera categoría del fútbol español.

​Imagen del equipo congoleño minutos antes de que comenzase el partido / Fuente: R.C.D.

A pesar de que la entrada no fue muy numerosa, los aficionados congoleños se ocuparon de convertir el partido amistoso en toda una fiesta. De hecho, muchos espectadores neutros que acudieron al evento para disfrutar del encuentro acabaron animando al equipo africano gracias al ímpetu que mostraban una pequeña parte de los aficionados congoleños.

Alineaciones

Nueva Zelanda: Tzanev, Boxall, Cacace, Kirwan, Pijnaker, Singh, Stamenic, Just, Mccowatt, Waine, Chris Wood.

República Democrática del Congo: Mpasi-Nzau, Batubinsika, Bayeye, Kalulu, Mbemba, Moutousammy, Pickel, Bakambu, Bongonda, Meschack Elia, Silas.

Demasiado nivel en dos selecciones de poco nombre

Repasando los onces de ambos equipos, el marco del partido no marcaba a ningún futbolista como el protagonista del juego. Sin embargo, por parte de la R.C.D. había un hombre al que toda la grada aclamaba y él mismo respondía con aplausos. Cédric Bakambu fue uno de los jugadores más vistoso de todo el encuentro, la creación de juego que aportaba en el centro del campo ligado con sus disparos a portería, lo convirtieron en el foco de la poca afición que asistió al estadio. Muchos de los jóvenes que se acercaron al Enrique Roca de Murcia mostraron varias pancartas solicitando la camiseta de Bakambu, pero el futbolista decidió intercambiarla con uno de sus rivales.

​Imagen del once de Nueva Zelanda antes de comenzar el encuentro / Fuente: Nueva Zelanda

Durante la primera mitad fueron los congoleños los que se sobrepusieron en cuanto a juego. La gran pegada que los caracteriza en la zona de tres cuartos complicaba mucho la salida de balón del equipo de Oceanía. Sin embargo, las ocasiones generadas no fueron suficientes para abrir el marcador durante los primeros 45 minutos.

Crhis Wood al rescate

Cuando se habla de Chris Wood en un partido de fútbol, es muy complicado no ligarle la palabra "gol" a su apellido y así mismo sucedió en el encuentro amistoso. El delantero del Nottingham Forest acudió con su cita al gol aunque no sería hasta el minuto 90 desde los once metros para hacerlo. La segunda parte estuvo mucho más igualada en cuanto a posesión, ocasiones y sobre todo goles.

El primero en remover las redes de la portería fuer Cédric Bakambu nada más empezara a rodar el esférico en el minuto 46. Tras esto, alguna llegada espontánea e independiente por parte de Bongonda fueron las únicas ocasiones que consiguieron generar los africanos, sin llegar a cerrar el partido. Esto dio la oportunidad a Darren Bazeley (entrenador de Nueva Zelanda) para añadir al partido a varios futbolistas de relevo que respondieron con la calidad que les atesoran y consiguiendo provocar así, un penalti en el último minuto del encuentro.

Chris Wood antes de que diera comienzo el encuentro / Fuente: Nueva Zelanda

Finalmente, el delantero de la Premier League, Chris Wood, anotaba el tanto del empate que cerraría el marcador y el acta del colegiado después de haberle anulado dos goles con anterioridad. Al finalizar el encuentro, el futbolista neozelandés se acercó a la grada para atender a los aficionados y recoger algunos regalos que los espectadores murcianos habían preparado especialmente para él.

El talento se impone al esfuerzo

No cabe duda de que el esfuerzo de los futbolistas congoleños fue cuanto menos envidiable, pero un goleador nato como es Wood no permitió que los aficionados africanos se marcharan a casa con la victoria bajo el brazo. Un punto importante e interesante es la capacidad que mantiene Darren Bazeley en el banquillo de su selección.

Los cambios introducidos en la segunda mitad fueron piezas clave para lograr empatar el encuentro. Futbolistas poco conocidos que militan en las divisiones inferiores de Inglaterra que consiguieron desequilibrar un partido que por momentos se atascaba en el centro del campo. Quién sabe si de aquí a unos años esta nómina de jóvenes futbolistas neozelandeses se pasean por los campos de toda Europa mostrando un fútbol que impresionó a los espectadores bajo la noche murciana.