Previa Estados Unidos vs Gales: en búsqueda del estreno soñado

Llega el momento más esperado del año. Arranca el Mundial y es el turno de que dos selecciones comiencen a volar. En un lado, el águila representativa de Estados Unidos. En el otro, el dragón carmesí del País de Gales. Un duelo de altos vuelos que sin duda marcará el devenir del Grupo B en Qatar.

Aunque en el fútbol es muy peligroso hacer previsiones y más en un campeonato del mundo, la lógica hace pensar que este choque entre británicos y norteamericanos puede dilucidar quién aspira a una de las dos primeras plazas. A priori, Inglaterra es la gran favorita para meterse en octavos y por nivel de plantilla, Irán parece que se encuentra un escalón por debajo. Por tanto se avecina una finalísima entre Estados Unidos y Gales. Pocas veces un debut mundialista ha tenido el cartel de partido decisivo.

Bale encabeza el sueño galés

Gales llega a la cita de Qatar encomendándose a su estrella. Gareth Bale viene de desempeñar un papel crucial precisamente en Estados Unidos, donde fue clave para que su equipo, Los Ángeles FC, se proclamara campeón de la MLS. Ese rol del líder se hace aún más evidente cuando le toca vestir los colores de su selección, donde es capitán y voz autorizada dentro del vestuario.

A la experiencia y trayectoria de Bale se le une una plantilla que destaca por su juventud. Al igual que su rival, Gales tiene uno de los promedios de edad más bajos de todo el campeonato, rondando los 25 años. La inmensa mayoría procedentes del fútbol inglés y muchos de ellos en categorías inferiores a la Premier League. Aún así, la imagen y el rendimiento del equipo está siendo por encima de lo previsible. Este curso han jugado en la categoría más alta de la Nations League y en la repesca para el Mundial lograron superar a rivales de su nivel (2-1 contra Austria, 1-0 ante Ucrania).

La nueva camada que ilusiona a Estados Unidos

En el otro lado de la balanza tenemos a Estados Unidos. El cuadro norteamericano trae a tierras cataríes a una de sus generaciones más prometedoras e ilusionantes. Christian Pulisic, Gio Reyna, Luca De La Torre, Tim Weah...una nueva camada de futbolistas de muchísimo talento y que luchará por meterse en octavos. Tras no haberse clasificado para el Mundial de Rusia, el conjunto estadounidense se había metido en las eliminatorias tanto en Brasil 2014 como Sudáfrica 2010.

Giovanni Reyna y Christian Pulisic en un entrenamiento en Doha | Fotografía: Getty Images

Sin precedentes en una gran competición

Hay muy pocos precedentes entre ambos conjuntos y ninguno en partido oficial. Dos amistosos disputados, siendo el balance favorable a Estados Unidos con una victoria y un empate. En su último enfrentamiento firmaron tablas (0-0), mientras que en 2003 el cuadro norteamericano se impuso con claridad por 2-0, con goles de Eddie Lewis y el mítico Landon Donovan.

La gran duda en la selección galesa es Joe Allen. El experimentado centrocampista del Swansea y ex del Liverpool, arrastra desde hace varios días problemas en los isquiotibiales y el seleccionador, Robert Page, no quiere correr riesgos innecesarios. Hasta última hora no se conocerá su disponibilidad para el encuentro. Si no llegara, los dueños de la sala de máquinas de los dragones serán el joven Ethan Ampadu (Spezia) y un viejo rockero del fútbol europeo como Aaron Ramsey.

En el otro lado, el once de Estados Unidos quizás parece más perfilado. Se espera que Josh Sargent sea el nueve titular, con Pulisic en la izquierda y presumiblemente Aaronson en el otro costado. Weston McKennie será el encargado de anclar al equipo al centro del campo y tampoco se descarta la presencia del valencianista Yunus Musah.

Declaraciones de los entrenadores

Gregg Berhalter (Estados Unidos): "Tenemos que demostrar nuestra valía. No hemos estado quizás al nivel de algunas de las potencias mundiales, pero hemos tenido buenos equipos con mucho corazón. Estamos listos para dar el siguiente paso e intentar hace un Mundial exitoso".

Robert Page (Gales): "Jugar un Mundial es algo que todo el mundo sueña con hacer y será una ocasión especial, algo de lo que toda la nación se sentirá orgullosa. Haremos todo lo posible para clasificarnos y llegar lo más lejos posible, pero para ello tenemos que hacer lo que mejor sabemos hacer y dar todo nuestro corazón por la camiseta".

Convocatoria de Gales

Porteros: Wayne Heennesey (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester) y Adam Davies (Sheffield United).

Defensas: Ben Davies (Tottenham), Ben Cabango (Swansea), Tom Lockyer (Luton Town), Joe Rodon (Rennes), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia), Chris Gunter (Wimbledon), Neco Williams (Nottingham Forest) y Connor Roberts (Burnley).

Centrocampistas: Sorba Thomas (Huddersfield), Joe Allen (Swansea), Matt Smith (MK Dons), Dylan Levitt (Dundee United), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Jonny Williams (Swindon Town), Aaron Ramsey (Niza) y Rubin Colwell (Cardiff City).

Delanteros: Gareth Bale (Los Ángeles FC), Kieffer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest) y Daniel James (Fulham).

Convocatoria de Estados Unidos

Porteros: Ethan Horvath (Luton Town), Matt Turner (Arsenal) y Sean Johnson (New York City).

Defensas: Cameron Carter Vickers (Celtic), Shaq Moore (Nashville), Aaron Long (NY Red Bulls), Walker Zimmerman (Nashville), DeAndre Yedlin (Inter Miami) , Sergiño Dest (Milán), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Antonee Robinson (Fulham) y Tim Ream (Fulham).

Centrocampistas: Tyler Adams (Leeds), Kellyn Acosta (Los Angeles FC), Weston McKennie (Juventus), Luca De la Torre (Celta), Brenden Aaronson (Leeds) , Yunus Musah (Valencia) y Cristian Roldán (Seattle Sounders.

Delanteros: Jesús Ferreira (Dallas), Jordan Morris (Seattle Sounders), Christian Pulisic (Chelsea), Gio Reyna (Borussia Dortmund), Josh Sargent (Norwich), Tim Weah (Lille) y Haji Wright (Antalyaspor).

Alineaciones previsibles

Estados Unidos: Matt Turner, Sergino Dest, Walker Zimmerman, Aaron Long, Antonee Robinson, Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie, Christian Pulisic, Josh Sargent, Brenden Aaronson

Gales: Wayne Hennessey, Ethan Ampadu, Joe Rodon, Ben Davies, Connor Roberts, Joe Allen, Aaron Ramsey, Neco Williams, Gareth Bale, Kieffer Moore, Daniel James