Crónica general de la jornada 24 de la Premier League: el Arsenal recupera el trono

La jornada 24 de la Premier League dejó grandes momentos. Por arriba, el Arsenal aprovechó el empate del Manchester City ante el Nottingham para auparse de nuevo al liderato, en un partido vibrante en Villa Park ante el Aston Villa. Manchester United y Tottenham cumplieron ante Leicester y West Ham, ocupando las dos últimas plazas de Champions. Por abajo, tanto Southampton, que venció en Stamford Bridge, como el Everton, firme ante el Leeds United, lograron dos victorias de mérito para seguir creyendo en la permanencia.

Aston Villa 2-4 Arsenal

La jornada arrancó con un encuentro de corazones fuertes en Villa Park. El Aston Villa, con dos grandes goles de Watkins y Coutinho, se puso dos veces por delante en el marcador. Saka empató antes del gol del brasileño, y la primera mitad auguraba malas consecuencias para los gunners.

Zinchenko empató con un golazo y el Arsenal se aferró a la épica para recoger el testigo del liderato. Jorginho anotó el 2-3 con la ayuda inestimable de Emi Martínez y Martinelli, en la última del partido, aprovechó la incorporación del meta argentino a un córner para marcar a placer y alocar a la afición gunner tras tres partidos consecutivos sin conocer el triunfo.

Saliba, Fabio Vieira y Martinelli celebrando el 2-4 definitivo | Foto: Getty Images

Brentford 1-1 Crystal Palace

Otro partido en el que el Brentford no pierde. Los bees recibían la visita de un Palace decaído por la mala racha de resultados, y Eze pudo darle a los eagles el 7º triunfo del curso. El inglés marcó en el 69' para alegría de los de Vieira pero Janelt, en el 96', rescató un punto importantísimo para los de Thomas Frank, ahora 9º clasificados a tres de puestos de Europa League.

Janelt le dio al Brentford un punto de gigante | Foto: Getty Images

Brighton 0-1 Fulham

Duelo de revelaciones en el Amex. Brighton y Fulham medían fuerzas en un partido lleno de connotaciones positivas para ambos. La historia se encargó de que los 3 puntos viajaran para Londres, pero con mucho sufrimiento. El Brighton vio como los goles de March en el 57' y de Buonanotte en el 78' no subían en el marcador, y Solomon, en el tramo final, desató la locura en la afición cottager. El israelí anotó el 0-1 en el 88' para colocar a los de Marco Silva sextos, a solo 4 de puestos Champions.

Willian y Solomon celebran el 0-1 definitivo | Foto: Getty Images

Chelsea 0-1 Southampton

El Chelsea no levanta cabeza. Ni los fichajes de renombre ni el cambio de entrenador le han dado un vuelco a la racha de los blues, perdidos en la mitad de la tabla y cada vez más lejos de los puestos europeos. Ward-Prowse, con otra falta, la 17º, marcó el único tanto del partido para un Southampton que, a través de la resiliencia y la fortaleza defensiva, resistieron las embestidas de los de Potter y confirmaron un triunfo vital para acercarse a la permanencia.

Ward-Prowse anotó su 17º gol de libre directo | Foto: Getty Images

Everton 1-0 Leeds United

El Everton recibía a un Leeds en un mal estado de forma en un duelo directo en la zona de abajo. Los whites, con Skubala como técnico interino y con sensaciones pobres en cuanto al juego, volvieron a caer, esta vez en Goodison Park. Sean Dyche y los suyos, con un gol de Coleman que sorprendió a todos menos a él mismo, dio a los toffees otro triunfo de vital importancia para salir del descenso, aunque solo 1 punto por encima de él.

Coleman, el héroe en Goodison Park | Foto: Getty Images

Nottingham Forest 1-1 Manchester City

La oportunidad no se aprovechó. El City, que ya conocía el resultado del Arsenal, no fue capaz de sacar los 3 puntos ante el Forest, pero no porque no pudo. Los de Guardiola dispusieron de muchísimas ocasiones para marcharse de City Ground con una goleada a su favor, más de una de un Haaland muy impreciso, pero Bernardo Silva fue el único que logró embocar. El Forest aguantó con el 0-1 y en el 84', Chris Wood empujó a placer un balón al segundo palo para dinamitar la zona alta de la tabla y darle tranquilidad a los de Cooper.

Chris Wood apagó las esperanzas skyblue | Foto: Getty Images

Wolverhampton 0-1 Bournemouth

El Bournemouth cree a través de Tavernier. Los cherries visitaban el siempre difícil Molineux, ahora más con Lopetegui al mando, con la intención de sacar rédito. Los 'lobos' tuvieron más oportunidades que los de O'Neil para llevarse el partido, pero Marcus Tavernier, uno de los jugadores más en forma del conjunto cherrie, decantó la balanza en el 49' para darle oxígeno al Bournemouth y devolver las dudas a los Wolves.

Marcus Tavernier y Solanke, felices tras el gol | Foto: Getty Images

Newcastle 0-2 Liverpool

El Liverpool tomó St James' Park. El Newcastle, que aún no había perdido en casa en toda la temporada, se vio sorprendido por un Liverpool muy eficiente en las áreas. Alisson sacó alguna que otra ocasión clara de los magpies y, en ataque, Darwin Núñez y Gakpo decidieron el partido en dos grandes jugadas. La expulsión de Pope en el 22' ayudó, y los reds, con su 2º triunfo consecutivo, se acercan a Europa.

Darwin abrió la cuenta para los reds en St James' Park | Foto: Getty Images

Manchester United 3-0 Leicester

Rashford sigue siendo Rashford. Visita del Leicester a Old Trafford, que se fue de vacío. Ese vacío estuvo cerca de esfumarse tras varias claras oportunidades de los foxes, que se encontraron a un De Gea excelente bajo palos. Rashford abrió la cuenta, dobló la ventaja y Sancho, a los 15 minutos del segundo tiempo, sentenció un partido cuyo resultado no reflejó en su totalidad el juego mostrado por ambos conjuntos.

El Manchester United, intratable en Old Trafford | Foto: Getty Images

Tottenham 2-0 West Ham

El Tottenham se reencontró con el triunfo en su feudo. La afición spur recibió a Kane, su capitán, con un tifo en relación con su récord de goles, y Kane respondió. El delantero del Tottenham tuvo mucha influencia en el juego de los de Conte, como casi siempre. Emerson adelantó a los locales tras una gran combinación con Ben Davies y Son, suplente en el día de ayer, anotó el 2-0 final tras asistencia de Kane, reafirmando una sociedad histórica dentro de la Premier League.