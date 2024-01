El Newcastle United se lleva el Tyne-Wear Derby 12 años después

Volvía el Tyne-Wear Derby tras ocho años de espera en el encuentro perteneciente a la tercera ronda de la FA Cup. Este enfrentamiento entre Sunderland y Newcastle United es considerado el más caliente e intenso de Inglaterra. Se trata de una rivalidad que se remonta a varios siglos y ha traído consigo: detenciones, sangre, prohibiciones, peleas con caballos, etc. El odio es eterno. Para entender la tensión de estos duelos, toca irse al S.XVII, cuando ni existía el fútbol. Durante la Guerra Civil Inglesa comenzó a fraguarse esta enemistad entre las ciudades de Sunderland y Newcastle, ya que la gente de esta última se mostró fiel a la Corona, mientras los habitantes ‘mackens’ se rebelaron y libraron batallas a muerte. En el que respecta al terreno de juego, se trata de uno de los derbis más antiguos e igualados de la historia del fútbol, ya que ambos equipos fueron fundadores de la Premier League (First Division) y se han medido 156 veces.

Se veían las caras en el Stadium of Light tras mucho tiempo de sequía para los aficionados de los ‘Black Cats’y de los ‘Magpies’. De hecho, para los visitantes era el momento de romper la mala racha en este derbi, ya que, llevaban desde 2011 sin sumar victoria. De los últimos nueve enfrentamientos, hubo tres empates y el Sunderland venció en 6 ocasiones. En lo que se refiere a la actualidad, los de Eddie Howe llegaban arrastrando una mala dinámica en Premier League, ya que en los últimos encuentros se han ido descolgando de la pelea por los puesto que dan acceso a la Champions League. Además de la reciente eliminación en Fase de Grupos de la Liga de Campeones y la derrota en penaltis ante el Chelsea en los Cuartos de Final de la EFL Cup. Por parte de los locales, la tendencia era al alza, ya que llevaban tres partidos sin conocer la derrota y se encuentran en puestos de Playoff de ascenso en la Championship, ocupando el 6º lugar en la tabla de clasificación. Cierto es, que están viviendo una temporada de incertidumbres, a pesar de estar en posiciones de promoción a la Premier League. Todo ello se debe movimiento en el banquillo. Comenzó la temporada Tony Mowbray y fue despedido dejando el equipo 9º a tres puntos de Playoff. Tras esta destitución, sonó para reemplazarle el entrenador del Stade Reims, Will Still, quien llegó a reunirse en Inglaterra con los dirigentes del Sunderland, sin embargo, acabo declinando la oferta. Durante este tiempo de negociación estuvo en el cargo Mike Dodds como interino, hasta que se oficalizo al ex entrenador del Rangers, Michael Beale como nuevo técnico del conjunto ‘macken’.

PA Archive/Press Association Images

Pero aquí lo que manda es el verde y el ambiente en los prolegómenos con 6.000 aficionados visitantes y un lleno hasta la bandera, hacían prever un duelo para el recuerdo para ambas aficiones. El dominador del encuentro desde el inicio ha sido el Newcastle United, haciéndose notar la diferencia de categoría entre ambos equipos. De hecho, nada más empezar en el 3’ Anthony Patterson ha realizado una parada antológica tras un cabezazo de Sean Longstaff, que ha dejado con las ganas de abrir el marcador al jugador ‘magpie’. Los visitantes han seguido llevando la voz cantante hasta que el en el minuto 35 les ha caído la fortuna de su lado para poner el 0-1 en el electrónico, ya que de manera desafortunada Daniel Ballard ha introducido el balón en su propia portería al despejar el balón. Con esta jugada traumática para los locales y algún acercamiento más de los de Eddie Howe, los jugadores se han ido al descanso con este resultado.

PAUL ELLIS/AFP

Tocaba ver si en la segunda parte el Sunderland sería capaz de reaccionar, pero, ha sido todo lo contrario desde un inicio. En el 46’ tras un error en la salida de balón de los locales, Alexander Isak ha recibido un pase letal en el interior del área y ha anotado el 0-2 tras un disparo ajustado al palo derecho del portero. Parecía la sentencia del partido, pero, los locales han tratado de no perderle la cara al encuentro. En el 59’ Alex Pritchard ha podido recortar distancias tras estrellar el esférico contra el larguero tras disparar al borde del área. Sin embargo, ha sido un espejismo, ya que han sido incapaces de volver a poner en apuros a Martin Dubravka. Cuando el choque estaba llegando a sus instantes finales, Daniel Ballard ha rematado su mal partido haciendo un penalti tras una dura entrada. La pena máxima la ha transformado Alexander Isak enviando el balón al lado izquierdo de la portería para completar su doblete y firmar el 0-3 definitivo. Con esta victoria el Newcastle United sigue avanzando en la FA Cup y veremos si les hace recuperar la moral de cara a la Premier League. Por parte del Sunderland, a partir de ahora centraran sus miradas en tratar de volver a ascender tras volver a vivir un Tyne-Wear Derby.

Michael Regan/Getty Images

Alexander Isak reina en Tyne y Wear

El ariete sueco ya suma 13 goles en lo que va de temporada tras sumar un nuevo doblete ante el Sunderland en FA Cup. El exdelantero de la Real Sociedad está siendo uno de los atacantes más destacados en Inglaterra tras abandonar el club donostiarra en agosto de 2022 por el importe de 70 millones de €. Ante el conjunto ‘macken’ ha vuelto a demostrar el porqué de aquel esfuerzo económico por parte del Newcastle United, ya que con dos tantos ha sido capaz de guiar a su equipo a la siguiente ronda de la competición copera inglesa más importante en el fútbol británico. Además de ello, ha servido para romper la sequía del equipo que actualmente dirige Eddie Howe de 12 años sin ganar este derbi y ha sido la primera vez en los últimos 115 años que los magpies derrotan al Sunderland en FA Cup, la anterior fue también por 0-3 en marzo de 1908.

En lo que se refiere al que está destinado a ser el sucesor de Zlatan Ibrahimovic en la selección sueca, como hemos comentado previamente no deja de hacer cifras en el Newcastle United, lleva tres partidos seguidos viendo puerta (2 en Premier League y 1 en FA Cup) y habrá que ver si es capaz de seguir con este estado de gracia hasta final de temporada y ser su estandarte para volver a disputar competiciones europeas el próximo curso.

PAUL ELLIS/AFP

FICHA DEL PARTIDO

Sunderland (4-2-3-1): A.Patterson, Trai Hume, Luke O’nien, D.Ballard, A.Alese, Pierre Ekwah, D.Neil, A.Pritchard, Jobe Bellingham, J.Clarke y N.Rusyn.

Newcastle United (4-3-3): M.Dúbravka, K.Trippier, Fabian Schär, Sven Botman, Dan Burn, Bruno Guimarães, Joelinton, S. Longstaff, M.Almirón, Anthony Gordon y Alexander Isak.

Goles: D. Ballard (Sunderland) O.G 35’ 0-1, Alexander Isak (Newcastle United) 46’ 0-2 y Alexander Isak (Newcastle United) 90’ 0-3.

Tarjetas: Amarilla: Trai Hume 39’, A.Pritchard 61’, Anthony Gordon 66’, Bruno Guimarães 72’, Luke O’nien 78’ y D.Ballard 88’

Cambios: Lewis Miley por Joelinton (NEW) en el 47’, Abdoullah Ba por N.Rusyn (SUN) en el 85, J. Lascelles por Dan Burn (NEW) , Paul Dummett por Fabian Schär (NEW), T.Livramento por Anthony Gordon (NEW) y Matt Ritchie por M.Almirón en el 90+2’.

Estadio: Stadium of Light

Árbitro: Craig Pawson