Newcastle - Manchester City: las Urracas quieren revancha

El Newcastle de Eddie Howe y el Manchester City de Pep Guardiola medirán fuerzas en la tercera ronda de la Carabao Cup. Este duelo significará un duro golpe para alguno de los dos bandos, pues quien pierda se despedirá del primer título de la temporada recién en el primer partido que disputen del torneo.

Ambas escuadras ya se vieron las caras esta temporada, en la segunda jornada de la Premier League. Aquel partido concluyó con victoria para los mancunianos en el Etihad Stadium, gracias a un gol del delantero argentino, Julián Álvarez.

¿Cómo llega el Newcastle?

Los locales se presentan en esta edición de la Carabao Cup siendo los actuales subcampeones. Tras un gran torneo, los norteños llegaron a Wembley con la ilusión de sumar su primer trofeo desde la compra del club por parte del PIF (Fondo de Inversión Público de Arabia Saudí), pero el Manchester United se cruzó en su camino. Ahora, los blanquinegros vuelven a la carga con ganas de revancha, teniendo en la Carabao la mayor oportunidad para agrandar su palmarés.

Las Urracas vienen de conseguir una apabullante victoria ante el Sheffield United (0-8) para recargar el optimismo. Además, entre semana rescataron un valioso punto en San Siro por la Champions League. Aún así, el equipo llega con dudas en este inicio de curso; se ha visto a un equipo muy plano en las jornadas iniciales de la Premier League y han perdido tres de sus seis enfrentamientos.

Newcastle United - Newcastle United

Hasta este punto de la campaña, muchas piezas del proyecto han quedado a deber; Sandro Tonali, el fichaje estelar del verano, dejó grandes impresiones en el debut victorioso contra el Aston Villa (5-1), pero desde entonces ha decepcionado con sus prestaciones; Nick Pope, figura absoluta, empezó el curso con varios errores graves, aunque últimamente ha vuelto a su nivel, actuando como el salvador del Newcastle ante el Milan; Dan Burn está siendo el eslabón más débil de los Magpies, y la mayoría de problemas -defensivos y ofensivos- llegan por su banda.

Ante el City, los dirigidos por Howe pueden reafirmar su reciente buena racha y dar un potentísimo golpe en la mesa eliminando al actual campeón de Europa. Llegan con varias bajas importantes: Joelinton, Joe Willock, Emil Krafth. A esa lista se podría sumar Harvey Barnes por una lesión en el pie sufrida el pasado domingo.

¿Hay vida sin Rodri?

Los Cityzens viajan a Newcastle con el cartel de claros favoritos a pasar de ronda. No obstante, llegan con una incógnita no menor, pues afrontarán su visita al St. James' Park sin Rodrigo Hernández, que fue expulsado por "conducta violenta" el fin de semana contra el Nottingham Forest, por un altercado con Morgan Gibbs-White.

Rodri no sólo es uno de los mejores centrocampistas del mundo, sino que es una pieza innegociable dentro del sistema de Pep Guardiola y se podría argumentar que es el mejor jugador del equipo. El español es clave a nivel táctico, competitivo y de carácter; sin él no se entiende al City campeón del triplete y por ello será todo un reto para los celestes arreglárselas sin él en la cancha.

Además de por su mera ausencia, la baja del '16' preocupa por quién será su reemplazo. Y es que, con Stones lesionado y Kovacic recién dado de alta, ese puesto lo ocupará Kalvin Phillips, quien ha jugado apenas 52 minutos en lo que va de temporada y aún no ha sido titular; de hecho, desde que llegó al City en verano de 2022, sólo ha formado parte del once inicial en cuatro ocasiones.

Declaraciones

Eddie Howe: "Creo que utilizaremos toda la plantilla. Digo pensar porque todavía no está definido en mi cerebro lo que vamos a hacer. Primero necesito evaluar a todos físicamente a partir del juego que hemos tenido. Hay un par de jugadores que llevan ciertas cosas, así que tendremos que gestionar eso".

Sobre la posible titularidad de Livramento y Hall: "La paciencia es una cualidad muy infravalorada. Ambos son ​​jugadores jóvenes con un gran potencial, pero debemos tener cuidado con ambos y gestionarlos correctamente para que puedan dar lo mejor de sí cuando juegan".

Sobre la lesión de Harvey Barnes: "Sí, tememos que vaya a ser (de larga duración)... Es difícil. No quiero ponerle tiempo hasta que obtengamos la confirmación del especialista, pero creo que serán más bien meses que semanas".

Pep Guardiola: "Siempre que ganamos algunas veces en esta competición, cuando empiezas la temporada, puede que tengas 4, 5, 6 jugadores que no juegan con regularidad y es perfecto porque es mejor que un entrenamiento. Pero ahora es una situación excepcional. Tenemos muchos jugadores lesionados y muchos jugadores con muchos minutos con las selecciones y con la nuestra y hay que descansar".

Pep Guardiola - Manchester City

"Mañana es importante, pero los partidos de Wolves, Leipzig y Arsenal son mucho más importantes. Por eso hay que ver y los muchachos que no jugaron mucho jugarán y el resto veremos qué pasa e intentaremos hacer un buen once inicial. Viajaremos allí para ganar el partido, de eso no hay duda, pero tengo que tener en cuenta la cantidad de esfuerzo en este período, con muchos minutos para muchos jugadores".

Sobre Grealish y Kovacic: "Jack está mucho mejor, Mateo también. No sé cuántos minutos, del inicio o del segundo tiempo, pero van a jugar minutos, sí", concluyó Pep.

XIs probables

Newcastle United: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Guimaraes, Tonali; Murphy, Isak, Gordon.

Manchester City: Ortega; Lewis, Akanji, Aké, Gómez; Nunes, Phillips; Foden, Álvarez, Grealish; Haaland.