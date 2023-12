El 2023 de la Premier League

Se acaba el año 2023. Un año lleno de emociones en la Premier League y todo el fútbol inglés; equipos que siguieron alimentando sus vitrinas, otros que se destaparon como próximos candidatos a títulos; asimismo, este año nos regaló historias cautivadoras de equipos que se ganaron el corazón del aficionado, pero también nos dejó anécdotas no tan divertidas de contar. A continuación repasamos lo más destacado del año en la primera división del fútbol inglés.

El Manchester City hizo historia

Tras años de triunfos opacados por intentos fallidos y fracasos estrepitosos en la Champions League, finalmente Pep Guardiola y su Manchester City rompieron el techo de cristal para firmar la mejor temporada en la historia del club, y una de las mejores temporadas de un equipo inglés.

Los cityzens no sólo volvieron a conquistar la Premier League - tercera consecutiva y quinta en seis temporadas- tras una férrea lucha contra el Arsenal por el título, que concluyó con una remontada imponente en las últimas jornadas, sino que además se alzaron por primera vez en su historia con la Champions League tras vencer en Estambul al Inter de Milán con gol de Rodri.

A esos dos títulos se sumó una nueva FA Cup -la segunda con Pep Guardiola- con el incentivo adicional de haber vencido en la final a su máximo rival histórico, el Manchester United.

Finalmente se quedaron relativamente lejos de alcanzar el pleno de títulos en la temporada, pues sus intentos fueron frustrados sorpresivamente desde temprano en la Carabao Cup por el Southampton, que terminaría descendiendo a Championship. Además, fueron vencidos por el Arsenal en la Community Shield.

La candidatura del Arsenal

Fueron muchos los años de incertidumbre en Holloway. Si bien Mikel Arteta aumentó la ilusión en su primera temporada al mando tras ganar una FA Cup, las siguientes temporadas estuvieron llenas de malas noticias para el club, hasta que apareció una luz con la ascensión de nombres como Bukayo Saka, Emile Smith Rowe y posteriormente la llegada de Martin Odegaard. Y si bien en la 21/22 ya se veían brotes verdes, nadie podía esperar que la 22/23 fuese tan positiva como ha terminado siendo para los gunners.

Los londinenses no sólo cumplieron el objetivo de volver a la Champions League, sino que estuvieron muy cerca de arrebatarle la Premier League al Manchester City; una mala seguidilla de resultados en el tramo final los sentenció al segundo puesto.

Ahora llegados a la mitad de la actual temporada, el Arsenal ha mantenido la línea y se reafirma como un equipo candidato a títulos para los próximos años. Actualmente ocupan el segundo puesto de la clasificación, a dos puntos del Liverpool. Además, los buenos resultados se han trasladado a Europa y han logrado clasificar a octavos de la Champions League como líderes de su grupo.

Brighton, equipo del pueblo

Si hay algo que ni el Manchester City ni el Arsenal lograron fue ganarse el aprecio unánime como lo hizo el Brighton de Roberto De Zerbi. En 2023, los Seagulls se convirtieron -si es que ya no lo eran- definitivamente en el equipo de culto por antonomasia de la Premier League. Con un juego vistoso y nombres como Alexis Mac Allister, Moisés Caicedo, Kaoru Mitoma y muchos más, el cuadro sureño se hizo un hueco entre los más grandes e hizo que muchas miradas se desviaran hacia ellos.

El Brighton, que empezaba la temporada 22/23 con muchas dudas tras la partida de su entrenador, Graham Potter, ha terminado firmando el mejor año en la historia del club. Firmaron su mejor posición en la primera división (6°) y han estado a la altura en su debut en competiciones europeas, haciéndose con el liderato de un grupo que compartían con clubes tan históricos como el Ajax o el Olympique de Marsella.

Mac Allister y Caicedo juntos en el Brighton - IMAGO

Este 2023 ha marcado una nueva época para el club. Los años de trabajo con Potter fueron potenciados con la llegada de De Zerbi y ahora los Seagulls no paran de crecer y regalar alegrías a sus aficionados. Para muestra de su crecimiento y la mejora de su reputación está Ansu Fati, la -hasta hace nada- joven estrella del Barça, que llegó cedido para esta temporada; más allá del presente del jugador, hace dos años era inimaginable que el Brighton pudiese aspirar a adquirir al '10' de un club como el FC Barcelona.

Tras el escandaloso éxito de la 22/23, el Brighton se tuvo que despedir de sus dos grandes estrellas, Caicedo (Chelsea) y Mac Allister (Liverpool), recibiendo un total superior a los 150 millones de euros por ambos. Actualmente, a pesar de una larga lista de lesiones, los Seagulls se mantienen en la parte alta de la clasificación.

El Newcastle vivió el sueño

Tras conseguir la salvación en la primera temporada con el PIF (Fondo de Inversión Soberano de Arabia Saudí) al mando y un gran arranque en el curso 22/23, la Newcastle United vivió un 2023 llenó de alegría y sueños cumplidos por parte de los aficionados.

Los Magpies terminaron la campaña pasada en el cuarto puesto, lo que significó su regreso a la Champions League después de varias décadas. Y en su regreso a la máxima competición continental tuvieron la suerte -difícil decir si buena o mala- de coincidir en el mismo grupo con clubes enormes como el PSG, Milan y Borussia Dortmund.

Su andadura por la Champions estuvo llena de anécdotas. Para la primera jornada visitaron Milán y sus aficionados se llevaron todas las miradas con sus celebraciones previas, que incluyeron un baño en un río intentando competir en nado con una canoa. Aquel partido en San Siro terminaría con un empate a cero.

A pesar de haber quedado eliminados en la fase de grupos, en gran parte por haber caído en ambos encuentros ante el Dortmund, a la afición blanquinegra nunca se le olvidarán los duelos contra el Paris Saint-Germain. En la visita de los parisinos al St' James. Park, las Urracas les propinaron una goleada histórica (4-1), incluyendo goles llenos de emotividad por parte de Dan Burn y Sean Longstaff, dos futbolistas aficionados al Newcastle desde niños. El segundo, en París, casi terminó en victoria nuevamente para los ingleses, pero una decisión arbitral de difícil comprensión le otorgó un penal a los locales en el 90+8'.

Esta nueva temporada no está siendo fácil para el Newcastle, que se enfrenta a la expectativas que dejó la 22/23. La suspensión de Sandro Tonali dejó un hueco en el equipo y eso, sumado a una inagotable lista de lesiones, le ha complicado el trabajo a Eddie Howe. Actualmente son novenos, a ocho puntos de los puestos de Champions League.

Un Aston Villa emergente

Tras la salida de Jack Grealish, en Villa Park la ilusión se iba reduciendo con el paso del tiempo... hasta que llegó Unai Emery. El español, que asumió el cargo de entrenador a inicios de noviembre del año pasado, le ha cambiado la cara por completo a los Villains, que no sólo dejaron atrás a la media tabla, sino que se mantienen a día de hoy como candidatos a ganar la Premier League, ocupando la tercera casilla y a sólo tres puntos del Liverpool.

Con Emery al mando, el equipo de Birmingham ha sido uno de los mejores de la liga; tomando en cuenta los partidos desde su llegada hasta hoy, el Villa se ubica estadísticamente entre los puestos más altos. La temporada pasada ya dio un cambio brusco a la situación del club, pasando de pelear en la zona baja a clasificar a la Conference League; a sólo un punto de la Europa League.

El milagro del Luton Town

Indudablemente la del Luton Town es una de las historias más maravillosas de los últimos años en el fútbol inglés. Los Hatters, si bien ya venían de una gran temporada 21/22, no estaba entre los candidatos al ascenso a la Premier League. Contra todo pronóstico, terminaron la temporada en la tercera posición del Championship y mediante Playoffs se ganaron su puesto por primera vez en la Premier League.

La entrada a Kenilworth Road - Luton Town

Su ascenso nos ha dejado esa ya tan conocida postal: su estadio, Kenilworth Road, tiene el acceso a las gradas atravesando las casas del vecindario en el que se encuentra; un estadio que no esperaba ser de Premier League, pero ahí está, recibiendo a las máximas estrellas del fútbol mundial. El ascenso también deja otras anécdotas que parecen ser mentira, como la Pelly Ruddock Mpanzu, el primer futbolista en jugar con el mismo club en National League (quinta división), League Two, League One, Championship y Premier League.

Una montaña rusa llamada Manchester United

El Manchester United arrancó el 2023 siendo uno de los mejores equipos del momentos y con un Marcus Rashford a un nivel alcanzable por muy pocos. Todo marchaba de maravillas para el equipo de Erik Ten Hag, que terminó con un muy digno tercer puesto, invitando a la ilusión del aficionado tras una segunda mitad de temporada de altísimo rendimiento.

No obstante, la inestabilidad ha vuelto a ser protagonista en Old Trafford. Todo lo que funcionaba en el Manchester United en la 22/23, de repente dejó de hacerlo; Marcus Rashford pasó de apuntarse como uno de los mejores goleadores del mundo a una sequía larguísima y un nivel muy pobre. Además de actuaciones individuales y colectivas decepcionantes, los problemas de vestuario han sido el pan de cada día esta temporada.

A mitad de campaña, son contados con los dedos de una mano los partidos que han generado ilusión en el Manchester United. Aún así, en la liga han logrado ir sacando los partidos adelante y sumar puntos; actualmente son séptimos, a dos puntos de la Europa League. Aunque, eso sí, la Champions League no los perdonó y quedaron de últimos en un grupo conformado por Bayern Múnich, Kobenhavn y Galatasaray.

La caída del Leicester

Luego de aquella milagrosa hazaña en 2016, el Leicester City no hizo más que asentarse en la Premier League. No sólo no volvieron a sufrir en los puestos de abajo, sino que se lograron colar constantemente entre los puestos más altos de la tabla; de hecho, durante un par de años, con Brendan Rodgers, estuvieron en puestos de clasificación a Champions League a lo largo de la temporada, pero se cayeron en la recta final y se tuvieron que conformar con la Europa League.

Y cuando el descenso parecía cosa de tiempos pasados, cuando los aficionados ya no se preocupaban ni miraban hacia abajo, volvieron las malas épocas para los foxes. Un par de temporadas de bajo nivel ya encendían las alarmas de lo que podía terminar sucediendo y en 2023 el Leicester City concretó su descenso a Championship tras nueve años en la categoría de oro.

Un descenso tan trágico como sorprendente, pues el talento que conformaba al equipo llevaba a pensar más en la zona alta de la tabla que en el descenso, pero las lesiones y bajos rendimientos los sentenciaron.

El androide Haaland

Erling Haaland llegó a la Premier League como el fichaje estelar de un Manchester City obsesionado con el éxito continental. Todos los ojos estaban puestos él y sus absurdas cifras goleadoras con el Borussia Dortmund; la gran interrogante era si el noruego podría trasladar esos números a una liga más competitiva y un equipo de mayor exigencia... la respuesta fue un sí rotundo.

Haaland celebrando un gol contra los Spurs - Erling Haaland

El joven delantero no necesitó de tiempo de adaptación y desde el primer momento se llenó de goles y se convirtió en pieza clave para Pep Guardiola. Con él, a pesar de no haber brillado en las últimas fases del torneo, el Manchester City por fin se coronó en la Champions League.

Este año, incluso habiéndose perdido varios partidos en este último mes por lesión, Haaland sumó un total de 50 goles entre club y selección; en esta temporada ya acumula 19 goles y cinco asistencias en un total de 22 encuentros con la camiseta celeste.

El adiós de Harry Kane

Después de muchísimos años de goles y un par pidiendo su venta, Harry Kane finalmente abandonó el Tottenham Hotspur en este 2023. Ya había pedido salir hace dos cursos y el Manchester City estaba listo para pagar lo que hiciera falta, pero el presidente Daniel Levy se negó a dejarlo ir; esta vez, con su contrato cerca de finalizar, fue el dueño del club, Joe Lewis, quien ordenó que se le buscara un nuevo destino al '9'; finalmente fue el Bayern Múnich el que se terminó haciendo con sus servicios, a pesar del interés de otros clubes como el Manchester United.

Con su salida a Alemania resignó la posibilidad de hacer historia en la Premier League, pues iba con ritmo de superar a Alan Shearer (260) como el máximo goleador histórico de la competición; salvo giro mayúsculo en su carrera, se tendrá que conformar con el segundo puesto en esta terna, con un total de 213 anotaciones.