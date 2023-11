Iraola salva otro ‘Matchball’

Al Bournemouth de Andoni Iraola le está costando carburar en la presente temporada de la Premier League, pero poco a poco se van viendo brotes verdes en el conjunto del ex – entrenador del Rayo Vallecano. Un doblete de Dominik Solanke en la segunda parte, ha permitido a los Cherries conseguir su segunda victoria liguera y deja tocado a un Newcastle United que confirma una semana aciaga tras haber caído previamente ante el Borussia Dortmund en Liga de Campeones.

Se preveía un partido interesante en el Vitality Stadium, donde los locales buscaban su segunda victoria consecutiva en casa en Premier League ante un Newcastle que por su parte llegaba con la ambición de seguir enganchado al tren de los puestos de Champions League. El partido ha iniciado con cierto dominio por parte del conjunto local, con dos claras ocasiones en los primeros minutos que ha solventado a las mil maravillas en el meta internacional inglés Nick Pope. Una vez detenido el arranque local, el resto del primer periodo ha sido más igualado, donde lo más destacado han sido un par de acercamientos del Bournemouth, que ha vuelto a resolver sin problemas el guardameta del Newcastle.

En la segunda parte, también se preveía un partido igualado hasta que en el 60’ el canterano del Chelsea, Dominik Solanke, ha aprovechado un balón suelto dentro del área y ha puesto el 1-0 en el marcador para los locales. A raíz de ello, el Newcastle se ha ido soltando un poco más, haciendo intervenir de manera brillante en el minuto 64 a Neto a un disparo desde media distancia de Anthony Gordon. Sin embargo, alrededor del 73’ tras un lanzamiento de esquina y varios rebotes, Dominik Solanke se ha sacado una genialidad de la manga con un disparo de espuela para poner el 2-0 definitivo en el electrónico y completar su doblete.

Solanke, suma y sigue

El ex – delantero de Chelsea y Liverpool entre otros, con los dos goles de hoy lleva seis goles en lo que va de temporada en Premier League, igualando sus registros de toda la temporada pasada en el campeonato liguero. Hasta el momento, está siendo de lo más destacado del conjunto de Iraola y hacen abrir otra vez el melón de si estará preparado para volver con el combinado nacional de Inglaterra en un futuro, ya que sola fue convocado en 2017, para disputar un amistoso ante Brasil. De hecho, más del 50% de los goles de los Cherries esta temporada en el campeonato inglés han llevado la firma de Dominik Solanke. Además de ello, cabe destacar que llevaba desde abril de 2022 sin meter un doblete en un partido, donde lo hizo ante el Coventry City en Championship, defendiendo también los colores del Bournemouth.

Respiro para Iraola

Esta segunda victoria liguera, permite a Andoni Iraola ver con otra perspectiva el parón y los próximos partidos del Bournemouth. El ex - jugador del Athletic, llegaba a este tramo de cuatro partidos de Premier League en la cuerda floja y lo ha solventado logrando 6 puntos de 12 posibles, lo que le ha permitido a su equipo salir de los puestos de descenso. Por otra parte, se ha convertido en el 10º entrenador español en conseguir dos victorias consecutivas como local en Premier League (solo han entrenado 15 en la historia del campeonato inglés).

Por otro lado, se comienza a ver la mano del técnico de Usúrbil, en especial, en la relevancia que tienen los extremos en el transcurso del juego, donde su planteamiento con Antoine Semenyo y Marcus Tavernier, salvando las distancias, hacen recordar a lo que hacía con Álvaro García e Isi Palazón en el Rayo Vallecano. Además, las incorporaciones del mercado de fichajes poco a poco van cogiendo protagonismo, en especial el lateral Max Aarons.

La otra cara de la moneda

El Newcastle por su parte, las alegrías de inicio de noviembre tras la eliminación copera al Manchester United y la victoria la pasada jornada ante el Arsenal, han quedado en un segundo plano, tras la derrota de hoy y la intersemanal en Alemania ante el Borussia Dortmund. Sin embargo, la temporada de los Magpies sigue siendo bastante positiva, ya que en Premier League se encuentran en sexta posición y en competición europea siguen vivos a falta de jornadas, tras caer en el ‘grupo de la muerte’. A la vuelta de la plaga de lesionados (hoy ha caído también Miguel Almirón) veremos si las urracas son capaces de competir a un nivel similar al del año pasado o si se les hace la temporada muy larga. Lo más positivo de hoy para el equipo entrenado por Eddie Howe, ha sido el debut del joven de 17 años Lewis Miley en Premier League.

FICHA DEL PARTIDO

AFC Bournemouth (4-2-3-1): Neto, Max Aarons, I. Zabarnyi, Marcos Senesi, L. Kelly, R. Christie, Lewis Cook, A. Semenyo, Justin Kluivert, Marcus Tavernier y Dominik Solanke.

Newcastle United (4-3-3): Nick Pope, Kieran Trippier, J. Lascelles, F. Schär, Lewis Hall, Lewis Miley, S. Longstaff, Joe Willock, Miguel Almirón, Joelinton y Anthony Gordon.

Goles : Dominik Solanke 60' (1-0), Dominik Solanke 73' (2-0)

Tarjetas: Amarilla: Lewis Cook (BOU) 57', J. Lascelles (NEW) 85', Marcos Senesi (BOU) 86'

Cambios: M.Ritchie por Miguel Almirón (NEW) 31', T.Livramento por Lewis Hall (NEW) 46', B.Parkinson por Lewis Miley 66' (NEW), Adam Smith por Max Aarons (BOU) 68', L.Sinisterra por Justin Kluivert (BOU) 68', D.Ouattara por A.Semenyo (BOU) 81', Emil Krafth por Joe Willock (NEW) 95' y Joe Rothwell por M.Tavernier 96'

Arbitro Principal: Chris Kavanagh

Estadio: Vitality Stadium