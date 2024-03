El Ajax y Aston Villa jugarán el jueves a las 18:45 hrs, en el Johan Cruijff Arena, en busca de dar el primer golpe en una eliminatoria muy pareja donde el avanzar es vital para ambos pues intentan obtener al menos un campeonato en la 23/24.

Los dirigidos por van't Schip tras finalizar en el 3er lugar de su grupo en la Europa League lograron clasificarse luego de vencer en los playoffs al Bodo/Glimt donde sufrieron más de la cuenta, aunque sacaron el resultado global 3-4.

En cuanto a los villanos, arriban a esta etapa al terminar como lideres del grupo E sumando 13 de 18 unidades posibles en su regreso a competiciones europeas tras una ausencia de 12 años.

Ajax en busca de salvar su temporada

Pese a ganar en su última jornada contra Ultrecht por 2-0 el conjunto Godenzonen no está en su mejor momento. Se encuentran quintos en la clasificación de la Eredivisie con 39 unidades prácticamente sin posibilidad de estar en la Champions.

Sin embargo, con el empate del Az Alkmaar a falta de 10 fechas para concluir el campeonato aún cuentan con posibilidades de asistir a la Europa como Conference League ya que están a 4 unidades de distancia.

Por tanto, el mantenerse vivo en la UECL será vital para intentar rescatar la mala planificación de esta campaña la cual ha tenido muchos cambios.

Aston Villa y el querer mostrando su nivel en Europa

Los dirigidos por Unai Emery viajan a los Paises Bajos en buena forma y con sus figuras entonadas. La defensa rival deberá estar pendiente del tridente ofensivo de los villanos. Watkins, lleva 5 goles en sus más recientes enfrentamientos, Bailey, 2 asistencias y 1 gol mientras Diaby en esta misma cantidad tiene 1 gol además de 1 asistencia.

Jugadores del villa celebrando |Imagen: @morgz_10

Con la victoria por 2-3 ante el Luton Town, en la jornada 27, aumentaron a cinco puntos su ventaja que tienen en el cuarto puesto ante su más cercano perseguidor con lo que se está asegurando estar en competiciones europeas la siguiente campaña.

Para este duelo presentan las bajas de: Diego Carlos, Tyrone Mings, Boubacar Kamara, Emiliano Buendía Jhon Durán todos lesionados mientras Jacob Ramsey se mantiene como duda tras salir de cambio.

Antecedentes

Solo se han enfrentado en una ocasión. Fue en 2008, en el Grupo F donde el Aston Villa se llevó la victoria por 2-1 también en territorio neerlandés.

A nivel de clubes entre ambos países hay más antecedentes. En total son 33 enfrentamientos totales donde los hay un dominio ingles con 18 encuentros ganados, 8 empates y 7 derrotas.

Rueda de prensa previa

van ’t Schip mencionó acerca las lesiones del equipo y como afrontarán la eliminatoria: “La lesión de Berghuis es bastante delicada Se trata del ligamento interno de la rodilla. Puede correr muy bien, pero a la hora de darle al balón siente mucho dolor. Mientras le siga doliendo, no podrá jugar. Doy por sentado que mañana no jugará. Con Steven no contamos en ningún caso, el domingo tampoco estará en la lista. Puede que vuelva a jugar la semana que viene contra el Aston Villa o quizás contra el Sparta."

"Lo que en ningún caso queremos es dar demasiado. Lo que queremos es aprovechar lo que estamos haciendo. Cómo será el partido también depende del contrario. Es bastante fuerte, así que puede darse que nos empujen hacia atrás. Aunque intentaremos hacernos con el balón lo máximo posible." añadió.

van ’t Schip en conferencia de prensa | Imagen: @AFCAjax

Por otra parte, Unai Emery comentó sobre que ha representado jugar en diversas competencial al mismo tiempo y los objetivos planteados: "Tenemos que intentar jugar las dos competiciones ahora, siendo consistentes y teniendo un objetivo claro para intentar conseguir algo importante. La Premier League son 38 partidos y ahora estamos en la cuarta posición. Es una muy buena oportunidad para intentar competir".

“Ahora nos estamos concentrando, como lo hicimos antes en la fase de grupos de la Conference League, porque para nosotros jugar en Europa es muy importante. El año pasado hicimos un esfuerzo muy grande para jugar en la Conference League y tenemos que intentar ser consistentes aquí. Y, por supuesto, con nuestra afición intentaremos hacerlo de una manera y, con suerte, disfrutarlo al final de la temporada" finalizó.

Davide Massa, árbitro principal en el Bernabéu

El colegiado albanes de 39 años estará en su quinto partido de la competición desde su debut en 2012. Este curso ha participado en una sola jornada: Molde vs Legia (3-2). Este se disputó el 15 de febrero correspondiente a la ida de la ronda de playoff.

Estará auxiliado en bandas por Denis Rexha y Ridiger Çokaj. Como cuarto referee estará Eldorjan Hamiti. Por último, el encargado del VAR será Luca Pairetto.

Posibles XI

Ajax (5-4-1): Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Mannsverk, Taylor, Hlynsson; Brobbey

Aston Villa (4-4-2): Martínez; Cash, Konsa, Lenglet, Digne; McGinn, Luíz, Tielemans, Bailey; Diaby, Watkins