El Aston Villa volverá a Europa trece años después

El Aston Villa recibía al Brighton que no se jugaba nada, tenia la sexta plaza asegurada, mientras que el Aston Villa dependía de si mismo para llevarse la séptima plaza, aunque si no ganaba tenia al Tottenham y al Brentford esperando el fallo de los de Unai Emery.

Hablando de Unai Emery, salió con Emiliano Martínez en portería; Matty Cash en lateral derecho, en el centro de la zaga Konsa y para completar la defensa, Digne en el lateral izquierdo; doble pivote para Douglas Luiz y Boubacar Kamrara; Bailey en la banda derecha, Ramsey en la izquierda, JohnMcGinn de media punta y de nueve Ollie Watkins.

Roberto de Zerbi salía con Jason Steele en portería; En defensa Pascal Grob, Colwill, Adam Webster y Veltman; centro del campo para Julio Enciso, Mac Allister, Ayari y Facundo Buonannote y la dupla Evan Ferguson y Deniz Undav.

Ritmo muy alto

El partido empezaba mucha intensidad, ambos equipos presionaban alto , aun así el Aston Villa era superior ante un Brighton que parecía algo dormido. Aviso primero el conjunto de Unai Emery con un disparo al larguero de Leon Bailey. Minutos después el Aston Villa se adelanto en un pase atrás de Jacob Ramsey para Douglas Luiz que llegaba de segunda línea y la enfundo en el fondo de las mallas.

A partir de ahí el Aston Villa trataba de proponer, mientras el Brighton esperaba en su campo para salir en transiciones rápidas. En una de esas transiciones Evan Ferguson se planto solo contra el portero pero el disparo se marcho por encima

Toma protagonismo el Brighton

De la mano de Julio Enciso tomaba protagonismo el Brighton, primero en un gol anulado por muy poco en un gran centro de Julio Enciso, que remato Deniz Undav. Cuando mejor estaba el Brighton marco el segundo el cuadro de los Villans en una excelente recuperación de John McGinn, el Escocés estuvo todo el partido insistiendo en la presión, la recuperación que le cayo a Bailey que le dio un gran pase en profundidad a Jacob Ramsey que le gano en velocidad a Adam Webster y le da el pase de la muerte a Ollie Watkins que la empuja a puerta vacía.

Watkins celebrando un gol / Fuente: Getty Images

Aun así seguía insistiendo el cuadro de Roberto de Zerbi, otro mano a mano fallado por Evan Ferguson, poco después en una falta botada por Pascal Grob con un gran desmarque de Deniz Undav, el delantero Alemán hace un gran control con la cabeza y lo finaliza con la pierna izquierda. Antes de acabar la primera parte pudo empatar el partido con un gran pase de Julio Enciso hacía Undav que desvío Emiliano Martinez.

La segunda parte algo trabada

La segunda parte empezó con muy pocas ocasiones para ambos equipos, pero parecía que el Brighton había dado un pase adelante respecto a la primera media hora de juego, la entrada de Mitoma también ayudo mucho al equipo. Aun siendo mejor el Brighton en estos primeros 20 minutos de la segunda parte, las ocasiones claras fueron para el Aston Villa, primero un pase al segundo palo que se le marcha a Ramsey por encima de la portería

Jacob Ramsey celebrando un gol / Fuente: Getty Images

El Aston Villa buscando sentenciar

Primero en una gran jugada de Jacob Ramsey, puso un balón atrás al que no llego Ollie Watkins por centímetros, después una falta de Lucas Digne, se marcho desviada por centímetros, mientras el Brighton no paraba de insistir por la banda de Mitoma, El Japonés no paro de intentarlo aunque no consiguió nada, el Villa tuvo una mas de la mano de Jacob Ramsey que le paro un mano a mano Jason Steele. Finalmente el partido acabo 2-1.

A Conference League

Tras muchos años lo han conseguido, el Aston Villa volverá a jugar competiciones Europeas, especial merito para Unai Emery, ha llevado a este equipo a ser lo que es. Ollie Watkins fue uno de los muchos que mejoro mucho con el ex entrenador del Sevilla. Sin dejar nombres como el de Mings, Konsa o Douglas Luiz.