El 5 de agosto de 2023 el Manchester United hacía oficial la contratación de Rasmus Højlund procedente del Atalanta por 73’9 millones de euros. Era un fichaje ilusionante para la delantera de un conjunto mancuniano que tras una gran temporada bajo los mandos de Erik ten Hag veía en el jugador danés su Haaland particular. Tras un año en Bérgamo y 10 goles en 34 partidos, el ariete ponía rumbo a la Premier League para tratar de convertirse en el delantero referencia de los ‘red devils’ de los próximos años. Sin embargo, su adaptación al fútbol inglés ha sido complicada.

Desde que debutó en septiembre ante el Arsenal en el Emirates Stadium en un duelo de infarto, llegó a estar cuatro meses sin ver portería en el campeonato inglés, lo que le hizo ser uno de los jugadores más criticados del equipo. Pero, el 26 de diciembre fue un punto de inflexión para él. Con los cantos de sirena de posibles fichajes para la delantera como Karim Benzema o Ivan Toney, en el minuto 82 ante el Aston Villa se quitó una lastra de encima, anotando su primer tanto en Premier League con el Manchester United y dando la victoria a los ‘red devils’, con remontada incluida. Cierto es, que durante este periodo en Champions League fue el máximo goleador del equipo con cinco goles, aunque no sirvieron de mucho, ya que los de ten Hag cayeron eliminados de la Liga de Campeones.

A pesar de las criticas su entrenador le ha respaldado en todo momento: "No es fácil para un delantero cuando tiene grandes expectativas no marcar. Se enfada y se cabrea cuando no marca". Y todo ello ha tenido efecto, en este 2024 ve la portería enorme, de hecho, lleva seis partidos consecutivos anotando, lo que le ha hecho entrar en la historia de la Premier League, al convertirse en el jugador más joven en marcar en seis encuentros seguidos en el campeonato liguero inglés y rompiendo el récord del futbolista del Newcastle United, Joe Willock.

Junto a él parece que sus compañeros de ataque se han contagiado. Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes y Marcus Rashford también pasan por su mejor momento de la temporada y se está viendo reflejado en los resultados, ya que el Manchester United no conoce la derrota desde 2023 y suma seis victorias en los últimos 7 encuentros, viendo puerta con mucha claridad (19 goles). Con todo esto, ahora mismo los mancunianos vuelven a ser firmes candidatos para volver a disputar la próxima campaña la Champions League.

Rasmus Højlund celebrando un gol en la Premier League. |Fuente: GettyImages

La eterna comparación con Haaland

El crecimiento y los numerosos títulos del Manchester City han creado ansiedad e incertidumbre entre los dirigentes y aficionados de los ‘red devils’, lo que les ha hecho vivir en un caos constante durante los últimos años. Tras ser durante décadas el mejor equipo de la ciudad y del país, se han visto relevados por el conjunto que dirige hoy en día Pep Guardiola. Los numerosos fichajes y los constantes cambios en el banquillo sin tener en cuenta la estabilidad del club han sido el reflejo del Manchester United estas temporadas. Todo ello para tratar de acabar con la hegemonía de los ‘citizens’. Y el fichaje de Rasmus Højlund parecía una más.

Ante el fichaje de Erling Haaland por los ‘Sky Blues’, visto su rendimiento, los actuales dirigentes del equipo del Teatro de los Sueños, consideraban que realizar una apuesta por un delantero joven como Højlund era lo mejor. Sin embargo, esto ha significado una mochila muy pesada para el ariete danés durante estos meses, ya que su adaptación a fútbol inglés ha sido muy complicada. 14 partidos de liga sin ver puerta son el mejor ejemplo. Cierto es, que tanto físicamente como futbolísticamente ambos tienen varios rasgos parecidos, pero, cabe recalcar que Haaland llevaba durante varias temporadas siendo uno de los mejores 9’ de Europa y que Højlund se encuentra prácticamente en el inicio de su carrera.

El futuro nos dirá si la apuesta por el jugador danés fue acertada por parte del Manchester United, los últimos partidos hacen ilusionarse con ello, pero, en un primer momento la gestión con su fichaje debió haber sido distinta, ya que los diablos rojos se encuentran en un constante periodo de transición. Lo que está claro, es que va por el buen camino para convertirse en intocable en los planes de Erik ten Hag.

Rasmus Højlund celebrando un gol ante el Aston Villa. |Fuente: GettyImages

Elogios por doquier

A pesar de que durante estos meses Rasmus Højlund haya sido uno de los puntos de mira del Manchester United por parte de la prensa inglesa y los aficionados del equipo mancuniano, leyendas del club y su entrenador han destacado su figura en todo momento y han tratado de ayudarle. Uno de los más relevantes en este aspecto ha sido Robin Van Persie. El ya retirado delantero neerlandés, decidió visitar las instalaciones deportivas de los ‘red devils’ en Carrington para charlar con el exjugador del Atalanta, tal y como informó The Athletic. Aquella conversación resultó ser clave para el resurgir goleador del danés, ya que, tras ello, suma seis partidos seguidos viendo puerta.

Junto a ello, la leyenda del equipo de Old Trafford, Paul Scholes, también le ha elogiado en todo momento, resaltando sus cualidades. Tras un duro varapalo en Champions League, el exfutbolista de los diablos rojos decidió resaltar su figura en los medios: "Højlund, especialmente, anotó sus dos goles de forma brillante. Me encantó su segundo gol, en particular. No dio ninguna oportunidad a los centrales. También le anularon otro gol, y pensé: 'Vaya, tiene algo de Ruud van Nistelrooy'. Me entusiasmó".

Asimismo, el exjugador del Manchester United, Paul Parker se ha mostrado como Scholes públicamente hacía Højlund, llegando a compararle con un icono del club como Mark Hughes: “Lo único que quiere es marcar goles. El Manchester United no ha tenido un delantero así desde Mark Hughes, y es muy necesario para el club en este momento, pero no lo han utilizado lo suficientemente bien hasta ahora. Al igual que Mark Hughes, siempre intenta sacar lo mejor incluso de un mal pase. Sin embargo, no ha llegado al punto de quejarse ante sus compañeros, como haría Mark Hughes cuando recibe un mal pase. Si hubiera más jugadores con su mentalidad y corazón, entonces no importaría si juegan bien o no. Al final serían recompensados”.

Por último, cabe destacar a su gran valedor, Erik ten Hag. El crédito del técnico neerlandés ha estado toda la temporada en entredicho junto al de Højlund, pero el exentrenador del Ajax siempre ha ensamblado al danés: "Tiene la resistencia y la calma necesarias para rendir bajo esa tensión. No ha tenido ningún momento en el que haya querido rendirse”.