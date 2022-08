Guía VAVEL Bundesliga 22/23: FC Union Berlin, el camino más bonito hacia el éxito

La 'Unión de hierro' es la filosofía de entender el fútbol modesto. El combinado berlinés ha ido creciendo exponencialmente desde su ascenso a la Bundesliga e incluso ha comenzado a dar sus primeros pasos europeos. Este año participarán de pleno derecho en la Europa League y aunque ha sufrido importantes bajas, la secretaria técnica del conjunto de Köpenick nos tiene acostumbrados a sacarse importantes cartas debajo de la manga para que el equipo no pierda competitividad ni fuerza.

Temporada previa

El conjunto berlinés, situado en el barrio de Köpenick y que disputa sus partidos en el carismático Stadion An der Alten Försterei, todo un templo para el fútbol de culto, modesto y de sus aficionados, tuvo una campaña muy emocionante, batiendo records y superando la buenísima campaña que resultó la 2020/2021.

El conjunto alemán accedía a la fase previa de la nueva competición europea, la UEFA Conference League, tuvo que superar una ronda previa hasta acceder a la ronda final, se enfrentó al KuPS finlandés y accedió con un contundente resultado global de 4-0. En la posterior fase de grupos, quedó emparejado con unos rivales realmente complicados, Feyenoord, Slavia de Praga y Maccabi Haifa. El balance del conjunto de Köpenick en la competición fue de dos victorias, un empate y tres derrotas, que lo colocaron en tercera posición, tan sólo un punto por detrás del Slavia de Praga, que junto al Feyenoord de Róterdam fueron los que avanzaron a la siguiente fase.

El conjunto berlinés disputaba competición europea tras las buenas actuaciones ligueras. / Fuente: @fcunion

En la DFB Pokal estuvieron a punto de rozar la épica de colarse en la final. Superando en su primera eliminatoria al Türkgücü München por 0-1, el siguiente reto fue el Waldhof Mannheim, al que superó cómodamente (1-3). El siguiente rival que se cruzó en su camino fue su vecino berlineses, el Hertha. El enfrentamiento en el Olympiastadion de Berlín terminó favorable a los visitantes por 2-3.

Para los cuartos de final, el Union recibía en casa a uno de los conjuntos más sólidos de la Segunda Categoría, el FC St. Pauli. No venía de turismo el conjunto de Hamburgo y se adelantó en el marcador, pero en la segunda mitad, la intensidad y el despliegue ofensivo del conjunto local hizo que lograran voltear el marcador y poner el 2-1 definitivo que les permitía colarse en las semifinales y soñar con la gesta copera.

En dicho partido se veían las caras con un enemigo generalizado de los equipos modestos del país, el RB Leipzig. El futbolista de Surinam, Sheraldo Becker, adelantó al Union cuando no se llevaba ni media hora de partido, pero en la segunda mitad, en el último tercio del encuentro, André Silva puso el empate y Emil Forsberg el lapidario 2-1 final en el minuto 93. Había estado muy cerca de conseguirse, pero acabó siendo una derrota muy difícil de digerir.

En Bundesliga el conjunto dirigido por el suizo Urs Fischer estaba experimentando una dinámica ascendente con el pasar de las temporadas, en la campaña 20/21 habían conseguido escalar hasta la séptima plaza, con 50 puntos en el casillero, pero en esta edición, el conjunto de la ‘Unión de hierro’ mejoraría sus prestaciones sensiblemente, llegando en ciertos momentos del tramo final a tener opciones de pelear las plazas de acceso a la Champions.

Cristoph Trimmel, el capitán del Union. / Fuente: @fcunion

En los primeros tres meses de competición solo sufrió dos derrotas, (4-2) en su visita a Dortmund y un contundente (2-5) del Bayern Múnich en casa. El balance tras los 10 primeros partidos ligueros era de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Para el inicio del año nuevo, el conjunto no conseguía arrancar y estuvo un poco estancado en la tabla clasificatoria, pues veía que pese a que no caía muchas posiciones, los conjuntos que andaban persiguiéndole cada vez estaban más cerca. Este tramo se mantuvo así hasta marzo, en el mes de abril el conjunto vivió un renacer y experimentó una racha de triunfos que lo auparon de nuevo a rozar las posiciones de Liga de Campeones. Cuatro victorias y un empate en dicho mes les colocaban a unos cuantos puntos de los puestos Champions.

Para los últimos dos partidos de la temporada, se encontraban a tan solo un punto de separación del RB Leipzig. Tan solo dos partidos restaban y aunque no dependían al cien por cien de ellos mismos, lo único que podían hacer era ganar los dos encuentros y esperar algún tropiezo de los sajones. Finalmente, ambos conjuntos ganaron esos dos partidos restantes y aunque el Union no pudo ir a Champions, el humo no podía cegar los ojos de la tremenda hazaña de los berlineses. Quintos clasificados con 57 puntos, se daba un paso más con respecto a las grandes temporadas de las que se venía.

El 1. FC Union Berlín disputará la UEFA Europa League esta temporada. / Fuente: @fcunion

Jugadores destacados

Robin Knoche, un fijo en esa defensa de tres centrales, fue el jugador que más minutos disputó, 3.990 repartidos a lo largo de 44 encuentros.

En el lejano oeste, el pistolero más audaz y por consiguiente, el que más vive, es el que más rápido desenfunda y en el Union dicho papel lo hizo suyo Taiwo Awoniyi, con 18 dianas a lo largo del curso.

También hay que destacar el papel de hombres como Christopher Trimmel, un fijo en el carril derecho pese a sus 34 años; Andreas Luthe, el veterano portero de 34 años asumió el papel protagonista durante buena parte de la temporada, rindiendo a un fantástico nivel y hombres como Sheraldo Becker que repartió 9 asistencias o Niko Gießelmann, que repartió 6 desde el carril izquierdo de la defensa.

Awoniyi volvió para un amistoso de pretemporada. / [email protected]

Altas y Bajas

Altas: Lennart Grill del Bayer Leverkusen (cedido); Tim Skarke del Darmstadt (fichaje libre); Milos Pantovic del Bochum (fichaje libre); Paul Seguin del Greuther Fürth (fichaje libre); Janik Haberer del Friburgo (fichaje libre); Danilo Doekhi del Vitesse (fichaje libre); Diogo Leite del Oporto (cesión 0,5M€); Morten Thorsby de Sampdoria (3M€); Jamie Leweling del Greuther Fürth (4M€) y Jordan Pefok del Young Boys (6M€).

Bajas: Antonhy Ujah (sin equipo); Laurenz Dehl al Bohemians (cesión); Keita Endo al Eintracht Braunschweig (cesión); Andreas Luthe al Kaisernlautern (fichaje libre); Suleiman Abdullahi al Göteborg (fichaje libre); Bastian Oczipka al Arminia Bielefeld (fichaje libre); Pawel Wszolek al Legia Varsovia (fichaje libre); Grischa Prömel al Hoffenheim (fichaje libre); Lennart Moser al KAS Eupen (0,4M€); Leon Dajaku al Sunderland (0,87M€); Marcus Ingvartsen al Mainz 05 (2,3M€) y Taiwo Awoniyi al Nottingham Forest (20,5M€).

Diogo Leite, refuerzo de lujo para el eje de la zaga. / Fuente: @fcunion

Jugadores a seguir

Jordan Pefok: La gran apuesta de la dirección deportiva de la entidad berlinesa. No han hecho un desembolso multimillonario por él, pues el conjunto de Köpenick lleva los principios de la autosuficiencia económica perfectamente controlada. Tiene la difícil tarea de hacer olvidar a Taiwo Awoniyi, que ha dejado en la anterior temporada unos números difícilmente superables, 15 tantos ligueros.

Jordan Pefok viene de anotar 22 tantos en el Young Boys, una liga con menos nivel que la Bundesliga, pero cuenta en su cartilla de presentación con experiencia en la Champions League y con la ilusión de hacer un buen papel en Berlín, pues considera que tiene nivel para participar en el Mundial de Qatar de 2022 con el combinado Estadounidense. Las comparaciones siempre son odiosas y esto también ocurre si tratamos de comparar a los dos citados jugadores, el estadounidense posee unas características diferentes al nigeriano, es un delantero que vive más cerca del área, finalizador y un peligro buscando el remate a través del balón parado, Awoniyi era más explosivo, con más recorrido y con capacidad de cubrir más posiciones en el campo, pero aún hay que ver de lo que es capaz Jordan Pefok y si se convierte en el próximo ídolo de la parroquia de hierro.

Jordan Pekof, flamante fichaje. / Fuente @fcunion

Robin Knoche: El espigado defensa central alemán es una de las piezas claves dentro de los planes del técnico suizo. Forma en una amplia mayoría de casos en el centro de la defensa de tres y en la pasada campaña fue el futbolista ‘Unioner’ que más minutos estuvo sobre el césped. Pese a su altura, 1.90 m es un futbolista ligero, no es demasiado corpulento y eso le proporciona cualidades suficientes para ser un futbolista con buena anticipación e ideal para la defensa y el ataque del balón parado.

Técnicamente es más recatado, destaca sobre todo en todo lo que tiene que ver con repeler los acercamientos de los contrarios. Presumiblemente, este año estará apoyado desde el lado izquierdo de la zaga por el portugués Diogo Leite y en el flanco derecho por Danilo Doekhi, formando una línea de sólidos defensas altos. La temporada anterior, su porcentaje de acierto en el pase fue del 81%, por lo que este aspecto se postula como el que debe tratar de mejorar.

Jamie Leweling: Una apuesta muy interesante del club, jugador muy joven, 21 años, que ha destacado en el Greuther Fürth tras disputar 33 encuentros en Bundesliga y anotar 5 goles. A lo largo de la temporada lo hemos visto en numerosas posiciones, desde delantero derecho, jugando en cada una de las dos bandas, hasta en la media punta. Su condición de ambidiestro le permite jugar en ambas bandas y disponer del factor sorpresa a la hora de ejecutar un tiro o colgar un centro. Su gran debe es sin duda la facultad de aguantar la pelota en los pies, en las transiciones rápidas y en situaciones en las que no tiene que pensar tanto de qué manera proseguir se le ve más cómodo. Aún es muy joven y tiene mucha carrera por delante para mejorar, veremos a lo largo de esta temporada si el salto de nivel le queda grande o responde con enorme capacidad y eleva sus registros numéricos.

Partido en Stadion An der Alten Försterei. / Fuente: @fcunion

Urs Fischer

El técnico suizo llegó a Berlín en el verano de 2018 tras haber estado entrenando al Basilea, dónde ganó dos campeonatos de liga y un trofeo de copa nacional de suiza. Previamente, pasó por los banquillos del Zürich y del Thun.

Si algo tiene claro el preparador es la manera en la que debe jugar su equipo, su formación tipo sería un 3-5-2 en la que en ocasiones podemos ver algunas variaciones, fruto del devenir de los partidos, pero generalmente trata de imponer su estilo y seguir la idea propuesta de juego.

Lo que nos puede generar algunos dolores de cabeza a la hora de entender como forma el conjunto de Fischer es el centro del campo, pues se suele respetar la defensa de tres centrales, los dos carrileros bastante abiertos y normalmente arriba forma con dos puntas. Pero lo que más baila en el sistema como tal son los centrocampistas, pues a veces nos encontramos con un pivote más retrasado y dos interiores y en otras ocasiones son dos mediocentros más posicionales y por delante un mediapunta.

Trimmel y Khedira posan con la primera equipación de la temporada 2022/2023. / Fuente: @fcunion

Fútbol asociativo y directo, en muchas ocasiones el equipo trata de ejecutar acciones a través de pases filtrados y con la posibilidad que los puntas caigan a banda y desde la segunda línea lleguen más opciones para finalizar.

Defensivamente, el conjunto alemán se defiende como la famosa formación tortuga de la Antigua Roma. Los tres centrales se encuentran bastante juntos, no es habitual verles aprovechar todo el ancho del campo y los laterales, en fase defensiva, permanecen en campo propio y se aseguran de reducir los espacios entre líneas.

El gran secreto de este Union Berlín es la capacidad de sus jugadores de jugar en distintas posiciones y con roles diferenciados, sobre todo en las posiciones de medio campo y de delanteros, siendo posible que a lo largo de los partidos, las modificaciones tácticas puedan ahogar al rival o ser modificadas en los momentos en los que el contrario tiene el partido bajo su control.

'XI' tipo del Unión y plantilla al completo. / Fuente: Elaboración propia.

¿Qué podemos esperar del Union Berlin?

Otra nueva temporada en la que hay gran cantidad de cambios en el apartado de altas y bajas de ‘los de hierro’, cuando hay tantos cambios es difícil hacer valoraciones a la ligera, pues no siempre los jugadores que vienen tienen las mismas características que los que se van. La dirección deportiva se ha ganado el crédito que tiene, pues el acierto de los movimientos en los mercados de traspasos de la escuadra alemana es mayúsculo. Jugadores muy estudiados tanto en sus características como en sus situaciones contractuales, lo cierto es que este conjunto gasta muy poco en fichajes pese a la cantidad de movimientos que en él se producen.

En liga quizás sea muy osado pensar que el conjunto pueda batir la quinta plaza conseguida, los grandes tienen un potencial económico que está a años luz del Unión. Pero la lucha por las posiciones europeas debe seguir siendo la mesa en la que debe querer estar sentado dicho conjunto.

El equipo va a afrontar de nuevo tres competiciones de máxima exigencia, por ello es importante tener una plantilla amplia para poder hacer frente a todos los partidos que tendrá en esta campaña, el sueño europeo del Unión parece que no ha hecho nada más que comenzar, hay que estar muy atentos ya que son uno de los equipos que le añaden más picante a la Bundesliga.