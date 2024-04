Parece que la época en donde la Juventus de Turín, con el muro cimentado por Buffon, Bonucci y Chiellini, que tenía en el medio jugadores como Pirlo, Arturo Vidal o Pogba y que contaba con delanteros de una precisión increíble como Tévez o más tarde Higuaín ha quedado atrás, pues esta va a ser la cuarta campaña consecutiva donde la Serie A se le va a escapar a la Juve, después de haber dominado el campeonato doméstico con puño de hierro durante una década.

Juventus de Turín en la temporada 13/14/ Charlie Starts

Un relevo generacional incompleto

Y es que tal y como recita el tópico "nada es para siempre" y el caso de la Juve no es una excepción, pues cuando los hombres de peso de la vecchia signiora empezaron a bajar el nivel a causa de la edad, no se supo hacer un cambio de ciclo, ya que se explotó al máximo figuras como Buffon, Bonucci o Chielini que abandonaron Turín siendo muy veteranos y demasiado importantes sin tener a ningún sustituto de garantías pues ni De Ligt, que se acabó yendo al Bayern ni ninguno de los defensas que están a día de hoy en el equipo han sabido cumplir las expectativas, algo que Szcezsny ha sabido hacer en cierta medida.

Buffon, Bonucci y Chielini/ Ebay

A esto hay que sumar que no se cubrieron bien las grandes ventas hechas en la zona del medio campo, pues las salidas de gente como Pogba o Dybala no se han sabido cubrir, ya sea por traer gente de un nivel inferior o que los jugadores de mayor talento no han podido deslumbrar por la mala situación que ha atravesado el club.

Quedando un equipo con un nivel inferior respecto a otros años con una plantilla muy joven y sin ninguna estrella de alto calibre que destaque.

Segundas partes nunca fueron buenas

Para comprender la etapa gloriosa de la Juventus que conquistó 9 veces consecutivas el campeonato italiano y que llegó a dos finales de Champions en 2015 y en 2017 en donde sucumbieron ante Barça y Real Madrid hay que hablar del técnico que estuvo detrás de este éxito, Massimiliano Allegri que abandonó el banquillo turinés en 2020 tras lograr su última Serie A.

Su relevo fue una leyenda del club y del fútbol italiano en general, como es Andrea Pirlo que en su primera y única campaña cedió su corona de campeón ante el Inter de Milán, además firmó una decepcionante actuación en la Champions de la que su equipo fue apeado por el Oporto en octavos de final y pese a que ganó la Coppa Italia el rendimiento de una plantilla con figuras como Cristiano o Dybala quedó muy por debajo de las expectativas y por eso Pirlo fue despedido a final de temporada, sería sustituido por Allegri que regresaba a Turín solo un año después.

Pirlo en la sala de prensa/ Líder en deportes

Y lo cierto es que en esta segunda etapa la cosa no ha ido nada bien, pues en las tres temporadas que lleva en Turín no ha logrado ganar ningún título a nivel nacional y ha dejado una mala imagen en Europa donde hace dos temporadas fue apeado en octavos por el Villareal de forma contundente y el año anterior el Sevilla les remontó en el Sánchez Pizjúan para dejarles sin la final de la Europa League en Budapest.

A esto hay que sumar que el nivel de juego es muy pobre, pues si bien la primera Juve de Allegri era un equipo que proponía, se cimentaba en una sólida defensa, dominaba los partidos o los hacía de ida y vuelta porque tenía gente para los dos escenarios, ahora esta segunda Juve tiene una propuesta de juego muy aburrida, pues la idea es buscar a los de arriba, fiarlo todo a acciones individuales y tratar de aguantar los ataques del rival, una forma de jugar que normalmente no lleva a los títulos.

Allegri descontento en un partido/ Lapatilla

Un equipo manchado por lo extradeportivo

Además de la crisis deportiva que ha vivido la Juventus, hay que hablar de todo lo que ha ocurrido lejos del terreno de juego.

Y es que el presidente del equipo bianconero, Andrea Agnelli se puso en una posición comprometida con la UEFA al ser en un primer momento junto con Florentino Pérez y Joan Laporta, uno de los que se mantuvo en el proyecto de la Superliga, esto llevó al máximo organismo del fútbol europeo a investigar el "Caso Plusvalías" lo que hizo que la Juventus fuese castigada la temporada pasada con una rebaja de puntos que no se terminó dando y se apartó a la Juventus de competiciones europeas en esta presente temporada que encara ya su recta final, algo que no ha ayudado en absoluto al resurgir de este gigante del fútbol.

La directiva de la Juventus en un partido/ Relevo

Los jóvenes el faro que alumbran el futuro

Parece que después de varias temporadas sin hacer una buena transición, esta puede ser la campaña en donde se pueda completar el relevo generacional tan necesario para los turineses y es que en una gris temporada las mejores noticias son la consagración de Vlahovic y Chiesa como las estrellas de este equipo y la aparición de jóvenes talentos como Miretti, Cambassso, Yildiz, Iling JR o Weah son motivo de alegría para el aficionado que puede ver como su equipo puede remontar el vuelo con esta nueva camada de talento.

La Coppa puede ser el punto de inflexión

La mejor forma de salir de un mal momento deportivo es ganando títulos, esta temporada la única opción es la Coppa Italia en la que la Juve venció a la Lazio en casa en la ida de las semifinales por 2-0 con tantos de Vlahovic y Chiesa que dejan la eliminatoria encarrilada a falta del partido de vuelta en Roma.

Chiesa y Vlahovic celebrando un gol ante la Lazio/ Tribuna de noticias

De pasar a la final que puede ser contra Fiorentina o ante la Atalanta los turineses están ante la gran oportunidad de lograr un título que puede ser el primer paso para iniciar un proceso de reconstrucción para volver a ser protagonista de grandes noches en Europa y para volver a pelear por una Serie A que hace mucho tiempo que ni siquiera compite.

Además este sería el primer título a nivel de clubes para la gran mayoría de los jugadores de la Juve, como ocurre con todos los jóvenes y con jugadores como Dusan Vlahovic que todavía no sabe lo que es ganar un título en Italia o como le ocurre a Federico Chiesa que más allá de la Eurocopa lograda con Italia en 2021, no ha ganado nada.