Los cuartos de final de la mejor competición a nivel de clubes, la UEFA Champions League, están a la vuelta de la esquina y los emparejamientos que se han dado en el sorteo son completamente un manjar para cualquier amante de nuestro deporte. Por lo que, antes de degustar y saborear estos trepidantes duelos, hemos de analizar y contextualizar como es debido cada uno de los enfrentamientos que nos toparemos a principios de abril. ¡Vamos allá!

Trofeo de la UEFA Champions League / UEFA.com

Entre ellos no se olvidan

El primer duelo que encontramos es nada más ni nada menos que el Rey de Europa, el Real Madrid, frente al equipo del The Treble, el Manchester City. No está nada mal para empezar, ¿no?

El equipo líder y señor de esta competición, siendo el equipo más temido y más admirado por todos los equipos es el club merengue. Cada año ampliando su grandeza en sus vitrinas y sumando 14 "orejonas" en toda su historia, el club con más títulos de esta índole y, probablemente, el más prestigioso y respetado. La última vez que logró levantarla fue en París en la temporada 2021/22, superando por la mínima al Liverpool con un “gol partita” de Vinicius Junior pero que, para llegar a esa cita, tuvo que protagonizar una de las remontadas en unas eliminatorias de Champions que más se recordará en toda la historia de la competición y que más recordará Pep Guardiola y sus chicos. En el Etihad vivimos uno de los partidos más emocionantes de esa edición con 4-3 en la que los blancos terminaban de salir con vida del feudo mancuniano. Sin embargo, la vuelta fue todavía más loca si cabe, con un City que superó al Madrid durante muchos minutos y, tras un gol de Mahrez y milagros varios con goles salvados bajo la línea, los tacos de Courtois evitando la hecatombe, en cuestión de minutos, Rodrygo Goes puso patas arriba al Bernabéu para hacerlo rugir como nunca antes y mandar el partido a la prórroga para terminar derribando al City con un gol materializado por Karim Benzema desde los 11 metros. El equipo español venía previamente de neutralizar a un PSG aplicándoles la misma medicina: el ADN Real Madrid; dos remontadas históricas y poniendo la guinda al pastel con la victoria frente a los de Klopp; es imposible olvidar dicha edición.

Rodrygo Goes con la 14ª Champions del Real Madrid en París / Real Madrid

Por otra parte, el año pasado, siendo el segundo consecutivo que se cruzaban ambos equipos, el Manchester tituló la eliminatoria, sobretodo en la vuelta derrocando un reinado con un apabullante 4-0 en el Etihad, “V de Vendetta” plasmando un fútbol absolutamente brillante, superando al conjunto español de cabo a rabo durante los últimos 90 minutos a un Real Madrid que no estuvo ni cerca de competirle a los Citizens. En el partido de ida, el Madrid sí que plantó cara al que, en ese momento, era el mejor equipo del mundo con mucha diferencia y, quizá, mereció más que un empate en suelo merengue y haciéndose gigante en el Santiago Bernábeu. Meses después, se vio reflejado el nivel de ese equipo completamente imbatible que formó Pep Guardiola, ganando el tan ansiado triplete y será recordado en todos los libros de historia por la manera en la que lo hicieron siendo un equipo acariciando la perfección en todas sus líneas y fases de los partidos.

Prácticamente un año después, estamos aquí. Dos de los equipos que más opciones tienen de optar al título, dos equipos que se juntan para únicamente salir vivo uno, una eliminatoria celebrada por el resto de equipos porque ningún equipo quiere medirse y poner a prueba la magia del Madrid en la Champions y ningún equipo quiere medirse al anfitrión de la mejor competición del mundo. Pese a haber pasado “sólo” un año, han cambiado muchas cosas y los momentos en cada equipo han variado respecto al año pasado. El Real Madrid ha incorporado a la que podría considerarse, si Foden nos lo permite, la mejor estrella inglesa actualmente, Jude Bellingham. Y es que Jude se ha ganado el corazón de absolutamente todos los madridistas, ya no hablamos de los goles o datos, sino la forma de sudar y sentir la camiseta blanca y el escudo que tiene en el pecho; el inglés ya sabe lo que es abrir los brazos en el Etihad tras su paso en el Borussia Dortmund y, con total seguridad, querrá repetir hazaña para llevar a su equipo a levantar la orejona en su país, en el tan icónico estadio de Wembley.

Ancelotti y Pep Guardiola minutos antes de iniciar un partido de Champions / Real Madrid

El momento del Manchester City no es el mismo del año pasado, pero no quiere decir que sea peor, sino que deja más dudas respecto a las sensaciones que dejó la temporada anterior, deja sensación de más vulnerabilidad defensiva pero, hemos de añadir, la irrupción de Phil Foden haciéndose el dueño del City, siendo capital y diferencial en todos sus partidos; la cuestión va de ingleses…

En definitiva, por mucho que hayan podido cambiar las tornas o sea el momento que sea en el que se encuentre cada equipo, el martes 9 de abril y el miércoles 17 de abril se igualarán fuerzas, y estoy seguro de que ninguno olvida lo que ha pasado años atrás; va a ser una eliminatoria que marque un antes y un después en esta edición y tenemos una misión: disfrutar.

“No somos los de antaño”

La frase que abre esta eliminatoria podría ser la que utilizase Mikel Arteta para dirigirse al equipo muniqués y a su propia plantilla ya que, los bávaros castigaron años atrás a un Arsenal que se encontraba en una decadencia y, a la vez, transición que no terminaba de cuajar, unos años oscuros del equipo Gunner que no hacen justicia a lo que se han convertido a día de hoy.

El Bayern de Múnich es uno de los equipos más grandes históricamente de esta competición y el Arsenal lo sabe de muy buena mano ya que, de las 4 derrotas más abultadas que registra el conjunto londinense, 3 de ellas las protagoniza el equipo alemán. El 5 veces ganador de la Champions League castigó al Arsenal con 5-1 en el Allianz Arena en la temporada 2015/16, la cual fue la última temporada de Arsène Wenger y una de las gotas que colmó el vaso debido a dicha humillación y al poco grado de competitividad de aquel plantel y, al año siguiente, en la temporada 2016/17, de la mano de Unai Emery, actual entrenador del Aston Villa, hubo una humillación mayor, encajando 5 goles en el Emirates y otros 5 en el Allianz Arena en los octavos de final, por lo que quedó duramente eliminador de la Champions League.

Arturo Vidal, Xabi Alonso y más jugadores del Bayern celebrando una apabullante victoria en el Emirates / Bayern de Múnich

Mikel Arteta vivió y sufrió en sus propias carnes estas duras humillaciones ya que, era jugador Gunner y, a día de hoy, dudo que haya alguien con más sed de venganza que el entrenador vasco. Por otro lado, la apisonadora que ha construido Arteta no tiene nada que envidiarle al Bayern de Múnich, es el líder de la Premier League siendo un equipo que, el año pasado, rozó el título liguero, y logró clasificarse para competir Champions siendo un equipo que se ha ganado un sitio en Europa y por Múnich no estarán tan contentos como igual años atrás de tener que visitar el Emirates.

El momento que atraviesa el Arsenal es dulce, es de confianza plena en ellos; sienten que pueden hacerles frente a cualquier equipo en el mundo actualmente y es que es la realidad. Evidentemente, un “coco” como lo es el Bayern se merece todos los elogios y un respeto mayúsculo pero los de Arteta no tienen motivo para temer al equipo alemán, poseen una plantilla plagada de estrellas que mantienen una ilusión incalculable de seguir en esta competición, con ambición y hambre de títulos; teniendo un técnico así, en un momento de forma tan brillante, con una plantilla que, como dijo Mikel “se han unido de forma natural” y un Emirates de lo más cálido debido a que los bávaros no podrán llevar a ningún aficionado a Londres al haber sido multado por arrojar bengalas contra la Lazio y, también, hemos de adherir la reciente eliminación al Porto en una noche completamente vibrante en Londres; es muy complicado no ilusionarse para los Gunners.

Mosaico del Emirates en un partido de Champions League / Arsenal

Sin embargo, este duelo no queda aquí ya que, el ganador de estos cuartos de final se medirá al Manchester City o al Real Madrid; imagínate no tener ganas de que empiece la magia de la Champions League…

Viejos conocidos

El partido que reúne al PSG y a al Barcelona en los cuartos de final de la Champions tiene muchos factores o, mejor dicho, protagonistas que añaden una dosis de morbo al encuentro que atraen los focos y serán muy influyentes durante el paso de los minutos tanto en Montjuic como en el Parque de los Príncipes.

En primer lugar, una de las caras más visibles del conjunto parisino tiene pasado en el equipo blaugrana, él es Luis Enrique, entrenador que tantas alegrías le ha dado al conjunto catalán y, precisamente, en uno de los partidos más emotivos y que más recordarán ambos equipos: La remontada.

Sergi Roberto en el momento que metió el 6-1 definitivo y selló la remontada frente al PSG/ Barcelona

Hablamos de una remontada recordada por todos, una remontada histórica que tuvo lugar en el Camp Nou tras perder en suelo parisino por un varapalo de 4-0, con lo que parecía sellada la eliminatoria pero a un equipo como el Barcelona no puede subestimarse de esa manera y menos con un tal Leo Messi sobre el terreno de juego y un tal Neymar Jr. que fue el hombre del partido brillando con luz propia en su última temporada en Can Barça antes de hacer las maletas para marchar rumbo a, precisamente, París y firmar con el PSG. Tanto Messi como Neymar hicieron sus maletas a París, con menos éxito que en España pero compartieron vestuario en ambos equipos y en ambos dejaron momentos que engrandecen su fútbol, el argentino es todo un emblema y uno de los “GOAT” de nuestro deporte y el brasileño nos dejó magia a rabiar, aunque nos quedamos con la sensación de que no quiso dar el paso al siguiente escalón.

Por otro lado, Luis Enrique no es el único que conoce bien a su rival de los cuartos de final, sino que Ousmane Dembélé también sabe bien lo que es vestir la camiseta blaugrana y no por un pasado tan fabuloso como el del técnico asturiano ya que, al francés, le llovieron un mar de críticas debido a su bajo rendimiento, o eso recriminaban los aficionados culés, y su alto número de lesiones tras los 105 millones fijos más 40 en variables que desembolsó el Barcelona al Dortmund para la llegada de “ El Mosquito” a Can Barça. Tras más de un lustro en el conjunto blaugrana, decidió poner rumbo a su carrera al PSG de la mano del ex seleccionador español y, en estos cuartos, quizá quiera hacer una reivindicación saciándose de todas las críticas que le tocó encajar, buscando salir vencedor de la eliminatoria y de su pequeña batalla personal con el equipo español.

Por último pero no menos importante, encontramos a uno de los protagonistas de esta eliminatoria y un jugador que siempre está en el punto de mira de todos: “La Tortuga”, Kylian Mbappé. El francés ya sabe lo que es eliminar al Barcelona en Champions tras meter un hat-trick en el Camp Nou en el y metiendo otro de penalti en la vuelta en la temporada 2020/202, donde nada pudo hacer el Barcelona para frenar a esta auténtica bestialidad de jugador. Deleitándonos con la sobrada de jugador que es, considerado para muchos el mejor jugador del mundo, afronta el partido con la jugosidad de su posible llegada al máximo rival del Barça, el Real Madrid, tras su no renovación con el equipo parisino. De todas formas, el Barça llega eliminando a un Nápoles de forma muy solvente y dejando muy buenas sensaciones, apostando por chavales de la cantera como Pau Cubarsí y Lamine Yamal, seleccionados para la absoluta de España y siendo la sensación de este Barcelona; presente y futuro culé y español.

Kylian Mbappé el día que arrasó el Camp Not con hasta 3 goles / PSG

Por último, es evidente de la importancia que conlleva enfrentarse a un fuera de serie como lo es Mbappé, pero no juega sólo; el francés está rodeado de jugadores que pueden generar los mismos problemas que el parisino y focalizar todo el partido a frenarle a él podría ser un error debido a que, el PSG, a medida que van pasando los años, se va reforzando cada vez mejor y va siendo mejor equipo cada año, subestimar al resto de jugadores no es una opción viable para el Barça si quiere superar esta eliminatoria y pasar a las semifinales de la UEFA Champions League.

This gonna be fun

Dos de las aficiones más ruidosas y más intensas de toda Europa se juntan en busca de escribir su nombre en la historia de la Champions, por segunda vez en el caso del Dortmund y por primera en el caso del Atlético de Madrid. La ida será en el Cívitas Metropolitano, feudo donde se vivió una noche brillante del conjunto colchonero eliminando a uno de los equipos más en forma de toda Europa como lo es el Inter de Milán, actual subcampeón de la Champions League, campeón del Scudetto y actual líder de la Serie A; una completa locura de equipo.

Mosaico del Cívitas Metropolitano / Atlético de Madrid

La vuelta de estos trepidantes cuartos de final será en el Signal Iduna Park, el infierno alemán recibirá al equipo español donde se decidirá quién avanza a la siguiente fase y, creedme, que ningún equipo querría verse sometido y obligado a tener que ganar frente a tantas almas con tantísimas batallas encima y los colchoneros pueden resolver cualquier duda al respecto junto a sus vecinos de la capital lo que es tener que jugar en Alemania con ese histórico “póker” de un conocido en la liga española como lo es Robert Lewandowski en la temporada 2012/2013.

4 goles también fueron los que se llevó el Atlético de Madrid en su última visita a Dortmund y es que los partidos fuera de casa para el conjunto madrileño están siendo un aspecto a mejorar de forma urgente ya que, están perdiendo muchos puntos en su liga doméstica y les está costando sacar su mejor versión lejos del Cívitas y el “black and yellow” y su hinchada no va a perdonar un mal día a domicilio, tal y como no perdonó el Giuseppe Meazza cuando recibió al conjunto colchonero, batiéndoles 1 a 0 con un gol del austriaco Marko Arnautović. Dicha tarea a trabajar, de la Champions League y en un emparejamiento que, a priori, parten siendo favoritos pero esta carencia de los madrileños puede ser el factor diferencial para decidir dicha eliminatoria.

el Borussia Dortmund goleando al Atlético de Madrid en la temporada 2018/19 / BVB

Por otro lado, el Borussia Dortmund no está teniendo su mejor campaña en la Bundesliga ya que se ubica en la 4ª posición a 6 puntos del 3º que es el Stuttgart y a 20 puntos del primero, el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, es decir, una diferencia abismal con el los 3 de arriba y siguiéndoles está el Leipzig que busca hacerse con la 4ª plaza para los puestos Champions. No obstante, en Europa ha sido un cuento totalmente distinto, clasificándose en el grupo de la muerte como primeros teniendo en el grupo al PSG, Milan y Newcastle; un completo idilio para los alemanes.

En esta edición de la Champions League nadie ha podido celebrar una victoria a domicilio en el Signal Iduna Park ni tampoco en ningún partido a domicilio en el Cívitas Metropolitano, ¿no es precioso lo que está por llegar? Veremos hasta qué punto pueden llegar a ser de importantes las aficiones y el aura que se genere en ambos estadios y de qué manera lo afrontan los jugadores; van a ser dos noches mágicas.

Mosaico del Signal Iduna Park en un partido de UEFA Champions League / BVB

A fin de cuentas, esto es la Champions League y estamos en frente de unos cuartos de final completamente históricos con unos cruces muy tentadores por delante. Posibles venganzas, reencuentros, reivindicaciones y consolidaciones, entre muchas otras cosas. Es la grandeza de esta maravillosa competición que todos ansían llevarse a sus vitrinas así que…¡Qué empiecen a girar las estrellas!