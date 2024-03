La presente temporada de la Lazio no está siendo la esperada, pues de conseguir la pasada temporada un puesto en la Champions a ir noveno en la clasificación a 4 puntos de los puestos europeos y a 11 puntos de los puestos Champions League. Las estadísticas de esta temporada son muy pobres, ya que de los 29 partidos que llevan disputados en la Serie A 2023-2024 el porcentaje de victorias es de un 44%, es decir, han conseguido ganar 13 victorias (6 como locales y 7 como visitantes), 4 empates (3 como locales y 1 como visitantes) y 12 derrotas (5 como locales y 7 como visitantes).

Un rival directo de Italia

Maurizio Sarri antes de entrenar al equipo romano, estuvo en otro histórico de Italia, nada más y nada menos que la Juventus de Turín, solo estuvo una temporada al frente del cargo (2019-2020), en esta temporada consiguió conquistar la Serie A obteniendo en total 83 puntos gracias a sus 26 victorias, 5 empates y 7 derrotas, además de tener unas estadísticas de un 68% de victorias, sin embargo no pudo conseguir el doblete de título internacionales, puesto que el Nápoles les arrebató la Coppa Italia de sus manos en la final, esa temporada en competiciones europeas la Juventus no hizo una gran temporada, cayendo en octavos de final contra el Olympique de Lyon, pues ese fue el detonante de la destitución de Maurizio Sarri del club ya que al día siguiente de ese partido, el club hizo efectiva su destitución a través de un comunicado oficial del club.

Maurizio Sarri con Cristiano Ronaldo/Fuente: Juevntus de Turín

Un cambio de aires en Inglaterra

En la temporada 2018-2019 Sarri fue escogido por la directiva del Chelsea para ser entrenador de los “blues” por los próximos tres años aunque su aventura en Inglaterra duraría sólo una temporada los resultados que dejó no fueron nada malos, logrando un gran tercer puesto en Premier League con 72 puntos, tras haber cosechado 21 victorias, 9 empates y 8 derrotas en esa temporada, también fue subcampeón de la copa de la liga inglesa tras perder la final contra el Manchester City de Guardiola, pero su logro más importante en su carrera como entrenador hasta la fecha lo cosechó esa misma temporada como fue ganar el título de Europa League contra el Arsenal.

Maurizio Sarri levantando la Europa League/Fuente: Chelsea

Otro grande de Italia

Desde la temporada 2015-2016 hasta la temporada 2017-2018 el Nápoles fue entrenado por Maurizio Sarri, que firmó un contrato con el equipo partenopeo de 4 temporadas. En esta primera temporada los resultados no estuvieron nada mal, pues en la Coppa Italia el elenco de Sarri fue eliminado por el Inter de Milán en los cuartos de final de la competición, en Serie A cabo la campaña como subcampeón solo por detrás de la Juventus de Turín, estos acabaron consiguiendo 82 puntos y Gonzalo Higuaín (por ese entonces jugador del Nápoles) consiguió ser el pichichi de esa temporada en Italia.

En la segunda temporada de Sarri como entrenador del Nápoles, los números no fueron tan convincentes como en su primera temporada. Ese año Maurizio Sarri consiguió debutar en la Champions League en la que fue eliminado por el Real Madrid en octavos de final por un contundente 6-2 en el global, en Coppa Italia también fue derrotado en las semifinales contra la Juventus por un resultado de 5-4 en el global, mientras que en la Serie A el Nápoles no fue capaz de pelearla después de una primera vuelta en la que no dejaron expectativas para ganar el título, finalmente acabaron como terceros a un solo punto del segundo, eso sí con 94 goles a favor, en esta temporada el conjunto del sur de Italia cosechó 26 victorias, 8 empates y 4 derrotas.

Maurizio Sarri entrenando al Nápoles/Fuente: Nápoles

En la siguiente campaña de Serie A el Nápoles ganó sus primeros 8 partidos de la competición y terminó como líder de invierno en la Serie A con 48 puntos, aunque a pesar de quedar líderes en inviernos el equipo luchó la liga hasta la penúltima jornada, obteniendo un histórico subcampeonato con la gran cifra de 91 puntos, en la Coppa Italia los resultado no fue los esperados ya que el equipo cayó contra un rival inesperado en cuartos de final como fue el Atalanta, por otro lado ese año fue decepcionante en competiciones europeas, cayendo a las primeras de cambio en la Champions League en fase de grupos y cayendo también a las primeras de cambio en la Europa League frente al RB Leipzig