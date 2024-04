El hijo pródigo argentino

La falta de minutos en el conjunto napolitano deja en el aire el futuro de Gio Simeone, que cuando ha recibido confianza por parte del entrenador de los azurris, ha respondido con goles y buen juego. Aun así, a principio de temporada se podía esperar que fuera suplente debido al gran nivel de su compañero Víctor Oshimen.

Su año en el Diego Armando Maradona

La temporada 2023/24 no ha sido la más brillante para el argentino y no hay más que echar un vistazo a los números para darse cuenta. En treinta y dos encuentros, la mayoría desde el banquillo, ha anotado tres solitarios tantos y no ha conseguido asistir en ninguna ocasión. El único momento en el que Gio pudo aparecer en los 11 de Walter Mazzari fue cuando su compañero nigeriano fue convocado para jugar la Copa África con Nigeria, allá por el mes de enero. Entre esas fechas disputó seis encuentros con la elástica napolitana como titular, y anotó un gol. Para suerte del hijo del Cholo, Nigeria logró jugar los siete partidos en Costa de Marfil, aunque perdieron por un gol de Sebastian Haller en los últimos minutos ante los anfitriones.

La titularidad del argentino no convenció al técnico italiano, quien a la que pudo disponer de Oshimen, le colocó entre los titulares, y no en un partido cualquiera, en la ida de octavos de final de la Champions League frente al FC Barcelona. Walter Mazzari no se equivocó pues el nigeriano anotó el gol del empate en los últimos diez minutos del partido, dejando la eliminatoria abierta y todo por decidirse en la vuelta, que se jugó en Montjuic.

Gio celebrando un gol / instagram: @simeonegiovani

Prime ''Cholito''

No está pasando por la mejor etapa precisamente de su carrera, pero Giovani Simeone ya ha demostrado en el fútbol italiano de lo que es capaz. Su gran primera temporada en la Serie A fue en la temporada 2017/18, jugando para la Fiorentina de Stefano Pioli. En esa campaña el delantero argentino logró marcar catorce goles en liga, y se convirtió en una de las duplas más letales en ataque de toda Italia junto a Federico Chiesa. Esto les sirvió para quedar octavos en la liga italiana, a solo tres puntos de la séptima plaza, que en ese entonces otorgaba un puesto en la Europa League.

Otra temporada que cabe destacar del Cholito, es cuando estuvo bajo la órdenes del nuevo entrenador croata de la Lazio Igor Tudor en el Hellas Verona, en la temporada 2021/22. En el equipo de Verona el Cholito batió su récord goleador en la máxima competición del fútbol italiano pasando de catorce a diecisiete goles y nuevamente protagonizó una de las parejas más populares de Italia, junto a Gonzalo Caprari. El Hellas Verona logró ese año una histórica octava plaza, por delante de conjuntos aparentemente mucho más grandes como el Torino o el Bolonia.

Una de sus mejores temporadas también fue jugando en Cagliari en la 2019/20. Ese año Simeone siguió demostrando por qué es uno de los delanteros más cotizados de toda Italia, anotando doce chicharros y tres asistencias en 37 partidos con el conjunto cagliaritano. Ese conjunto dirigido por Rolando Maran fue una de las sensaciones de esta campaña, pues contaban con futbolistas con renombre como Radja Naingolann, Joao Pedro o Naithán Nández. Con esta gran plantilla Il Rossoblu llegó hasta una meritoria decimo cuarta posición en la tabla del fútbol italiano.

Gio Simeone en el Hellas Verona / instagram: simeonegiovani

¿Un posible futuro en España?

El punta albiceleste ha manifestado en repetidas ocasiones que no descarta un futuro en el fútbol español, pues según afirma el argentino es la liga que más le llama la atención. Evidentemente después de oir esto no se puede no pasar por la cabeza que el futuro de Giovani está con su padre como técnico en el club Atlético de Madrid. Esta parece realmente una opción un poco arriesgada pues en el club madrileño no contaría con muchos minutos pues tiene delante a dos nueves de talla mundial como son Memphis Depay y Álvaro Morata. Ambos, aunque cada uno a su manera, están realizando una gran temporada 2023/24, con momentos memorables como aquel doblete del español ante el Real Madrid en el que superó claramente a dos grandes defensas como son David Alaba y Antonio Rudiger, o aquel partido para la historia frente al Inter de Milán en el Cívitas Metropolitano en el que el neerlandés fue el ídolo colchonero al anotar el gol que forzaba la prórroga.

Otra opción bastante más viable es que Giovani juegue el año que viene para el Deportivo Alavés. Teniendo la salvación prácticamente en el bolsillo, el conjunto de Mendizorroza ahora busca reforzar sus filas pues, gracias a su sensacional año, muchos de sus jugadores se marcharán. Es sobre todo en la parte de arriba donde los vascos necesitarán fichar pues su máximo artillero, Samu Omorodion, va a ser repescado por su club, el Atleti (Samu estaba cedido en el Alavés), su mejor jugador; Luis Rioja; tiene ofertas de equipos de la parte alta de la clasificación y un veterano Kike García está muy cerca de colgar las botas. Pero, y por qué el Deportivo Alavés y no otro club? Bien esta pregunta tiene fácil solución, ahí esta cedido por parte del filial del equipo rojiblanco su hermano Giuliano Simeone, quien después de recuperarse de una lesión horrorosa en la tibia y peroné izquierdos, está volviendo poco a poco a coger sensaciones y ritmo de juego. La idea de una pareja arriba formada por los hermanos Simeone es algo que ilusiona bastante a los aficionados babazorros.