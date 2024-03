El Athletic Club de Bilbao y el Deportivo Alavés se veían las caras en San Mamés, para disputar el último partido del sábado de la jornada 29 de la Liga EA Sports.

El conjunto "babazorro" llegaba al partido en tierra de nadie, a 10 puntos del descenso, y a 10 de la UEFA Europa Conference League. Su ganaban podían soñar con Europa y con la permanencia antes de tiempo.

Por el otro lado, el conjunto de los "leones" si lograban ganar, subirían una posición en la tabla colocándose cuartos, por delante del Atlético de Madrid, quien aún debe jugar su partido en casa contra el Barcelona.

Finalmente el partido se decantó para el equipo de Ernesto Valverde, con un resultado de 2-0 con doblete de Gorka Guruzeta. Tras el partido, el míster respondió a una serie de preguntas.

Gorka Guruzeta celebrando su gol con la grada / Fuente: Getty Images

Partido

"Lo he disfrutado mucho, sobre todo cuando ha terminado el partido, como casi siempre", alegó Ernesto Valverde sobre si disfrutó el encuentro.

Sobre el partido comentó que "nosotros no habíamos empezado con buena fluidez arriba, y nos estaba costando entrar en el partido. Ellos han tenido la de Guiridi y después el penalti que para Unai".

Sobre el penalti el míster comento que "después de que la parara Unai, hemos metido y eso ha definido el partido. Si no la llega a parar hubiésemos tenido que remontar y no se sabe que hubiese pasado".

Para terminar añadió que "no ha sido cuestión de suerte, tenemos a un porterazo como lo es Unai", alabando la gran actuación del guardameta internacional con España.

¿Preocupa el parón?

Ya llega a La Liga EA Sports el parón de selecciones, y sobre eso, Valverde fue preguntado sobre si cree que puede desestabilizar a su equipo.

El míster aclaró que "lo que más me preocupa es que todos los jugadores que se van, vuelvan sin problemas. La dinámica no se va a cortar, y la ilusión por la Copa tampoco".

Gorka Guruzeta

Valverde fue preguntado sobre el delantero de moda en Bilbao, y sobre si le está sorprendiendo el rendimiento del jugador.

Sobre él, Valverde ha comentado que "no me está sorprendido, y si se le puede pedir más. Es muy diferente a otros goleadores que hemos tenido como Aritz Aduriz. Guruzeta hace goles, entra en juego, y eso a nosotros nos viene muy bien".

Iñaki Williams y Guruzeta haciendo el gesto de "a lo bajini" / Fuente: Getty Images

Gestión del éxito

"Si algo tiene el equipo es que es perseverante, nosotros tratamos de ser una pesadilla para los contrarios. Estamos contentos por como van las cosas, y estoy muy contento con la defensa porque han jugado muy bien", comentó Valverde sobre la actual dinámica del equipo.

¿Sancet irá con España?

Se viene rumoreando de que Oihan Sancet andaba tocado para el partido, y en el encuentro no disputó ni un minuto. Por eso Valverde fue preguntado sobre si irá con España.

"Él estaba en condiciones, por eso estaba en la lista, es verdad que no ha jugado, pero es que tenemos muy buenos jugadores en el equipo. Si no hubiera estado bien no habría estado convocado", añadió Valverde sobre el jugador.

Cuartos en liga

"Es verdad que ahora vamos cuartos, pero no sabemos que pasara en el otro partido, nosotros tenemos nuestros objetivos e intentaremos superarlos", comentó Valverde sobre la actual posición en liga del Athletic.

Para terminar añadió que "en dos semanas tenemos un partido muy duro contra el líder, así que no se sabe nada aún".

Unai Simón

Ernesto fue preguntado sobre si cree que es el mejor Unai Simón que ha visto.

Sobre el guardameta comentó que "le conozco desde mi anterior época, es un portero de talla mundial y lo demuestra todos los partidos, también lo hace con la selección. Cuando tiene que responder lo hace, tenemos mucha suerte de tenerle a él, y a Julen Aguirrezabala".