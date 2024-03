En esta jornada número veintiocho de LaLiga EA Sports el Real Madrid volvía al Santiago Bernabéu para recibir al Celta de Vigo. El equipo vigués dirigido por un antiguo conocido de la casa blanca, Rafa Benítez, llegaba a la capital de España buscando seguir escapando de la zona de descenso.

Sin embargo, los de Ancelotti han sabido manejar el partido a la perfección y es que el equipo gallego apenas ha ocasionado estrés a la zaga madridista. Ya en la primera parte era Vinicius JR quien volvía a anotar y a reafirmarse como uno de los futbolistas más en forma del mundo.

En la segunda parte, con un Celta metido en su campo y con los locales presionando sin parar la portería de Vicente Guaita, un buen centro de Luka Modric fue aprovechado por Antonio Rüdiger para poner un 2-0 definitivo que ya daba el partido por cerrado.

En los últimos minutos llegaron otros dos goles más, uno tras un mal rechace que terminó con gol en propia de un defensor vigués y finalmente en el último suspiro del encuentro, Arda Güler supo aprovechar un muy buen balón filtrado de Dani Ceballos con el que el joven turco regateó a Guaita y logró su ansiado debut como goleador en el Real Madrid.

Lunin

6. Seguro. Ante las pocas ocasiones del Celta, Lunin no tuvo apenas trabajo pero resolvió con seguridad los ataques de los visitantes.

Antonio Rüdiger

9. Káiser. Una exhibición más del alemán. Una vez más que inhabilita totalmente a los delanteros rivales gracias a su poderío físico. Además aportó muchísimo a balón parado, estando en el remate previo al gol de Vinicius y siendo el autor del tercer gol del partido tras un centro de Luka Modric.

Nacho

8. Partidazo. Junto a Rüdiger, el capitán blanco ha firmado un muy buen partido que seguro que le ayudará a recuperar esa confianza y nivel al que tiene acostumbrado al Real Madrid.

7. Correcto. En ataque aportó mucho con sus centros desde la banda derecha y volvió a aprovechar el descanso de Carvajal con un buen partido. Temporada notable la del gallego que no suele defraudar en este tipo de encuentros.

6. Apartado. Fue el futbolista con menos protagonismo del partido, bien en su trabajo defensivo pero muy limitado a la hora de profundizar en los ataques.

8,5. Crack. Con la suplencia de Tchoauméni, Camavinga volvió al pivote defensivo y lo ha hecho con un verdadero partidazo. Muy involucrado en ataque con hasta cinco disparos a puerta y muy atento en los cortes.

8. Nivelazo. De nuevo el uruguayo tuvo una gran actuación donde volvió a demostrar por que es uno de los jugadores más en forma de este Real Madrid. Físicamente superior al resto y prácticamente omnipresente en todo el campo.

8,75. Mágico. A pesar de no estar en su mejor temporada como madridista, de no ser indiscutible en el once titular y de no contar con tantos minutos como está acostumbrado, el croata volvió a ser protagonista en el Santiago Bernabéu con una gran asistencia. Cumplió 350 partidos en liga con el Real Madrid.

7. Incisivo. No ha podido brillar como suele hacerlo pero a vuelto a firmar una gran actuación como titular. Dando mucho peligro con sus conducciones y ayudando al equipo a salir al ataque.

5. Insuficiente. El brasileño vuelve a verse inmerso en una dinámica goleadora muy negativa y es que no le salen las cosas. Los tiros van mal colocados, no continua bien las jugadas y arriba no es capaz de marcar prácticamente ninguna diferencia. Debe mejorar

9.MVP. Si no es el mejor del mundo debe estar en la conversación y es que el '7' madridista no para de ser determinante en este equipo y ha vuelto a marcar después de su doblete en Mestalla. Es una superestrella y cada partido que pasa lo vuelve a demostrar.

Cambios en la segunda parte :

Joselu, Toni Kroos, Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler contaron con algunos minutos en la segunda parte y es que con el partido ya 'muerto', no se puede destacar a ninguno en especial.

Sin embargo, una de las mejores noticias de la noche fue el gran gol de Arda Güler en una muy buena acción individual.