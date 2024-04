La Real Sociedad, buscaba volver a adentrarse en los puestos europeos y tras su tercera victoria consecutiva está más cerca de su objetivo, ya sea Europa League o Conference League, ya que la máxima competición europea, la Champions League, cada vez se ve más lejos. Y en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLigas EA Sports frente al Deportivo Alavés vuelven a hacerse con la sexta posición.

Zakharyan frente al Alavés. | Foto: Real Sociedad on X.

Todo jugaba a favor del conjunto de Imanol, el Betis caía por cuarta vez consecutiva, y la Real Sociedad, debía aprovechar ese pinchazo para aumentar la distancia frente al cuadro andaluz y afianzarse de nuevo en puestos europeos. Y fue Jon Pacheco quien, estrenándose como goleador con el primer equipo del conjunto txuri – urdin, quien otorgaba los 3 puntos al cuadro donostiarra. Por su parte, el Alavés, buscaba la victoria, sin éxito, para alejarse aún más de los puestos de descenso.

Inicio insulso

La Real Sociedad salió con todo desde el minuto uno para conseguir su objetivo, pero el Alavés consiguió equiparar la situación. Pero la primera ocasión clara cayó del lado visitante, concretamente en los pies del capitán. Zakharyan ponía un pase en profundidad para Oyarzabal, quien se plantaba en la frontal de área y probaba el tiro, pero el balón tocaba en Abqar y se iba a córner. Instantes después, el mismo capitán de la Real Sociedad, presenció cómo su antiguo compañero Gorosabel frustraba su oportunidad de quedar solo frente al portero en el minuto 5 robándole el balón. En los primeros compases del juego, Barrenetxea también destacó con un disparo cruzado que se marchó rozando el palo izquierdo de la portería de Sivera en el minuto 12. Quien, por el momento, no estaba teniendo el protagonismo al que estamos acostumbrados era el japonés, Take Kubo.

Barrenetxea frente al Alavés. | Foto: Real Sociedad on X.

Aun así, en líneas generales, la primera parte del encuentro careció de ritmo y entusiasmo, por el contrario, se caracterizó por ser un tanto anodino. Muy pocas ocasiones dieron un tanto de emoción al encuentro. Fue, una vez más, Oyarzabal, quien adelantó al conjunto donostiarra en el minuto 29. Zakharyan, quien se estaba marcando un partido espectacular, partiendo desde su posición natural, ponía un pase de fantasía al espacio para el ‘10’, que ponía el balón en el fondo de la red tras una picadita aprovechando la salida de Sivera. Pero el delantero txuri – urdin partía desde posición antirreglamentaria y el tanto no subiría al marcador.

Acto seguido, el Alavés respondía al primer aviso real de la Real con un tiro desde la frontal por parte de Luis Rioja. El capitán babazorro recortaba en la frontal del área y se sacaba un tiro espectacular que impactaba en el poste y se iba fuera. Hasta el momento, la ocasión más clara del encuentro.

Oyarzabal y Zubeldia buscando el tanto frente al Alavés. | Foto: Real Sociedad on X.

La enfermería vuelve a llenarse

Pocos minutos antes del pitido que indicaría el descanso, Takefusa Kubo iba al suelo tocándose la parte trasera del muslo. El japonés no pudo continuar el encuentro por molestias en la musculatura isquiosural derecha. En su lugar entró el surinamés, Sheraldo Becker. Necesitaban cambiar muchas cosas por parte de los donostiarras si querían hacerse con la victoria en Mendizorroza.

ℹ️ Take Kubo ha sido sustituido por unas molestias en la musculatura isquiosural derecha. #AlavesRealSociedad | #WeareReal pic.twitter.com/l35EHckk03 — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) March 31, 2024

El central se hizo delantero

Tras la lesión de Kubo y el paso por los vestuarios la Real Sociedad, salió con las pilas recargadas y tardó poco en materializarlo. Un primer aviso, de la mano de Zakharyan y Pacheco aventuraba lo que vendría después. Un córner puesto por el ruso en el minuto 55 era rematado por la cabeza del defensor, pero el guardameta del Alavés sacaba una mano providencial que evitaba el tanto casi sobre la línea de gol.

Tan solo 4 minutos después, la ocasión calcada, pero con un final mejor para los donostiarras, pero peor para los babazorros. El córner espectacular de Zakharyan al primer palo y la aparición de Jon Pacheco tirándose de cabeza casi al suelo para poner a su equipo por delante. Importante trabajo también el de Mikel Merino en dicha acción, el ‘8’ despistaba a Antonio Blanco para que así Pacheco pudiese entrar solo al primer palo y poder rematar a placer el centro puesto por el ruso. El central, aprovechando la titularidad por la ausencia de Robin Le Normand por sanción, cumplía a la perfección su labor defensiva y aparecía en el lugar y en el momento indicado para marcar el tanto de la victoria, siendo este, además, su primer gol con el primer equipo de la Real Sociedad,.

El Alavés intentó contrarrestar

Tras el tanto realista, el Alavés buscó darle la vuelta al marcador y su entenador, García Plaza, lo intentó con varios cambios. Este dio entrada al campo a Benavídez y Panichelli, mientras que Imanol Alguacil contrarrestó metiendo a André Silva y a Kieran Tierney, para reforzar la banda izquierda tras la entrada de los dos delanteros locales.

No obstante, el entrenador del Alavés no logró alcanzar su meta debido a que su equipo no generó ninguna amenaza en el área de Remiro. El técnico de Orio aprovechó los cambios que le quedaban para garantizar la victoria, con la entrada de Turrientes y consolidando la posición de la Real Sociedad sobre el terreno de juego en Mendizorroza.

Jon Guridi frente a la Real Sociedad. | Foto: Deportivo Alavés on X.

Como casi cualquier encuentro, el partido de ayer tampoco estuvo exento de polémica, la cual llegó en los últimos minutos tras un córner a favor de los de Álava. Los de Luis García reclamaban penalti por mano de Tierney, pero el árbitro no pitó lo que esperaban los locales, sino que la jugada se saldó con falta en ataque a favor de los visitantes.

El encuentro finalizó con el marcador a favor de la Real Sociedad, que así se hacía con la tercera victoria consecutiva y se acercaba más a su objetivo, asentándose en a sexta posición, a siete puntos del Betis, su inmediato perseguidor. Mientras tanto, el Alavés se mantiene a 7 puntos del descenso. Aun así, solo han ganado uno de los últimos ocho encuentros, por lo que la mala racha comienza a pesar hacia abajo.

Mikel Merino frente al Alavés. | Foto: Real Sociedad on X.

Las palabras del goleador

Jon Pacheco se estrenaba como goleador con el primer equipo de la Real Sociedad, por ello, la ilusión del joven defensor era indudable. "Contento con el gol y con el resultado. Siempre salimos a darlo todo. Ahora metemos más puntos al Betis y a seguir trabajando. ‘Ya era hora de marcar’, eso me han dicho. Muchas emociones... muy contento con el gol. La primera ha sido más clara que la segunda y me ha sacado una mano de la leche. Me he quedado fastidiado, pero luego he marcado", comentó el ‘20’ tras el encuentro.

Jon Pacheco marcando el tanto de la victoria. | Foto: Real Sociedad on X.

Próximas paradas

Alavés: frente al Granada, en el Estadio de Los Cármenes, el domingo 14 de abril a las 16:15 horas.

Real Sociedad: frente a la UD Almería, en el Reale Arena, el domingo 14 de abril a las 21:00 horas.