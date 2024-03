Estilo de juego

Al despedirse del Marsella y adentrarse en su nueva aventura en el fútbol italiano, Igor Tudor deja atrás un legado táctico que marcó su paso por el equipo francés durante la temporada 2022/23. En su tiempo al mando del Marsella, Tudor cultivó un estilo de juego distintivo, fundamentado en un sistema táctico que no solo reflejaba su visión estratégica, sino que también encarnaba su filosofía futbolística arraigada en la audacia y el dinamismo.

Su enfoque táctico se caracterizaba por la adopción de una formación con tres centrales en la retaguardia, respaldados por dos carrileros que no solo asumían roles defensivos, sino que también se desplegaban con gran ímpetu en el ataque, ofreciendo una presencia constante en las bandas para desequilibrar las líneas defensivas rivales.

En el centro del campo, Tudor optaba por desplegar a dos futbolistas cuya tarea principal era doble: actuar como anclas defensivas para contener las embestidas del adversario y, simultáneamente, servir como motores de arranque para la construcción del juego ofensivo, distribuyendo con precisión y visión estratégica el balón hacia los sectores más peligrosos del campo.

La presencia de un hombre en cada banda no solo ampliaba las opciones de ataque, sino que también generaba una mayor fluidez en la circulación del balón, permitiendo que el equipo explorara todas las vías posibles para encontrar el camino hacia el arco contrario.

Y en la punta de lanza, un delantero centro se erigía como el finalizador de todas las labores colectivas, encargado de capitalizar las oportunidades creadas por el equipo con astucia y eficacia.

Igor Tudor en el Marsella / contra réplica

Pasado marsellés

En su último año como estratega, tuvo el honor de liderar al Olympique de Marsella, un equipo emblemático del fútbol francés. Durante esa temporada, su desempeño fue excepcional, demostrando una habilidad táctica y un liderazgo inspirador que llevó al club a obtener una destacada tercera posición en la liga nacional. Este logro no solo reflejó su capacidad para gestionar el equipo en un entorno altamente competitivo, sino también su habilidad para motivar a los jugadores y maximizar su rendimiento en el campo.

En la Copa de Francia, aunque el equipo fue eliminado en los cuartos de final en una emocionante tanda de penales contra el Annecy, dejaron una impresión indeleble al derrotar al poderoso Paris Saint-Germain, uno de los equipos más fuertes del mundo, en un enfrentamiento memorable que capturó la atención del mundo futbolístico. Este triunfo subrayó su capacidad para preparar estratégicamente al equipo y enfrentarse a desafíos de gran envergadura.

En la UEFA Champions League, a pesar de un grupo complicado que incluía al Eintracht de Frankfurt, al Sporting de Portugal y al Tottenham, el equipo no pudo avanzar más allá de la fase de grupos. Sin embargo, su participación en el torneo europeo sirvió como una plataforma para demostrar la calidad y el talento del equipo bajo su dirección.

Lo más destacado de su tiempo en el banquillo del Olympique de Marsella fue su habilidad para sacar lo mejor de jugadores que habían sido subestimados, como Malinovsky y Alexis Sánchez. Este último, en particular, floreció bajo su tutela, anotando 18 goles en 44 partidos y demostrando su valía como uno de los jugadores clave del equipo.

En resumen, su paso por el Olympique de Marsella dejó una marca indeleble en la historia del club, destacando su capacidad para inspirar, liderar y lograr resultados significativos en el exigente mundo del fútbol profesional.

Igor Tudor y Alexis Sánchez /

Su segunda vez en el fútbol italiano

Igor Tudor ya conoce lo que es el fútbol italiano pues tuvo un fugaz paso por el Udinese en la temporada 2019/2020 y una temporada completa en en el los banquillos del Hellas Verona en el año 2022. En la única campaña completa en el fútbol italiano, en el cuadro veronés, no solo consiguió salvar al equipo si no que durante buena parte de la temporada lo tuvo peleando por puestos europeos, aunque finalmente se quedaron en la novena plaza a nueve puntos de optar a jugar la fase previa de la UEFA Conference League. En aquel equipo destacaba como es habitual en los equipos del balcánico el sistema de tres centrales y dos carrileros, y ya una distribución de futbolistas en el centro del campo que lanzaran a los hombres de ataque. Los nombres mas destacados fueron Gio Simeone, el cual anotó diecisiete goles en 35 partidos (casi a gol cada dos partidos), Caprari en la sala de máquinas del conjunto italiano como máximo asistente con siete y el guardameta Lorenzo Montipò, que registraba en su momento el mayor número de paradas en toda la categoría.

Igor Tudor en el Hellas Verona / football-italia.net

Exactamente lo que la Lazio necesita

Viendo que la Lazio esta temporada ni está luchando puestos europeos en la competición y fueron aplastados en Champions por un muy desmejorado Bayern de Múnich, era evidente que había que darle una vuelta de tuerca al planteamiento del ex entrenador, Maurizio Sarri. Al conjunto romano no le está yendo nada bien jugar con defensa de cuatro y apostar por los laterales, pues no son laterales al uso sus futbolistas y en defensa se les ven todas las costuras, como en el duelo ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano en el que Samuel Lino aprovechó todos los huecos para marcar un auténtico golazo. Casualidades de la vida en este equipo juega Mattéo Guendouzi, viejo conocido de Igor Tudor en su etapa como técnico del Olimpique de Marsella. El francés conoce perfectamente el estilo de juego del croata y sabe adaptarse a la perfección a un juego de tres centrales, siendo el encargado de sacar la bola desde atrás. Además, un delantero de talla mundial como Ciro Inmobile se beneficiaría mucho del sistema 3-5-2 de Tudor pues no solo recibe balones al hueco de sus centrocampistas, si no que también remataría los centros puestos por los carrileros e incluso podría animarse a combinar con su pareja arriba para tratar de buscar el espacio entre los centrales del equipo rival

y definir la jugada con un pase o un remate a portería.