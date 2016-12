Thomas Tuchel: “Ousmane parece que podrá jugar mañana"

Foto: Borussia Dortmund

Thomas Tuchel compareció el pasado lunes en rueda de prensa de cara al último partido de Bundesliga de este presente año 2016 ante el Augsburgo. El técnico del Borussia Dortmund habló sobre los lesionados y sobre la expulsión en el partido contra el TSG Hoffenheim de la pasada jornada de Marco Reus. En ese partido no solo perdió a Reus, sino que también perdió a Ousmane Dembélé, por lesión.

A pesar del susto inicial por las molestias del jugador francés, la lesión no ha derivado en nada más grave que eso. “Ousmane entrenó hoy, y así como aparenta, parece que podrá jugar mañana”, aseguraba Tuchel en la sala de prensa. Además de la recuperación Dembélé, jugador esencial para el equipo, también contará con la vuelta de Gonzalo Castro y Erik Durm.

Diferente es el caso de Raphael Guerreiro que seguirá sin pisar el verde por un tiempo más, debido a lo que denominó Thomas Tuchel como “problemas musculares”, por lo que el jugador portugués se encuentra haciendo un entrenamiento individual. El entrenador espera que esté listo para la vuelta a los entrenamientos tras las navidades.

"Debido a ello (la expulsión) debimos jugar más de 50 minutos con uno menos"

En lo referente a la doble amarilla que recibió Marco Reus en el pasado partido ante el Hoffenheim, el técnico reclamó el fallo arbitral: “Tiene un sabor bastante amargo y es una tragedia, el hecho de perder a un jugador que obviamente no ha cometido una falta, debido a ello debimos jugar más de 50 minutos con uno menos y además dicho jugador no sólo nos hace falta en Hoffenheim, sino que también continúa suspendido”. Para concluir, Tuchel valoró el reglamento diciendo que: “En dicha situación, mi comprensión tiene límites, por no decir que, realmente, no tengo comprensión alguna para ello”

Ahora el Borussia Dortmund, quinto en la tabla clasificatoria, buscará la victoria ante el Augsburgo, (12º en la clasificación), el día de mañana en busca de poder seguir sumando puntos y no perder más oportunidades.