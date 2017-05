El Leipzig, otro 'equipo revelación' que jugará a la Champions League

Google Plus

Los jugadores del Leipzig celebran su clasificación matemática para la fase de grupos de UCL | Foto: Bundesliga

Emil Forsberg, una de las estrellas de este equipo, afirmó tras la victoria en Berlín: "Ha sido un año increíble". De esta manera se puede resumir perfectamente el año de los 'toros rojos', a lo que podríamos sumar otra palabra que definiría su campaña: sorpresa. Nadie esperaba la irrupción de estos 'matagigantes', y más tratándose de un recién ascendido. De esta manera, se convertirá, si finalmente el Friburgo se clasifica para la Europa League, en el segundo recién ascendido esta temporada en la Bundesliga que logra clasificarse para competiciones europeas. ¿Quién iba a pensarlo a principio de temporada?

Demme quiere celebrarlo con toda la ciudad de Leipzig

Demme, el capitán, con un megáfono junto a la afición desplazada a Berlín | Foto: dierotenbullen.com

Y no es para menos. Incluso en los vestuarios del Olimpiastadion, antes del partido frente al Hertha, estaban mentalizándose para lo que se les viene la próxima temporada: "antes del partido, visualizamos los mejores momentos de la temporada", confesó Demme; "conforme iban pasando los partidos, iba sonando el himno de la Champions League. ¡Ahora lo escucharemos de verdad en el césped! Lo vamos a celebrar con toda la ciudad de Leipzig. Es un logro histórico para el club".

Compper quiere afrontar con personalidad los dos partidos de liga restantes

"Todavía nos queda un partido en casa contra el Bayern y lo afrontaremos de la mejor manera con nuestra afición"

Uno de los veteranos del equipo, el central alemán Marvin Compper, está eufórico por disputar la máxima competición del fútbol continental: "tengo 31 años y nunca la he disputado; será algo muy destacado en nuestras carreras deportivas. Otros como Emil Forsberg o muchos otros nunca hemos jugado Champions League". Aún así, Compper quiere esperar hasta final de temporada para poder celebrarlo a lo grande, ya que aún restan dos partidos de liga: "estamos emocionados por el reto que hemos conseguido, pero todavía nos quedan dos encuentros. Todavía nos queda en casa el partido frente al Bayern, y esa es la mejor manera de celebrarlo con la afición".

Ralph Rangnick, encantado con el equipo

Además de los jugadores, otro de los pilares fundamentales de su equipo es, no sólo su entrenador, sino también su director deportivo, quien tiene gran 'culpa' del éxito del RassenBallsport Leipzig; es Ralph Rangnick, quien se mostró así de feliz tras el partido en Berlín después de que su equipo se clasificara por primera vez en la historia para la UEFA Champions League: "dijimos desde el principio que queríamos una temporada en la que no pasáramos apuros, y eso es lo que hemos tenido. Es un completo privilegio el que queden dos partidos por disputarse y que no tengas que preocuparte por nada". Asimismo, el dirigente del Leipzig quiso acordarse de cuando el equipo se encontraba en cuarta división jugando en campos muy humildes: "hace cuatro años, estábamos jugando con el filial del Union Berlin y ahora vamos a jugar la Champions League. Es impresionante".

Ralph Rangnick (der.) junto al entrenador, Ralph Hasenhüttl (izq.) | Foto: dierotenbullen.com

Tras lo deportivo, toca trámite burocrático

Después de que la hazaña en el plano deportivo se haya dado, toca lidiar con uno de los problemas a los que se enfrentará el club para disputar el año que viene la Champions; más que el club, será la entidad, Red Bull, quien tendrá que arreglar el dilema que se ha presentado esta temporada: además del Leipzig, es el Salzburgo quien está a un sólo punto de proclamarse campeón de Austria, ya que faltan cuatro jornadas y aventajan 12 puntos a su inmediato perseguidor el Austria Wien. De esta manera, el equipo alemán está clasificado directamente para la fase de grupos de dicha competición continental, mientras que el conjunto austriaco tendría que superar un 'playoff' al ser una liga menor.

La UEFA no permite que dos equipos de una misma entidad puedan jugar en la misma competición europea

¿Cuál es el problema ahora? El reglamento de la Champions League dicta así: “Ningún individuo o entidad legal puede tener control o influencia en más de un club participante en una competición de clubes de la UEFA”. Aún así, la UEFA matiza en este aspecto: “Tal control o influencia está definido como la capacidad de ejercer influencia por cualquier medio en la toma de decisiones del club”. De esta manera, existe la posibilidad, al 50% según los clubes, de que puedan participar ambos en la máxima competición del continente, pero la normativa está ahí, y es ahora la UEFA, y no Red Bull, quien debe tomar una decisión al respecto lo más rápido posible, ya que es en pleno julio cuando empiezan dichas eliminatorias.