René Adler dice adiós a la temporada

René Adler ha dicho adiós a lo que resta de temporada debido a su lesión en la costilla / FOTO: @HSV

A principios de abril, durante el encuentro entre el Hamburgo y el Borussia Dortmund, René Adler sufrió un lesión en la costilla tras chocar con Pierre-Emerick Aubameyang. Desde entonces, el guardameta alemán ha estado inmerso en un proceso de recuperación para poder llegar a tiempo al tramo final de temporada y, así, poder ayudar a sus compañeros. Lo que parecía que podría ser posible, finalmente, no será así. Y es que éste pasado martes, los servicios médicos del club informaron que al portero aún le quedan unas semanas para poder estar al 100%: “La recuperación está yendo bien y es positiva pero tardará unas semanas en poder estar con sus compañeros”, confirmaron.

Mathenia ha disputado cinco partidos, donde ha encajado diez tantos.

De esta forma, René Adler se perderá, seguro, los dos partidos de liga que le restan al equipo –Schalke 04 y Wolfsburgo– y un probable playoff de descenso. Desde que el futbolista no está disponible, la portería del Hamburgo ha caído a manos de Christian Mathenia que ha disputado cinco encuentros, en los que ha encajado 10 goles.

René Adler y Christian Mathenia, durante un entrenamiento. Ahora Mathenia está supliendo a su compañero / FOTO: kicker.de

“Estoy preocupado porque no puedo ayudar a mis compañeros”

Y es que lo que le queda al Hamburgo, de aquí a final de temporada, puede marcar el futuro del club en la Bundesliga. A falta de dos jornadas por disputarse, los hombres de Markus Gisdol son 16ª con 34 puntos y en posiciones de playoff de descenso a segunda división. Es cierto que suman los mismos puntos que el Mainz –equipo que marca el descenso– y que están a, solo, dos y tres puntos de posiciones más altas de la tabla pero las sensaciones no son buenas. Son ya tres jornadas consecutivas sin sumar un triunfo (dos derrotas y un empate) y, es por este motivo que las dos últimas jornadas se presentan como cruciales para poder seguir, una temporada más, en primera división. Debido a la situación tensa del equipo, René Adler admitió sentirse mal por no poder ayudar: “Nunca es una sensación agradable estar lesionado, pero estoy aún más preocupado por no poder estar con mis compañeros en este tramo final de temporada”.

René Adler durante el encuentro ante el Borussia Dortmund (el pasado mes de abril), en el que acabó lesionado / FOTO: hsv.de

Sin Adler, el Hamburgo ha sumado 7 de los 15 puntos posibles.

Desde que el guardameta se lesionó –el pasado 4 de abril ante el Borussia Dortmund–, el equipo ha disputado cinco encuentros, en los que el balance es de dos triunfos, un empate y dos derrotas. Ahora, el conjunto dirigido por Gisdol afronta dos jornadas en las que se tendrá que ver las caras con el Schalke 04 y el Wolfsburgo, dos equipos que también pelean por algún objetivo.

El primer rival será el conjunto minero que, con 41 puntos y seis por disputarse, apura sus últimos cartuchos para poder acceder a Europa la temporada que viene. Los de Markus Weinzierl lo tienen muy complicado pero seguirán peleando por meterse en esa lucha. Y, para cerrar la campaña, el Hamburgo recibirá en su estadio al Wolfsburgo, equipo que está metido en la misma pomada: evitar, como sea, el descenso. Por el momento, los verdes están en mejor posición pero saben que es clave sumar de tres en tres para alejar definitivamente los fantasmas del descenso. Último sprint de la temporada para el Hamburgo en el que estarán obligados a ganar todo lo que les queda si quieren seguir su idilio con la Bundesliga, competición que disputan desde la fundación de la misma en 1963. Los “dinosaurios” quieren seguir siendo conocidos como tal.

René Adler durante un encuentro con el Hamburgo / FOTO: hsv.de

Y aún podría ser peor: adiós al Hamburgo?

Pese a que no es nada oficial sino solo rumores, algunas fuentes apuntan que René Adler podría dejar el Hamburgo a final de temporada. A sus 32 años, el guardameta alemán termina contrato en julio por lo que, o renueva o podría tener a su disposición la opción de firmar por cualquier otro club que estuviera interesado en sus servicios. Por ahora, Adler no volverá a vestirse con los colores del Hamburgo debido a su lesión pero quien sabe sí esto puede significar algo pero: que no la vuelva a vestir más.