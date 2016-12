Ganaron las ideas y perdieron los miedos

El que era el partido más apasionante de esta 17ª jornada de Premier League no defraudó. Cada equipo se plantó en el terreno de juego con todas sus armas cargadas, hasta el punto de brindar un gran espectáculo durante noventa minutos. Además, el resultado propicia que haya un cambio de perseguidor en lo que al Chelsea se refiere, pues la victoria del Manchester City le da tres puntos que provocan su llegada hasta la segunda posición. Por su parte, el Arsenal cae hasta el cuarto puesto y se queda a nueve puntos de unos Blues que siguen con su paso firme en esta edición de la competición inglesa.

Es cierto que durante la mitad del encuentro las tornas estaban cambiadas, pues el tempranero gol de Walcott aumentó esa ventaja de los Gunners sobre los Citizens poniendo en serios aprietos a Pep Guardiola y su proyecto. Sin embargo, todo resultó ser un espejismo de los visitantes. El tanto del inglés fue la única muestra de verdadero peligro de un conjunto echado atrás en busca de mantener su mínima ventaja durante el resto del encuentro, algo que parecía impensable. Esos minutos en los que pudieron soñar los del Emirates Stadium bien fueron fraguados por un Héctor Bellerín que sigue marcando el ritmo del Arsenal. El lateral derecho español recibió un pase en corto de Petr Cech y se plantó en el borde del área rival para conectar con un Alexis Sánchez que encontró desmarcado a Walcott, quien engañó a la perfección a Claudio Bravo para dar la sorpresa en el Etihad Stadium.

Walcott celebra su tanto ante el Manchester City | Fotografía: Premier League

Apabullante dominio del Manchester City

Sorpresa porque nadie imaginaba que el Arsenal fuera a plantear una gran batalla a un Manchester City dañado en su orgullo. Son muchas las muestras de desagrado que ha mostrado una afición que no quiere ver sobre el rectángulo verde lo que sucedió en los siguientes cuarenta y cinco minutos. El equipo de Guardiola, dominador absoluto del esférico durante el encuentro, encerró a un Arsenal que no hizo nada por salir de su área. Si ante defensas blandas este planteamiento puede llegar a dar resultado, los Citizens no encontraban la rendija de una puerta cerrada a cal y canto. Para más preocupación, alrededor de la media hora de partido, los de Wenger parecieron despertar generando varias acciones de peligro que cerca estuvieron de situar el 0-2 en el marcador que hubiera puesto las cosas muy en contra a los locales. Walcott, Coquelin y Bellerín, protagonistas de esos disparos, no estuvieron acertados y dieron vida a un Manchester City que se cambiaría el traje en el tiempo de descanso.

Sané puede estar en fuera de juego cuando recibe el pase de Silva

Además del traje, lo que cambió el técnico catalán fue a su lateral derecho, pues entró Sagna por un Zabaleta que poco peligro creó en el área rival. En un claro ejemplo de que la charla del entrenador dio sus frutos, Sané recibió un gran pase en profundidad de Silva para plantarse solo ante Petr Cech y batirle por bajo. La duda está en si el alemán estaba en fuera de juego cuando el canario filtra ese balón robado tras un saque de puerta del propio portero checo. Así las cosas, Martin Atkinson dio validez al tanto y el equipo de Mánchester tuvo lo que quería: un empate en el marcador y toda la segunda parte para seguir asediando a un Arsenal que no sabía lo que hacer.

Sané en el momento del remate | Fotografía: Premier League

De esta guisa pasaron los siguientes veinte minutos, tiempo en el que se vio a un Mesut Özil retornando a sus peores épocas, aquellas en las que casi ni comparecía sobre el terreno de juego dejando huérfano de ideas a su equipo. No menos mala fue la actuación de un Granit Xhaka que vuelve a ponerse en el disparadero tras dos partidos desaparecidos de forma consecutiva. Coquelin, el único hombre del centro del campo Gunner que logró tocar más balones, se vio superado en todo momento por los centrocampistas del Manchester City, aquellos que sí tenían una idea y sí sabían a lo que jugaban.

El Arsenal está echando en falta a Mustafi

Sin más tiempo de espera, Sterling aprovechó una gran concesión de espacio de Monreal para batir a Petr Cech por el palo corto. Koscielny no echó una mano a su compañero en la línea defensiva y el Arsenal se veía por debajo en el marcador tras un partido en el que apenas propuso nada sobre el césped. Parece que pesa, y mucho, la ausencia de Mustafi que se había erigido como el baluarte defensivo más importante de la zaga Gunner. La lesión del alemán ha llegado en el peor momento de la temporada, cuando más partidos se acumulan y más empiezan a pesar las piernas en un conjunto que recibirá al West Bromwich Albion el próximo 26 de diciembre.

En cuanto al equipo del Etihad Stadium, hay que destacar un enorme partido de un Kevin De Bruyne que volvió a echarse al equipo a la espalda. La movilidad fue lo que predominó en un grupo de once jugadores en el que faltaba un delantero centro puro, pues Iheanacho no fue quien sustituyó a Agüero, sancionado tras su encontronazo con David Luiz en el partido ante el Chelsea. Esa, junto a la introducción de Kolarov y Otamendi, por Stones y Sagna, y la de Yaya Touré por Gündogan, fueron las variantes de un segundo clasificado que tendrá que visitar el KC Stadium para medirse al Hull City, uno de los equipos con más problemas de esta Premier League.