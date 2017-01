De tacón al podio de la Premier

Se entiende que la acción que da origen al primer gol del Arsenal en este 2017 no estaba entre los deseos ni del equipo ni de su autor para este nuevo año. Olivier Giroud, que sigue rentabilizando al máximo las oportunidades que le concede su compatriota desde el banquillo, ya opta a ese prestigioso premio que se entrega al futbolista que ha conseguido uno de los mejores goles dentro de los 365 días que componen un año. Desde luego, no se esperaba una mejor forma de empezar en Londres. El equipo de Arsène Wenger recibía a un Crystal Palace cercano a los puestos de descenso que no había cambiado la cara ni con la llegada de Sam Allardyce al banquillo. Tras el encuentro, se certifica que los Eagles tienen que hacer mucho más para conseguir el objetivo de salvar la categoría, algo que, por otro lado, no debería suponer un gran esfuerzo dada su gran plantilla.

La maravilla de la jornada

La primera acción de peligro no se hizo esperar, pues en el minuto cinco de partido Monreal ya avisaba de lo que iba a ser una constante durante los próximos 85 minutos. Su conexión con Alexis dejaba entrever un grave problema en la línea defensiva visitante que originó centros peligrosos como el que estuvieron a punto de rematar en primer lugar Giroud y, en segundo, Lucas Pérez, quien se plantaba en el once titular tras el resfriado de Özil y su consecuente caída de la convocatoria. No obstante, el claro dominio de los del Emirates Stadium se reflejó en el marcador al cuarto de hora, cuando Giroud culmina de manera sublime una contra del Arsenal que originó el jugador gallego con una recuperación en su propio campo. A partir de ahí, el delantero francés dio un primer taconazo que ya anunciaba cómo iba a ser su finalización tras el centro retrasado de Alexis Sánchez.

Dios santo el golazo de Giroud... pic.twitter.com/ORaoxlk917 — CACHO01 (@cachoo01) 1 de enero de 2017

Con este 1-0, que dejó sin palabras a los asistentes al estadio londinense, se abría un partido que poco o nada cambió, pues los Gunners seguían siendo dueños de un esférico que en pocas ocasiones rozó el área de un Petr Cech que descansó hasta la segunda mitad.

Iwobi sentenció el encuentro

Fue, precisamente, al inicio del segundo tiempo, cuando llegó el primer remate a puerta del Crystal Palace. Benteke, que no había recibido prácticamente balones en los primeros cuarenta y cinco minutos, remató de cabeza un buen centro desde la derecha de Townsend. El esférico salió rozando el palo. Cuando volvió a rozar la madera, aunque esta vez para acabar entrando, fue en el gol de Iwobi, apenas diez minutos después del testarazo del delantero de los Eagles. El nigeriano se aprovechaba de un despeje en semifallo de la defensa visitante para cabecear a las redes y poner el 2-0 en un marcador que reflejaba fielmente la superioridad de los locales respecto a los visitantes.

Iwobi celebra su gol ante el Crystal Palace

Cech volvió a dejar su portería a cero más de dos meses después

Hubo que esperar hasta la hora de encuentro para ver las primeras acciones de mérito de un Petr Cech que volvió a dejar su portería a cero en Premier más de dos meses después. Primero sacó sobre la línea un buen cabezazo de Benteke tras la salida de un córner y, segundos más tarde, un disparo de Cabaye desde la frontal que volvió a generar un saque de esquina. Aunque parecían reaccionar, los de Sam Allardyce volvieron a dejar la sensación de un equipo con poderío que no termina de encajar sus piezas. Apenas Zaha, con su prominente físico, es capaz de desestabilizar un entramado rival que, con poco, pone en aprietos la parcela ofensiva de los de Selhurst Park.

Los cambios enfriaron un partido que llega en medio de una vorágine de encuentros navideños que dejan compromisos a la vista para ambos equipos. El Arsenal tendrá que visitar el Vitality Stadium el próximo día 3 de enero para medirse a un Bournemouth que puede dificultar mucho la tarea de sumar las tres unidades a un equipo que se coloca tercero después de sumar estos tres puntos. Aunque sigue su distancia de nueve puntos respecto al Chelsea y de tres en lo que se refiere al Liverpool, pueden estar contentos de haber abierto brecha frente a Tottenham y Manchester City, ambos con 39 unidades. En cuanto al Crystal Palace, que sigue al borde de los puestos de descenso con apenas dos puntos de ventaja sobre el Sunderland, hay que destacar ese importante enfrentamiento ante el Swansea, otro de los equipos que lo está pasando mal en esta mitad de la Premier League.