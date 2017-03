New York City FC 2017: consolidando el proyecto

Google Plus

La presión por ganar un título comienza a rondar sobre el Bronx. El New York City FC afronta el segundo año del proyecto de Vieira con la clara intención de proclamarse campeón de la MLS Cup. El conjunto neoyorkino realizó un desembolso muy importante temporadas atrás, pero se ha dado cuenta que los grandes nombres no dan títulos, necesitan un equipo equilibrado en todas sus líneas. Pero con una temporada de experiencia y un equipo a su gusto, el entrenador está obligado a mejorar sus números. Y tener al MVP del año pasado en el equipo es un punto a favor para conseguirlo. La temporada pasada fue muy optimista en algunos sentidos, mostrando muchos de los puntos fuertes del equipo, aunque en la parte final del la temporada se vieron varias de las carencias.

El inicio de temporada de los ‘citizens’ no fue como cabía esperar, aunque ya que sólo lograron la victoria (el primer partido) y a partir de ese momento sufrieron varios resultados negatios. Poco a poco fueron logrando remontar el vuelo, según el entrenador fue consiguiendo encontrar las piezas necesarias para su estilo de trabajo y juego. Mediada la temporada lograron encadenar más de una victoria consecutiva, el equipo pareció funcionar, llegando incluso a colocarse durante algunas jornadas como líder de conferencia. En el último tercio de la temporada pasaron por una mala racha de resultados que le llevaron a bajar de los puestos altos de la clasificación. Pero finalmente, tres victorias en los cuatro últimos partidos le llevaron a lograr finalmente su clasificación para los PlayOff´s por primera vez. Pero de manera contundente cayeron frente a Toronto FC en semifinales de conferencia con una sonrojante derrota en el partido de vuelta.

La franquicia neoyorkina se ha movido con bastante tranquilidad, pero con mucha cabeza en esta ventana de incorporaciones invernal. Se ha reforzado con una gran cantidad de jóvenes futbolistas, tratando de conjugar la fórmula de experiencia y juventud. El primero en llegar fue el USL MVP Sean Okoli, que realizó una grandísima temporada con FC Cincinnati. Uno de los refuerzos más importantes por su trascendencia en el equipo es la del guardameta Sean Johnson, que cubrirá la posición en la que el equipo tuvo mayores problemas en el pasado. Pero sin lugar a duda, la llegada más relevante es la del tercer Designated Player, Maxi Moralez. El camino contrario ha llevado a muchos jugadores a salir del equipo. De estos, varios han decidido colgar las botas entre los que destacan dos de los jugadores más sobresalientes el pasado año. El primero fue Andoni Iraola que finalizó su contrato tras sorprender como un buen mediocentro defensivo que sostuvo al equipo en muchos encuentros. La otra marcha más reconocida, es la del centrocampista inglés Frank Lampard, que deja el equipo neoyorkino después de un paso con luces y sombras.

Entrenador: Patrick Viera

El entrenador francés ha tenido un buen primer año con los ‘citizens’ llevándolos a estrenarse en los PlayOff’s. A lo largo de la temporada, llevó al equipo a fases en las que su juego era vistoso a la par que efectivo. Le costó varias semanas dar con su idea de juego, sobre todo ayudada con la nueva posición de algunos jugadores, que dio un mayor empaque al centro del campo. Para tratar de sumar mayor experiencia para esta temporada, Vieira ha estado durante el periodo de off season, visitando a varios de los mejores entrenadores europeos como Guardiola o Sampaoli. Tras un año de acomodo, en la presente temporada está obligado a algo más.

Patrick Vieira fue uno de los mejores centrocampistas, de hecho fue considerado como un ‘todocampista’ que tenía unas cualidades excepcionales en faceta ofensiva y defensiva. Pasó por varios equipos del fútbol europeo aunque la gran mayoría de sus años como futbolista los pasó en el Arsenal FC, en donde coincidió con la mejor época del equipo. Posteriormente pasó por clubes como el Inter de Milan, Juventus y Manchester City, en donde finalizó su carrera como jugador. Fue con este último club con los que comenzó como entrenador, haciéndose cargo de un equipo de las categorías inferiores, llegando a disputar la UEFA Youth League, en donde hasta su fichaje por los neoyorkinos, estaba realizando un buen papel.

Jugadores a seguir

Jack Harrison

El joven jugador inglés fue una de las grandes sorpresas de la temporada, desde el primer día que pisó el Yankee Stadium. El principio de la temporada estuvo fuera de los terrenos de juego a causa de algunas lesiones, pero en cuanto volvió a vestirse de corto, ya nadie le consiguió quitar la titularidad. Apenas cinco jornadas le sirvieron al jugador para demostrar toda su calidad y el porqué de la apuesta de futuro que hicieron los ‘citizens’ con él. Sumó un total de 21 partidos en los que anotó cuatro goles, uno de ellos de bella factura frente a su máximo rival, el New York Red Bulls, en la única victoria de su equipo hasta el momento en el Hudson River Derby. Su gran temporada le llevó ser uno de los nominados para el galardón a MLS Rookie del Año. Sobresale por una gran calidad técnica y una visión de juego, que unidos a capacidad para desequilibrar le convierten en un dolor de cabeza a los defensores rivales. Se espera que esta temporada de un paso adelante y coja responsabilidad.

Ronald Matarrita

El lateral costarricense llegó sin hacer ruido al equipo y con el paso de los partidos se convirtió en una de las piezas claves en la defensa, llegando a notarse de sobremanera su ausencia en algunos partidos. Su despliegue físico le permite incorporarse de manera continua al ataque, dándole al equipo mayor número de soluciones al organizar las acciones ofensivas. Explosivo, enérgico y vivaz. Su mentalidad ofensiva hace que en muchas ocasiones descuide su faceta defensiva, aunque la capacidad de recuperación que tiene, le permite llegar a su posición inicial con rapidez. Esta circunstancia le ha permitido al entrenador disponer de él en diferentes variantes tácticas, ya sea como lateral, carrilero o incluso en algunos partidos como extremo.

Sean Johnson

En un equipo tan ofensivo como el City, la seguridad que da un buen portero debajo de los palos, es lo que han buscado con la incorporación está temporada de Johnson. El estadounidense es uno de los porteros más infravalorados de la competición, que el haber estado en una de las franquicias que peores resultados en los últimos años, apenas le dio reconocimiento. Pese a ello sus actuaciones siempre fueron notables, siendo el mejor jugador del equipo en incontables ocasiones. Se trata de un guardameta con unos extraordinarios reflejos y buena capacidad de reacción. Su envergadura le permite ser un 'dolor de cabeza' para los delanteros rivales en el uno contra uno. Esto le llevó a ser llamado para varias convocatorias de los USMNT. Con una incorporación como la suya, el equipo dará un salto de calidad muy grande.

Once Inicial

El New York City FC tiene claro que no va a tocar muchas de las posiciones de su equipo, salvo aquellas que la pasada temporada le dieron problemas. Muchos de los jugadores que se han incorporado esta temporada lo hacen para ser titulares, con muchas opciones de ser fijos en el once. Continuará con un planteamiento de 1-4-3-3 en donde la portería será para el recién incorporado Sean Johnson. La línea de defensas quedará conformada por Allen en el lateral derecho, Matarrita en el izquierdo y la zaga central para Chanót y Callens. En el centro del campo se verán variaciones con respecto a la pasada temporada, manteniendo a Pirlo acompañado de Ring como pivote más defensivo y Moralez desarrollando una posición más de enganche. El ataque será para Harrison y Jonthan Lewis como extremos derecho e izquierdo respectivamente. La referencia del ataque será un año más para David Villa.

Datos de la Franquicia

Nombre: New York City FC

Fundación: 2013

Propietario(s): City Football Club, Yankee Global Enterprises

Conferencia: Este

Estadio: Yankee Stadium (49.642 espectadores -33.444 para soccer-)

Títulos: -

Plantilla Temporada 2017

Dorsal Nombre Posición Equipo 1 Sean Johnson PT Chicago Fire 24 Andre Rawls PT Wilmington Hammerheads 25 Eirik Johansen PT Manchester City FC 3 Ethan White DF Philadelphia Union 4 Maxime Chanot DF KV Kortrijk 13 Frédéric Brillant DF KV Oostende 22 Rónald Matarrita DF LD Alajuelense 27 R. J. Allen DF Skive IK 52 Shannon Gomez DF W Connection FC 88 Alexander Callens DF CD Numancia -- Ben Sweat DF Tampa Bay Rowdies 5 'Mikey' Lopez CC Sporting Kansas City 8 Alexander Ring CC 1. FC Kaiserlautern 10 Maxi Moralez CC Club León 11 Jack Harrison CC Wake Forest Demon Deacons 12 John Stertzer CC Real Salt Lake 15 Tommy McNamara CC Chivas USA 21 Andrea Pirlo CC Juventus 30 Yangel Herrera CC Manchester City FC -- Kwame Awuah CC Connecticut Huskies 99 Miguel Camargo CC Chorrillo FC -- Mix Diskerud CC Rosenborg BK 7 David Villa DC Club Atlético de Madrid 9 Sean Okoli DC FC Cincinnati 17 Jonathan Lewis DC Akron Zips 19 Khiry Shelton DC Oregon State Beavers -- Jalen Brown DC Xavier Musketeers

Jugadores Franquicia

David Villa Landon Donovan MLS MVP 2016. Pocas palabras más pueden definir al ‘Guaje’ Villa. El veterano delantero español es uno de los nombres más importantes de la competición, no sólo por su trayectoria, sino también por las espectaculares temporadas que está realizando. La pasada campaña fue el pilar fundamental del equipo, llevando casi la totalidad de peso ofensivo, lo que le permitió llegar hasta la última jornada con posibilidades de lograr la Bota de Oro. En su caso, la veteranía es un grado y no le ha sido un impedimento para mantener los números goleadores con los que deslumbró en el fútbol europeo. Su rendimiento en el campo y si compromiso con el equipo le han llevado a renovar con la franquicia, con la idea de en esta temporada lograr la anisada MLS Cup. 35 Años Atlético de Madrid $5.610.000 Andrea Pirlo El papel del veterano centrocampista italiano estuvo muy supeditado al funcionamiento del equipo. Tardó varias jornadas en rendir a un buen nivel y fue en el momento en el que el entrenador colocó una pieza importante a su lado, que le dio mayor libertad de movimientos, Iraola. En ese preciso instante, Pirlo se convirtió en la brújula del equipo, llegando a parecerse en algunos partidos a aquel futbolista que manejaba el juego de sus equipos a su antojo. A pesar de contar con el ‘cartel’ de Designated Player, el mediocentro no ha estado a la altura de lo que se esperaba de él, y en la presente MLS tiene nuevamente un reto, tal vez el más complicado. En lo que parece su última temporada como profesional, el futbolista estará ante su última oportunidad de volver a ‘dirigir’ desde el terreno de juego a un equipo campeón. 37 Años Juventus $5.915.690 Maxi Moralez El pequeño centrocampista argentino llega a la MLS en la madurez de su carrera futbolística después de pasar gran parte de la misma adquiriendo experiencia en el fútbol europeo. Para ser más concreto fue el Atalanta Bergamasca el equipo que le permitió demostrar su calidad al máximo nivel de rendimiento. Durante los años que jugó en los ‘neroazzurro’ disputó 145 partidos en los que anotó 20 goles y se convirtió en uno de los mayores generadores de peligro del equipo. Maxi es un jugador dinámico, directo y muy bueno en situación de uno contra uno. Puede crear ocasiones grandes ocasiones de peligro para sus compañeros incluso para finalizarlas él mismo. Es un jugador muy creativo, con una gran técnica individual que le permite realizar jugadas que levantan al público de su asiento. 29 Años Club León ?¿?¿?¿?¿?¿?

Equipación

LOCAL VISITANTE

Estadio

El Yankee Stadium es el único estadio de la MLS en el que el soccer se mezcla con el beisbol, ya que en él juegan como locales los New York Yankees, equipo de la Major League Baseball (MLB), copropietario del club. Sorprendió que en una época en la que la competición obliga a las nuevas franquicias a tener un estadio específico en la ciudad, les diera la oportunidad a estos de instalarse en uno tan histórico. Aunque esto no ha hecho que la franquicia se quede quieta, y con paso lento pero firme, se encuentra buscando alternativas y terrenos en donde el equipo pueda asentarse de manera definitiva y tener un estadio en propiedad. Algo que se hace necesario para una franquicia que tiene el punto de mira tan alto.

El actual Yankee Stadium fue construido al lado del antiguo en el año 2009. Como homenaje al antiguo estadio, el techo cuenta con una réplica del friso en su ubicación original, a lo largo de las gradas de la cubierta superior. Posee una capacidad para 46.692 espectadores en partidos de béisbol, aunque la capacidad para los de soccer es de unos 33.444 asientos. Para los partidos que sean necesarios, el aforo se verá aumentado a la capacidad total del mismo. El nombre del estadio es el mismo que el de los dueños del club, Yankee Global Enterprises.

Este magnífico estadio fue uno de los que mejor media de espectadores tuvo a lo largo de la pasada temporada, debido a que en muchas ocasiones se vio obligado a abrir el aforo total del mismo. En una media de 27.196 espectadores, el encuentro que llevó mayor número de espectadores fue el Hudson River Derby en el que los ‘citizens’ sufrieron una sonrojante goleada, al que acudieron 37.85 espectadores. El partido que menor afluencia de público llevó a las gradas fue contra Real Salt Lake con unos 22.736 espectadores.

Calendario Temporada 2017

WEEK L/V LOCAL WEEK L/V VISITANTE 1 V Orlando City SC 18 L Minnesota United FC 2 L DC United 19 V Vancouver Whitecaps FC 3 L Montreal Impact 20 L Toronto FC 4 L San Jose Earthquakes 21 L Chicago Fire 5 V DC United 22 V Toronto FC 6 V Philadelphia Union 23 L New York Red Bulls 7 L Orlando City SC 24 V Los Angeles Galaxy 8 V Columbus Crew SC 25 L New England Revolution 9 L Atlanta United FC 26 V New York Red Bulls 10 V FC Dallas 27 L Sporting Kansas City 11 V Real Salt Lake 28 L Portland Timbers 12 V Orlando City SC 29 V Colorado Rapids 13 V Atlanta United FC 30 L Houston Dynamo 14 L New England Revolution 31 V Montreal Impact 15 L Philadelphia Union 32 V Chicago Fire 16 L Seattle Sounders FC 33 V New England Revolution 17 V New York Red Bulls 34 L Columbus Crew SC

