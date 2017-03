New York Red Bulls 2017: momento de dar un paso adelante

Gonzalo Verón

El ‘Pájaro’ (como se le conocía en Argentina), no acaba de levantar el vuelo. A pesar de llegar con el hándicap de Designated Player, no ha logrado demostrar el nivel que ofreció en su país, siendo parte importante del equipo que se proclamó campeón de la Copa Libertadores. A pesar de jugar un gran número de partidos, 31, esto no ha significado que tuviera minutos para mostrarse. En la gran mayoría de estos partidos, salía en los últimos minutos, como una esperada solución o para perder tiempo. Su desborde y velocidad demostrada es lo que llevó a los neoyorkinos a incorporarle a sus filas. Si devuelve la confianza que en él se puso, tendrá la continuidad necesaria para un jugador de su calidad, con lo que demostrará él porque llegó con un contrato de jugador franquicia.