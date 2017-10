Santiago reacciona tarde y cae ante Catgas

Google Plus

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la Primera División de la LNFS, celebrado en el Pabellón Fontes Do Sar de Santiago de Compostela. Antes del inicio se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los incendios de Galicia.

Catgas Energía se llevó los tres puntos en un partido clave para sus aspiraciones en el Fontes Do Sar, ante un Santiago que quiso pero no pudo ante la grandísima actuación de Cristian. Los visitantes fueron muy contundentes en ataque y no desaprovecharon sus oportunidades para hacer gol. Por su parte, los de Santi Valladares también tuvieron sus opciones, pero de nuevo la efectividad brilló por su ausencia. Aunque el marcador se comprimió con el portero jugador de los locales, ya era demasiado tarde.

Catgas sacó mucho rédito en un minuto

El choque comenzó igualado en los primeros compases. Ninguno de los dos conjuntos conseguía dominar la posesión, quizá fruto de que están acostumbrados a ello, y las ocasiones claras brillaban por su ausencia. Catela sería el primero en intentarlo con un disparo raso y cruzado que sacó Cristian con los pies. El hombre del partido estuvo sólido en todo momento y de sus botas casi nace el 0-1, en un intento de despeje que se envenena y por poco sorprende a Iago Barro. El guardameta local salvaba poco después un mano a mano con Ari muy claro y que dejaba claras las intenciones de los catalanes.

Everton y Santi volvieron a probar de cara a gol antes de que llegara la clave del minuto 18. Santiago se ve sorprendido en un saque de esquina a su favor que no logra culminar y en el rápido contragolpe Corso coloca bien el cuerpo para disparar al ángulo y hacer el 0-1 en el cuerpo a cuerpo con Barro. Golpe de moral para los gallegos que tan solo unos segundos después encajarían el segundo. Error en la marca defensiva local que deja solo a Juanqui y este tiene la pausa suficiente ante el portero para aguantar y ver la llegada libre de marca de Mario, que hacía el segundo. Poco pudo hacer Valladares para no irse perdiendo de dos al descanso.

Cristian supo echar el cerrojo excepto en el último minuto

Tras la reanudación Santiago salió muy impetuoso a intentar remontar el partido. Álex Velasco, con un gran remate, iniciaba el asedio que iba a recibir Cristian en el segundo tiempo y que sin embargo de nada iba a servir. Disparos de Álex Diz, de Palmas, unos contra uno, disparos lejanos, dobles oportunidades… Todo valía para derribar el muro de los de Santa Coloma, pero nada sirvió porque hasta con la cara las salvó el meta visitante.

Lo que sí pasó es que los gallegos tenían que probar con el portero jugador y en una pérdida, Álex Velasco llegó tarde y vio la segunda tarjeta amarilla, además de realizar la sexta falta de los suyos. Ximbinha no falló desde los once metros y colocaba el 0-3 a falta de cinco minutos para el final. Aun así, a Santiago solo le quedaba creer y lo hizo, pero el premio le llegó tarde. Restando poco más de un minuto para la finalización, Palmas saca un gran remate lejano raso ante el que Cristian se queda clavado y sin poder hacer nada; y en el siguiente ataque era Álex Diz el que con un zapatazo anotaba el 2-3 que daba esperanzas al Fontes Do Sar.

Palmas tuvo la última del encuentro para empatar pero su tiro pasó lamiendo la base del palo de Cristian. No pudo ser para Santiago en un buen partido y donde antes de empezar se guardó un minuto de silencio por las víctimas de los incendios que han asolado Galicia estos días. Los de Valladares continuarán una jornada más como colistas y sin conocer la victoria, aunque las sensaciones mejoran respecto a otros partidos. Por su parte, Catgas logra meterse en posición de playoffs con ocho puntos, a la espera de lo que pase en el resto de la jornada.

Para el próximo fin de semana Santiago visita el Pedro Delgado en el que se medirá a Naturpellet Segovia (sábado 28, 18:30 horas), mientras que Catgas recibe en casa a Movistar Inter en la matinal del sábado (sábado 28, 13:15 horas).