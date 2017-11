Previa Movistar Inter - ElPozo Murcia: un clásico inusualmente desnivelado

Google Plus

Este sábado no es un sábado cualquiera para el futbol sala y esta 10ª jornada no es una jornada cualquiera para la Liga Nacional de Futbol Sala. Y es que se ven las caras Movistar Inter y ElPozo Murcia en el clásico de los clásicos español de este deporte. El equipo de Velasco no puede despistarse ya que el Barcelona Lassa acecha a tan solo un punto el liderato y los murcianos lo propio con los equipos de la zona noble de la tabla y que quieren asaltar su tercera plaza. Un duelo en todo lo alto y que sin embargo este año parece más desigualado que de costumbre.

Para Movistar no hay ‘kryptonita’

No sabemos si exista, pero desde luego por ahora nadie ha logrado parar a Inter en esta liga y ya van diez choques. Tan solo Magna le sacó un punto, pero fue en su propia cancha porque Torrejón de Ardoz se ha convertido en una fortaleza inexpugnable hasta la fecha. El último que salió descalabrado de allí fue Plásticos Romero Cartagena que sucumbió con una manita en tierras madrileñas. No fue fácil para el conjunto local, que además en la primera parte se marchó con empate a cero en el electrónico, pero en la segunda engrasó la máquina y sentenció rápido el partido.

Ricardinho encara a un rival de Naturpellet Segovia | Foto: LNFS

De treinta puntos registra 28, con 47 goles a favor y 15 en contra. Números muy buenos y que reflejan su buen momento y su empeño por mejorar en el aspecto defensivo. Jesús Velasco ha puesto todo su empeño en que a su equipo no le hagan goles, una situación que le había perjudicado en otros duelos como contra Palma dónde la defensa flojeó y casi le cuesta los 3 puntos. Cartagena se marchó de vacío de su pista, pero es que Segovia, O Parrulo y Catgas solo batieron la meta interista en una ocasión, por lo que la mejoría ya se palpa. En ataque sigue siendo imparable con Daniel cogiendo el mando de las operaciones en los últimos duelos, y Solano y Elisandro cumpliendo en el pívot. Todo parece a favor de Movistar.

ElPozo afianza la posición de bronce

Después de un comienzo de temporada complicado, en el que ha habido opiniones de todos los tipos sobre su apuesta por la cantera para esta temporada, parece que los de Duda se han habituado a este nuevo panorama. Los murcianos ya son terceros con 20 puntos, habiendo marcado 36 tantos y recibido 25, quizá este último un dato a mejorar. Santiago estuvo cerca de darle un nuevo susto en su cancha remontando un 5-1 y estableciendo el 5-4 final. Lo propio Peñíscola en tierras valencianas, en las que cuando parecía que sería una noche de brujas para el equipo jamonero apareció Miguelín para hacer el 2-3 a escasos segundos del final. A base de casta y trabajo los resultados van saliendo.

Pito pugna con Everton en el choque de los murcianos ante Santiago | Foto: LNFS

Además este histórico ha vaciado casi al completo la enfermería, en la que ya solo falta dar salida al lesionado en pretemporada Fernando. Andresito parece recuperado tras unos últimos partidos de ausencia y lo propio para Fabio, que dio el susto en el último encuentro pero parece recuperado. Un calambre en el gemelo le obligó a abandonar su portería, aun así parece que está bien pero todo apunta a que jugará Fede. Un equipo de garantías para un combinado que ya rompió la imbatibilidad del Barcelona en el Palau y ahora quiere romper el cerco del Jorge Garbajosa.

Precedentes a favor de los madrileños

No existen datos exactos de todos los duelos entre ambos equipos, pero en total se han enfrentado al menos en 104 ocasiones. En 50 ocasiones ganó Movistar, en 33 ElPozo y 15 veces empataron. En Torrejón los locales han ganado un total de 24 veces, por 14 de la visita y 8 empates; mientras que en liga regular los datos son 20 victorias de Inter, 13 de los murcianos y 15 empates.

Eka y Tobe luchan por la pelota en un duelo anterior entre Inter y Pozo | Foto: LNFS

Si nos fijamos en los partidos en pistas madrileñas en la liga regular encontramos 12 victorias para los de Velasco, 4 para los de Duda y un total de 8 empates. Es decir, todo favorable a Inter, aunque tanto unos como otros se han ganado en la pista rival por lo que todo puede pasar.