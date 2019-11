CE Constància - Valencia CF Mestalla: en busca de hincar el diente en Inca

Partido entre mallorquines y valencianos en el que sacar los tres puntos es una obligación para ambos conjuntos. La temporada ha empezado muy mal para ambos, con tres derrotas y una sola victoria. Curiosa victoria. El Ontinyent CF ha sido el rival que ha sucumbido tanto ante CE Constància como ante el Valencia CF Mestalla, y las dos victorias fueron por 2-1. Curiosidades del fútbol. En el partido de esta jornada el empate no lo querrá ninguno de los equipos, por lo que se avecina un encuentro de mucha rivalidad por llevarse los tres puntos.

Los de Nico Estévez visitan Inca en un duelo muy importante para el filial valencianista. El joven técnico valenciano quiere sacar los primeros puntos fuera de casa, tras caer derrotado 3-1 en Magaluf ante el CD Atlético Baleares y por 2-0 en ‘La Murta’ de Xàtiva ante el CD Olímpic. Los únicos tres puntos que ha cosechado el filial valencianista han sido como local, por lo que puntuar fuera de casa parece más un hito brillante que una solvente necesidad.

El VCF Mestalla ha creado un proyecto ambicioso en el que no se descarta estar en la zona alta de la tabla. Se ha incorporado a un entrenador con ambición que, con buen juego, pretende siempre alcanzar metas altas. Nico Estévez con el Huracán Valencia logró disputar dos playoffs por el ascenso con la mala suerte de no poder lograr la puntilla que hubiera sido colocar a un club de reciente nacimiento en la división de plata del fútbol español. Ahora llega al filial valencianista en el que, con jugadores muy jóvenes e inexpertos, va a intentar colocarlo en la zona alta de la tabla con la convicción de poder luchar por una plaza para el ascenso. Eso sí, no deberá olvidar y dejar de lado el sufrimiento de la temporada pasada en la que el Valencia CF Mestalla salvó la categoría de milagro.

El CE Constància ha jugado 11 temporadas en la Segunda División española -durante los años 40 y años 60-. Tras largos años en el pozo y sin rumbo volvió a la Segunda División B en la temporada 1987-88. La campaña pasada retornó de nuevo a la competición de bronce pero descendió a Tercera División. O así marcaba la clasificación. Pero el descenso administrativo de la Gimnástica Torrelavega otorgaba plaza a los de Inca, ya que perdieron en la fase de promoción de descenso y eran los que primero ‘merecían’ dicha resurrección en forma de no descenso.

Los de Inca, después de tres derrotas consecutivas, cuatro si se incluye la eliminación de la Copa Federación contra el Mallorca B, necesitan salir de esa espiral de derrotas lo antes posible si no quiere, a las primeras de cambio, meterse en el fondo de la clasificación. Es vital para los mallorquines ganar para empezar a escalar posiciones en la tabla.

Antecedentes

La última vez que se enfrentaron ambos conjuntos en Inca fue la temporada pasada en competición liguera. Victoria valencianista por 0-2 tras las expulsiones locales de Víctor y de Joan Esteva. De aquel equipo sólo cinco jugadores continúan en las filas del equipo mallorquín. El precedente anterior al más cercano fue en la temporada 1978-79 cuando el CE Constància ganó 1-0 al CD Mestalla (actual Valencia CF Mestalla). Cabe destacar que hubo cuatro choques disputados en la ciudad balear cuando inqueros y valencianos estaban en Segunda División -años 60- saldados con dos victorias locales y dos visitantes.

Posible once

El once que va a plantear Nico Estévez puede ser el mismo que ha estado utilizando últimamente. Pese a no cosechar buenos resultados, parece que la idea del míster valenciano es la de seguir con los mismos. No hay que descartar que refuerce el centro del campo con otro mediocentro como es Arqués, pero lo que está claro es que la actitud ofensiva no se va a perder. Un posible cambio puede ser en el lateral derecho donde Mario Marín no está cuajando buenas actuaciones -viendo los goles del Olímpic y el del Ontinyent se comprueba el por qué de esta afirmación- por lo que Leuko podría entrar en el equipo. En la portería todo apunta a que siga Jaume, tras demostrar ser un portero de gran agilidad y carácter. El posible once puede ser el siguiente:

Jaume; Leuko, Quintanilla, Carlos Delgado, Gayà; Portu, Manu Molina; Robert, Chumbi, Cortell; Hiroshi.

Por su parte, Joan Esteva -que por cierto no podrá dirigir al equipo desde el banquillo al haber sido sancionado con dos partidos por los incidentes de Villarreal- no podrá contar con los lesionados Jaime, Alberto y Tófol Torres. Seguramente introducirá algunos cambios en la alineación en busca de ser más ofensivos como locales. El posible once puede ser el siguiente

Gaspar; Joel, Mozo, Calonge, Oscar; David, Forteza; Juanpe, Rubén Carreras, Mateu Ferrer; Nico.

[Foto portada: ValenciaCF | Lázaro de la Peña]

Foto 1: Superdeporte

Foto 2: BalearEsport