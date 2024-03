Como viene siendo habitual, Las Llanas prácticamente se llenó el domingo a eso de las 18:00 para ver uno de las "finales" del Sestao River. El club verdinegro recibió al Sabadell, equipo que les sacaba seis puntos y que estaba en la cuerda floja.

Animados por la lluvia, el River lanzó un chaparrón al equipo catalán. Dominaron durante casi todo el partido, y además consiguieron eso que les estaba faltando, cerrar el partido. Tres goles se marcaron en Sestao, y todos del equipo local, dos de ellos más tarde del minuto 85.

Primera parte

El Sestao River entró "enchufado" al terreno de juego. En una de las primeras del partido, Aitor Aranzabe se fue por la banda y le entregó el balón a Markel Etxeberria. El lateral la consiguió centrar y Jon Guruzeta, que estaba esperando el balón, firmó una "espaldinha" digna de Ronaldinho. Aun así, el Sabadell no bajó los brazos y tuvo la suya unas jugadas más tarde. Los catalanes no aprovecharon la ocasión y para su mala fortuna le dieron al travesaño.

Llegado el minuto 10, Aranzabe metió un pase al hueco a la espalda de la defensa al que se agarró Jon Cabo. El delantero se escoró y el chut se fue rozando el palo largo. Diez minutos más tarde, el ex del Bilbao Athletic, el cual estaba siendo el mejor del partido junto al "7", hizo un recorte de ensueño en la banda derecha y se la centró a Aranzabe, el cual remató y forzó un córner.

"La máscara" Gaizka Martínez | Fuente: "X" @SestaoRC

Sergi Puig, que ya se ha consolidado como portero titular en el cuadro verdinegro, fue un salvavidas en el encuentro. Después de un saque de esquina, el guardameta sacó una parada providencial en el 25' para evitar el 0-1. Minutos más tarde, Etxeberria volvió a hacer lo que mejor se le da, centrarla, y Kaxe remató con la testa con poca intención.

Segunda parte

Comenzaron los segundos 45 minutos y la tónica fue la misma. En el 58' Aranzabe centró un balón desde la esquina izquierda y Jon Guruzeta, que estaba esperando para rematar, hizo un medio chut y la bola quedó a los pies de Kaxe. Este chutó sin miramientos, y aunque el guardameta rival se la paró, el rechace le dio en la cara y el esférico entró en la portería para hacer así el 1-0.

Como viene siendo habitual, después del gol el Sestao River se calmó y los visitantes tuvieron varias ocasiones con mucho peligro. No obstante, como bien se ha dicho antes, Sergi Puig firmó un "partidazo" y no entró ni una. En el 87' Álex Carbonell saltó al terreno de juego. Tan solo un minuto más tarde, como no, Aranzabe volvió a centrarla rasa, esta vez a Leandro Martínez. Este no alcanzo a llegar, pero ahí estaba el recién incorporado Carbonell para marcar el 2-0.

Ya en el descuento, para ser más exacto en el minuto 90'+6, Martínez saco una falta directa que iba teledirigida a la escuadra. Un Adrián Ortola con "reflejos de gato" la consiguió desviar, pero el rechace le cayó a Carbonell, el cual marcó el 3-0 definitivo. El lateral consiguió firmar un doblete en menos de 10 minutos, algo que parecía imposible que consiguiera cualquier jugador del club hace unos partidos.

La tabla del grupo 1 de la Primera RFEF | Fuente: "X" @Primera_RFEF

Las clave de la victoria fueron que Las Llanas estaba a rebosar, la afición "de 10" y los jugadores "de 11". El equipo se está tomando muy en serio estas "finales" y es que, faltaba una victoria así. Tras esta victorias el conjunto vizcaíno está a tan solo tres puntos de la permanencia, y cada vez el sueño parece que está más cerca.

Ficha técnica

Sestao River: Sergi Puig, Gaizka Martínez, Antxon Jaso, Aitor Aranzabe, Gorka Garai, Jon Cabo, Julen Azkue, Alex Aizpuru "Kaxe", Armando Corbalán, Jon Guruzeta y Markel Etxeberria

Sabadell: Adrián Ortola, Pau Resta, Jordi Calavera, Alexander Gualda, David Astals, Mar Domenech, Toni Herrero, Vladyslav Kopotun, Sergio Maestre, Abdelilah Damar y Mar Marruecos

Árbitros: Imanol Irurtzun, Roberto Dominguez, Vicente Javier Almarche y Sergio Fontecha

Goles: Kaxe (58') y Carbonell (88' y 90'+6)

Amonestaciones: Gaizka Martínez (55')

Estadio: Las Llanas