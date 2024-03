El CD Castellón y el Córdoba CF se enfrentaron el pasado sábado 16 de marzo en el Estadio de Castalia. El encuentro, de la jornada 28 del grupo 2 de la Primera Federación, y el que en teoría se podía decidir gran parte de las opciones ligueras de los andaluces, y que, además, podía sentenciar la liga a favor de los orelluts.

Los cordobeses tiraron de épica, y consiguieron remontar el partido con dos goles en el noventa. Los "orelluts" se habían puesto por delante en el 80, tras también remontar un 0-1. Hasta ahí todo correcto, un partido emocionante, que deparó un final épico y la primera derrota "casera" de los albinegros en lo que llevamos de temporada.

Sin embargo, y pese al silencio peculiar de ciertos medios de comunicación, el encuentro estuvo marcado por las decisiones del colegiado Avaló Martos, muchos fueron los aficionados locales que salieron de Castalia indignados con las decisiones arbitrales.

Acciones polémicas

En el partido se pueden encontrar varias decisiones polémicas, para empezar, y siendo además lo primero que se protestó en el Nuevo Castalia, fue un posible fuera de juego en la jugada del primer gol del Córdoba, sin embargo, y tras ser publicadas por FEF TV las imágenes de dicha jugada, se pudo ver claramente como Adilson está en posición correcta debido a que Alberto Jiménez se queda clavado. La siguiente jugada polémica, es un más que posible penalti a Israel Suero. El mediocampista madrileño se quedaba solo ante Carlos Marin, cuando fue derribado por Albarrán justo antes de rematar en el borde del área pequeña.

Jesús De Miguel, poco después, fue derribado en el área por Adrián Lapeña, en esa jugada, que perfectamente pudo ser sancionada con penalti, terminó con una tarjeta amarilla para el delantero albinegro. Y un poco después, Isra Suero volvió a ser derribado en el área, en esta ocasión, Suero, no se llegó a caer, pero la forma de quitarle el balón no fue del todo ortodoxa.

En el descanso... Más polémica

Pese a que el colegiado señaló el final de la primera mitad, la polémica no terminó ahí, Iago Indias y Adrián Lapeña forcejearon delante del árbitro, causando la expulsión del central albinegro (quien era suplente) y de Dick, entrenador del CD Castellón.

sFuente Periodico Mediterraneo

Dick, habló sobre el tema después del partido: «Entré al campo y traté de alejar a los jugadores. Vi a Iago con el árbitro, pero llegué demasiado tarde, vio la roja, intenté sacarle de ahí. Después le hice una pregunta al colegiado: ‘¿por qué tarjeta roja?’ Me dijo que no estaba autorizado para hablar con él y vi la primera amarilla. Después me fui hacia vestuarios y le dije al cuarto árbitro que era justo que fuéramos 1-1 al descanso, pero tampoco estaba autorizado para decir eso y vi mi segunda amarilla. No entiendo nada de esto, es lo único que quería decir.»

Más acciones polémicas

La segunda mitad fue bastante más calmada en lo que a acciones polémicas se refiere, solo se puede encontrar un posible penalti por manos cuando el partido iba 2-2 y un posterior derribo a Mamadou Traoré.

Un arbitro sin coherencia

Para empezar, los jugadores y sobre todo el portero del Córdoba estuvieron desde el primer gol (antes del minuto 20) intentando retrasar lo máximo posible la puesta en juego del balón, siendo sancionado por ello el guardameta del Córdoba en el minuto 80. Una hora después de empezar a realizar la acción.

Además, y para la desesperación "orellut" tras el tercer gol del Córdoba, todo el banquillo visitante invadió el campo, sin ser penalizados por el colegiado. Sin embargo, cuando el Castellón anotó el segundo, Josep Calavera fue amolestado por celebrar desde el banquillo el gol con Medunjanin.

Este resultado, y junto a la victoria del Málaga, aprieta más una liga que perfectamente se pudo haber sentenciado en la pasada jornada.