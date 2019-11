Lucena CF 2013: un año de altibajos

2013 se puede calificar como un buen año en el Lucena Club de Fútbol a pesar de no haber logrado el ascenso a Segunda División siendo eliminados en la primera eliminatoria del playoff por el Huracán de Valencia, pero si lograron clasificarse para el contra todo pronóstico debido al mal arranque de temporada que tuvo el equipo dirigido por Falete. La nueva temporada comenzó también con malos resultados si tenemos en cuenta que el objetivo del equipo es el ascenso, pero poco a poco han sabido sobreponerse al mal arranque y se acercan sin hacer mucho ruido a la cuarta plaza que le daría la oportunidad de jugar el tercer playoff de ascenso a Segunda División consecutivo, y el tercero de su historia, ya que recordemos, para los que no lo sepan, que el Lucena CF tan solo lleva 7 temporadas jugadas en la Segunda División B (desde la temporada 2007/2008 hasta ahora), todas ellas seguidas.

Buena racha y playoff

"El año de la mala suerte" (2013), por ese fatídico número 13, comenzaba con todo lo contrario para el Lucena Club de Fútbol. Comenzarían con derrota por 0-2 ante la Balompédica Lienense , si, pero pronto lograron sobreponerse. Primero un empate a 1 contra el San Roque en el Ciudad de Lucena, y después cuatro victorias consecutivas.

Ante el Sevilla Atlético, que venía de recibir 6 goles de Écija y fue superado por los celestes 2-3 en la capital andaluza. La siguiente víctima fue el todopoderoso Cartagena, que había empezado afianzado en el liderato, y ahí se mantuvo durante 12 jornadas, pero una mala racha de 5 derrotas en 8 encuentros, con tan solo 2 victorias y 1 empate le llevó hasta la quinta posición. Pero rápido se repuso y consiguió asaltar la segunda plaza, la que ocupaba cuando el Lucena CF le derrotaba con un apretado 2-1. Llegaba la tercera presa, el Lucena visitaba el Municipal de Arroyo, donde un conjunto en la zona de nadie, como era el Arroyo CP. Un cómodo partido para el conjunto de la localidad cordobesa permitió la victoria por 0-2. La Roda CF, que visitaba el Ciudad de Lucena en su peor momento de la temporada, sería una víctima más de esta racha de los de Falete. Aunque fue un partido difícil, y disputado, los 3 puntos se quedaron en la localidad cordobesa con un gol del defensa lucentino Cruz. La racha la cerraría la UD Melilla con un empate a 1. Pese a esto, el Lucena CF no cesó, y la siguiente jornada volvía a ganar ante otro de los fuertes, el Real Jaén. El filial de la UD Almería por fin conseguía derrotar a los lucentinos después de 8 jornadas invicto. A partir de aquí los buenos resultados no cesaron hasta final de temporada. 5 victorias, 4 empates y tan solo 2 derrotas permitían al equipo de Falete colarse en el Playoff de ascenso a Segunda División por segundo año consecutivo.

En el Playoff no hubo mucha suerte, ya que en el partido de ida en el Ciudad de Lucena ante el Huracán de Valencia, Obregón daba la victoria a los locales con un gol suyo en el minuto 19 para poner el definitivo 1-0. Pero el Huracán de Valencia tenía rencor, ya que en la anterior temporada, el Lucena CF fue el que eliminó a los valencianos del playoff, por lo que no dudaron en salir a por todas en la vuelta y llevarse la victoria por 3-0 y la eliminatoria que reflejaba un global de (1-3) favorable a los valencianos.

Hay también que informar sobre los hechos acaecidos en ese partido de vuelta del playoff de ascenso a Segunda División. El Lucena CF visitaba el Municipal de Manises después de haber logrado la victoria por 1-0 en el Ciudad de Lucena. En la llegada del autobús de los celestes, varios radicales del Huracan de Valencia CF estaban presentes y empezaron primero a zarandear el autobús de los visitantes e incluso a lanzarle huevos. Esto no había hecho nada más que empezar ya que poco después, mientras la policía nacional no llegaba al lugar de los hechos, uno de los radicales del club valenciano allí presentes, consiguió abrir la puerta del vehículo y se dispuso a entrar al autobús. El conductor y varios miembros de la plantilla consiguieron evitarlo. Pero los actos no cesaban y es que poco después, mientras el autobús seguía sin poder moverse del lugar dónde estaba, y mientras las fuerzas de seguridad seguían sin llegar, dos hinchas más se acercaron al autobús y uno con un palo de madera de hasta 40cm, y otro con una piedra, empezaron a golpear la luna delantera del vehículo y finalmente quedó bastante dañada. Uno de ellos además intentó abrir la ventanilla del conductor gritando con amenazas como " o te sales del estadio con el autobús, o te mato".

Finalmente las fuerzas de seguridad consiguieron detener los altercados, y abrieron una investigación que tuvo como resultado una multa de 3.001€ para el Huracan de Valencia Club de Fútbol, además de la impuesta a los dos identificados responsables de los hechos de la luna dañada y las amenazas. Los responsables fueron dos hombres de 27 y 40 años respectivamente a los que se les impuso una multa similar a la del club a cada uno. Además de que a uno de ellos se le prohibió la entrada a cualquier recinto deportivo de nuestro país por los graves insultos, las amenazas, y ser uno de los responsables de los daños de la luna. El otro identificado se llevó como pena, además de la multa, una prohibición de seis meses para entrar a cualquier acontecimiento deportivo de caracter nacional.

Nueva temporada, nuevas caras

La temporada 2013-2014 comenzaba ya con problemas ya que la mayoría de los pesos pesados de la plantilla pedían salir y tener nuevas experiencias en clubes diferentes. Y muchos más salieron por diferentes motivos, o incluso echados del club. En total, hasta 18 jugadores salieron del Lucena Club de Fútbol en el verano de 2013. Empezamos con los porteros, Limones salió rumbo a Cartagena en busca de llegar a un club con más posibilidades de ascenso. Coca abandonó a los celestes para llegar al Montilla CF de Primera Andaluza, y Toni Bernal se encuentra sin equipo. Para suplirles llegaron Jose Ramón procedente de SD Noja y Manu que llega cedido del Real Jaén, aunque este último rescindió su contrato con el Lucena CF el día 17 de Octubre, y recala en Extremadura UD después de solo haber disputado un partido oficial con el club celeste.

Pasando a los defensas, Antonio Gavilán abandonaba el club celeste y recalaba en el UCAM Murcia CF, equipo recientemente descendido a la Tercera División del fútbol español. El joven José Cruz recibía una oferta del Real Jaén, equipo que acababa de ascender a Segunda División, y este joven lateral derecho no dudaba en aceptar y trasladarse a tierras jienenses. El lateral Sergio Albiol (que no tuvo tanto protagonismo como en la temporada anterior) también sale y encuentra en La Roda un club idoneo para seguir teniendo protagonismo. Como recambios llegan Marcos Pérez que llega del filial de Osasuna, el veterano clavero, que estaba sin equipo y parece haber llegado con mucha fuerza ya que le hemos podido ver en alguna ocasión en nuestra sección "El Once de Bronce", Rafael Santacruz, otro que hemos podido ver en nuestra sección alguna vez, los jóvenes Ismael Bolivar y Sergio Rodríguez, que llegan del Filial del Córdoba CF y del primer equipo del CD Tenerife respectivamente. Por último utilizan también al canterano Pedro Caballero en alguna ocasión.

Llegando a los centrocampistas, hubo mucho más movimiento. Álex Quillo dejaba las filas del Lucena CF para recalar en el AO Chania de Grecia. El argentino Fede recalaba en Cartagena junto a su compañero Limones. Juanjo abandonaba al club dirigido por Falete para llegar al Arroyo CP. Adrián Pavón salía con destino CD Mairena de Tercera División. Carlos Martínez finalizaba su periodo de cesión por el Córdoba CF, ahora milita en La Hoya Lorca. El veterano Curro Vacas se quedaba sin equipo, pero el Conquense rápidamente se hizo con sus servicios. Alfaro cogía rumbo a Tercera División, para seguir con su fútbol en La Palma CF, club con el que se enfrenta a su ex compañero Adrián. Borja Gil se unía a esa rivalidad entre Adrían y Alfaro, ya que el también llegaba al mismo grupo de Tercera División, pero en su caso a AD Ceuta FC. Para suplir tantas bajas en el centro del campo, llegaron: Javi Salero, procedente del Huracán de Valencia. Coco, procedente del Écija Balompié. El joven Cristian Baena llegaba del filial del Granada, pero ante la falta de minutos decidió rescindir y se encuentra sin equipo actualmente. El jovencísimo Francisco José Hernández "Fran" llegaba, como Cristian, del Granada B, y aunque al principio tampoco contaba con demasiados minutos, cambió despues del partidazo que hizo en la remontada ante el Arroyo con 2 asistencias y varios buenos disparos. Cada vez cuenta con más minutos, incluso ha llegado a disputar de titular 4 encuentros. También podemos contar como alta a Ezequiel Lamarca, canterano del Lucena CF que esta temporada ya tiene ficha con el primer equipo. Ruano, aunque tiene ficha con el filial, también participa a veces con el primer equipo por lo que también podríamos contarlo a la hora de ver la plantilla.

En la delantera poca historia, los tres que había salieron, y llegaron cuatro. Fernando Rodríguez siguió los pasos de sus compañeros Limones y Fede haciendo la maleta para ir a Cartagena. El veterano Pineda acompañaba a su compañero Jesús Coca hasta Montilla para jugar en Primera Andaluza. Por último Óscar ponía rumbo al Antequera CF de Tercera División. Llegaban para suplirles: Álex Soria, procedente de La Roda. Carrillo del Atlético Mancha Real, aunque más adelante rescindía su contrato y recalaba en el Martos CD. Javi Gómez del CP Villarrobledo, y por último la estrella Pepe Díaz que llegaba procedente del Real Oviedo, aunque esa misma temporada fue cuando terminó de pertenecer al Córdoba CF.

Han permanecido en el club el veterano capitán Antonio Sarmiento, Jesús Lanza, Jose María Obregón y Germán López.

En definitiva, 17 bajas y 17 altas, que se quedan en 14 después de que Cristian, Manu y Carrillo rescindieran sus respectivos contratos con el club celeste. Una plantilla que se queda con tan solo 18 efectivos que tengan ficha profesional con el primer equipo. Aunque parece una plantilla amplia después de que la pretemporada la iniciaran con tan solo 12 efectivos a las órdenes de Carrillo, como si de un equipo de fútbol sala se tratara.

Mal comienzo, pero pronto cambia

La pretemporada no convencía para nada con 5 victorias, ante equipos no muy fuertes (Cerro Muriano, Atlético Benamiel, Vélez CF, Martos CD y Linares Deportivo), y la última en la tanda de penaltis. Sufrió dos empates ante equipos que se preveían inferiores (Marbella CF en el Ciudad de Lucena, y Loja). También cayó derrotado en 2 ocasiones ante equipos a priori inferiores como el filial del Granada y el Atlético Espeleño.

La pretemporada solo fue un aviso, y es que el comienzo de temporada fue malo para un equipo que quiere estar arriba y luchar por el ascenso. Tres empates y una derrota dejaban a los de Carrillo en descenso, penúltimos por ser más exactos. En el quinto partido fue cuando llegó la primera victoria, ante el San Fernando (que no supo lo que es ganar hasta la jornada 11, ante el Córdoba B) por 0-2. A partir de ahí cambiaron los resultados, y aunque no se puede decir que son de líder, si que esta cogiendo una buena dinámica de juego y resultados, y se está acercando a la zona de playoff que quiere ocupar lo antes posible para que no pase lo que la anterior temporada, que tengan que estar hasta el último partido sin saber si podrían disputar los playoff. El bagaje en lo que va de temporada para los de Falete es de 7 victorias (4 en casa ante el Cádiz, Écija, Guadalajara y CP Arroyo; y 3 fuera ante San Fernando, CD El Palo, y Córdoba B), 7 empates (5 en casa ante Cartagena, Cacereño, La Hoya Lorca, Almería B y Balompédica Lienense; y 2 fuera ante Sevilla Atlético y Algeciras CF). Por último 5 derrotas, 4 de ellas fuera de casa ante La Roda, Albacete , UD Melilla y Atlético Sanluqueño, y otra ante el Granada B en el Ciudad de Lucena en el partido que cerraba el año.

El once del año 2013 en el Lucena CF

Si hay que destacar un jugador por cada posición del campo que haya pertenecido al Lucena Club de Fútbol en algún momento de este año 2013, sería el siguiente. (Imagen: Ander Garrido Cordón)

(Agradecer a Ander Garrido Cordón la realización de esta imagen que ha quedado genial).

Limones : Uno de los porteros más queridos que ha pasado por el Lucena CF en los últimos tiempos. Se ganó a la afición a base de trabajo, sacrificio y como no, paradas. (Temporada 2012/2013)

Sergio Albiol : Un lateral derecho con mucha proyección que no se llegó a ganar a la afición celeste en su totalidad, pero si a la mayoría de ella por su entrega y calidad. (Temporada 2012/2013)

Santacruz : Un central con mucha contundencia atrás (va bien por abajo y por arriba) y tiene buen remate de cabeza. Es el que hace el trabajo sucio en la defensa celeste. (Temporada 2013/2014)

Obregón : El veterano del equipo que no pierde el sitio en la alineación, ni en los corazones de la grada. Uno de los más queridos sin duda, y no sin motivo. A sus 38 años afronta su cuarta temporada en el Lucena CF, y no parece cesar ni su calidad ni su contundencia atrás. Un seguro atrás y aportando veteranía en la pareja que forma junto a Santacruz en el centro de la defensa. (Temporadas 2012/2013 y 2013/2014)

Clavero : Otro veterano en la zaga, este en el carril izquierdo. A pesar de su veteranía, su velocidad no cesa, y esta demostrando ser un lateral seguro atrás y con llegada cuando hace falta.

Antonio Sarmiento : El capitán, el que lleva el timón, maneja el equipo. Muchas labores hace este veterano mediocentro en el Lucena CF, club en el que afronta ya su novena temporada desde que llegó en la 2005/2006 procedente del Córdoba CF. (Temporadas 2012/2013 y 2013/2014).

Fede : Este centrocampista argentino se ganó a la afición del Ciudad de Lucena con su calidad, su ambición, su descaro a la hora de regatear, su velocidad, sus 10 goles sin ser delantero y muchas más labores. Es uno de los que en esta temporada la afición echa de menos. (Temporada 2012/2013).

Jesús Lanza : No es de los que destaca, pero si de los que da el equilibrio necesario al juego del Lucena CF. Bueno defendiendo, bueno tacando, con calidad y regate. Tiene llegada, aunque no abuse de ella. Un fijo de las alineaciones. Afronta su séptima temporada en el Lucena CF, pero la cuarta consecutiva. (Temporadas 2012/2013 y 2013/2014)

Coco : Calidad, velocidad en la banda y regate es lo que hace a este volante derecho uno de los fijos en las alineaciones de Falete esta temporada. Además sabe cuando tiene que apoyar atras en su banda y se defiende bien haciendo esa tarea. (Temporada 2013/2014)

Javi Gómez: Un delantero de los de verdad, de los que buscan los espacios, de los que definen a la perfección, y sobre todo no le falta el gol.Además su polivalencia hace que pueda jugar de extremo izquierdo, posición en la que suele jugar ya que tiene mucha velocidad, y movilidad. Cuando coge el balón tiene la portería entre ceja y ceja. (Temporada 2013/2014)

Fernando : Delantero de los que son difíciles de cubrir, mucha movilidad, buen disparo, un rompecabezas para los defensas. Sus 12 goles en la temporada 2012/2013 y el cariño de la afición celeste lo avalan. Podríamos decir muchas cosas de él, pero lo podemos resumir en goleador insaciable que no falta a su cita con el gol. (Temporada 2012/2013)

Muchos otros merecerían estar en este "Once del Lucena CF 2013", pero como comprenderéis no pueden salir todos y ha sido una elección difícil en cada puesto. Lo sentimos por esos grandes jugadores que merecían estar, pero no están.

Mejor jugador Lucena CF 2013

Jesús Reguillos Moya " LIMONES ": El portero que ahora milita en el FC Cartagena se convierte en el mejor jugador del Lucena Club de Fútbol del año 2013 (abarca la temporada 2012/2013 y la 2013/2014). Los motivos por los que Limones es elegido pueden ser muchos. Ha sido uno de los porteros más queridos en los últimos tiempos por la afición celeste, y este cariño no es fruto de un día. A pesar de haber permanecido solo una temporada (2012/2013) en el club de la localidad cordobesa, este portero de metro ochenta y nueve a sus 27 años, ha demostrado tener unos reflejos increibles y unas cualidades dignas de un gran portero. Mucha entrega, sacrificio, trabajo, y sobre todo paradas, muchas paradas decisivas que valieron al Lucena CF para poder jugar su segundo Playoff de ascenso a Segunda División de su historia (también segundo consecutivo). Sobre todo para la afición celeste quedará grabado el partidazo que realizó en la victoria lucentina por 2-0 ante el Loja CD. Victoria que les clasificaba matemáticamente para disputar el Playoff de ascenso, cosa que sin las paradas de este portero de Ciudad Real no habría sido posible.

