Esnáider: "De mi padre intento imitar sus ganas, su temperamento y su lucha"

El pasado domingo, Paco Herrera hacía debutar a otro futbolista del filial zaragocista. En este caso, la oportunidad la tuvo Juan Esnáider, hijo del mítico delantero blanquillo Juan Eduardo Esnáider. El joven saltó al césped cuando apenas quedaban cinco minutos para la conclusión, pero ese momento ya es imborrable para él:"Aunque solo fueran dos minutos, para mí fue muy especial y un momento muy bonito".

"El debut fue muy especial" Pese a lo mágico del momento del debut, el delantero zaragocista admite que no fue del todo redondo al no haber conseguido sumar los tres puntos: "Hubiese estado muchísimo mejor que Luis hubiera marcado el penalti, y entrar habiéndonos llevado la victoria, pero no pudo ser. A la próxima, intentaremos ganar". El futbolista del Real Zaragoza B, al que llegó el pasado verano, también destaca el importante año que está completando el segundo equipo zaragocista, líder indiscutible de su grupo: "En el B estamos haciendo un gran año. Hay mucha gente que cree que es fácil ganar en Tercera todos los partidos, pero ganar semana tras semana no es tan sencillo. Nos esforzamos, intentamos hacerlo siempre lo mejor posible, y por ahora las cosas nos están saliendo bien", destaca orgulloso. "En el filial estamos haciendo un gran año. Ganar siempre en Tercera no es tan sencillo como creen" Además, cree que "la situación del club y la del equipo en la tabla", unida al buen momento del filial, es clave para que se confíe en los chicos de la cantera, que vienen pisando fuerte: "Es un buen momento para nosotros (los canteranos). Paco nos está dando oportunidades, y estamos muy atentos porque sabemos que en cualquier momento nos pueden llamar. Por suerte, Rico, Suárez, Tarsi, Anton, yo en el último partido, ya hemos ido convocados, y esperemos que siga así y podamos ver a más compañeros arriba". Todo parece indicar que, con las bajas del primer equipo, Esnáider volverá a ir convocado este fin de semana para disputar el partido en Ponferrada, aunque él prefiere ser cauto: "Es la primera semana que voy a completar con el primer equipo, y eso ya es una alegría y un orgullo para mí. Si luego puedo ir el fin de semana, todavía mejor, pero seguiré haciendo mi trabajo aquí o en el filial". "Cada uno tiene su forma de jugar, y mi padre intenta enseñarme y corregirme, pero lo que nunca puede faltarme es la lucha y la entrega" Para finalizar, el futbolista argentino hace unabonita alusión a su padre, del que dice intentar aprender muchas cosas: "De mi padre recuerdo imágenes sueltas, jugadas, no recuerdo del todo bien su forma de jugar porque yo era muy pequeño, pero lo que sí recuerdo siempre son las ganas que tenía de jugar, su temperamento y su lucha con todos para triunfar. La verdad que eso es lo que es más fácil de imitar y es lo que intento. Y la técnica y la forma de jugar, cada uno tiene la suya, aunque él me intenta enseñar y corregir, pero lo que nunca me puede faltar es la lucha y la entrega".