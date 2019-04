Entrevista. “Coca”: “Nos viene bien jugar el partido de ida en Las Llanas”

Óscar Miguel Tapiador, más conocido por “Coca”, nació en Laredo hace 40 años. Tras una trayectoria futbolística que le llevó por equipos del fútbol cántabro como Racing B, Gimnástica o Noja, con alguna incursión en otros equipos del norte como el Barakaldo, pasó a ejercer como segundo entrenador en el Noja, donde coincidió durante dos temporadas con el que ahora es técnico del Sestao River, Ángel Viadero. A pesar de que su llegada pasara desapercibida para una buena parte del entorno de la entidad de Las Llanas, la evidente mejoría en la trayectoria del equipo han hecho que el propio entrenador y su plantilla valoren la incorporación de “Coca” como el“gran fichaje” del River en el mercado de invierno.

Desde este año, "Coca" ha tenido que cambiar su rutina habitual, para desplazarse en coche diariamente desde su Cantabria natal hasta Sestao, donde desempeña su función como ayudante de Ángel Viadero en el banquillo del Sestao River. Hasta entonces, cmo nos recuerda, ejercía como segundo entrenador en la SD Noja, equipo del grupo primero de la Segunda División B:

“Llevaba ya dos temporadas en Noja, el del ascenso a Segunda B y el de la permanencia, haciendo de segundo de Viadero. Tras la marcha de Ángel yo continué en el club, e incluso tuve que ejercer como primer entrenador, junto a Neru, en Avilés, cuando el banquillo quedó vacante tras la destitución de Claudio Arzeno.”

"El presidente del Noja entendió mi situación y me dio libertad para marchar al River"

Sin embargo, los gravísimos problemas que asolaron al club costero terminaron precipitando la marcha escalonada de sus miembros, y en esos inciertos momentos, casi “sobre la bocina”, llegó la llamada del River:

"En Noja había muchos problemas económicos, con una situación que ya se arrastraba de la temporada anterior. Esta temporada llegó al club gente de fuera que prometió unas cosas que luego no se han cumplido. Se han pasado verdaderas penurias en el vestuario, chavales que no podían afrontar sus gastos y se sentían engañados, así que era lógico que la gente empezara a hacer las maletas mirando por su futuro. Como he sido un hombre de su máxima confianza, Ángel (Viadero) estaba al tanto de la situación y me propuso incorporarme al cuerpo técnico del Sestao. Me daba mucha pena abandonar un club en el que estuve 4 años como jugador además de como técnico, pero le trasladé al presidente el firme interés que tenían por mí. Entendió la situación y para aligerar en algo la deuda del club me concedió la libertad para marchar al River.”

Todo un paso adelante el del laredano, que, mientras lamenta el descenso a Tercera del que había sido su club durante todos estos últimos años, disfruta en Sestao del título de campeón de grupo y por ende la posibilidad de conseguir el ascenso a Segunda. Él mismo nos recuerda la exitosa racha de resultados desde su aterrizaje en Sestao:

“Llegué al River tras la derrota ante el Toledo en Las Llanas, y debuté en Sariñena a comienzos de febrero, en la jornada 24. Ganamos 1-2 y desde entonces hasta ahora, en 15 encuentros conmigo el equipo ha sumado 12 victorias, dos empates y una sola derrota. No sé si será casualidad pero los números están ahí, y me alegro de haber aportado mi granito de arena para que el Sestao esté donde está ahora.”

"Estoy ilusionado y convencido de que vamos a eliminar al Albacete.”

El importante papel de este “talismán” ya fue reivindicado por el propio entrenador sestaoarra, Ángel Viadero, quien destacaba ante VAVEL a “un hombre que como futbolista se curtió en estas categorías como futbolista, con una sensibilidad especial para ver determinados aspectos del fútbol, un don especial para tratar a los jugadores, enderezarlos, saber su estado de forma, y, sobre todo, capaz de irradiar optimismo y alegría al vestuario”. “Coca” se mostraba mucho más humilde:

"Se puede decir que hago las funciones habituales de un segundo entrenador. Al comienzo de los entrenamientos hago calentamiento con los porteros y luego paso al resto del grupo, ayudando a Viadero en lo que sea preciso, repartiendo consejos entre los jugadores, etc.”

Lo cierto es que la sintonía entre los dos paisanos que dirigen al Sestao parece total. Y esto se refleja también el el tono de su discurso cuando se les pregunta por la forma de afrontar los playoffs en una eliminatoria donde el Albacete aparece a priori como favorito en las quinielas. “No comparto para nada expresiones como la de que 'tenemos mucho que ganar y poco que perder en esta eliminatoria'. No es fácil ser campeón de grupo en esta categoría, y nosotros lo hemos hecho. Ahora no podemos contentarnos con este premio porque partimos con el mismo porcentaje de posibilidades que ellos. Afrontamos el partido con confianza y sin miedo, así que estoy ilusionado y convencido de que vamos a eliminar al Albacete.”

En esta línea, y como también parecían compartir otros integrantes de la primera plantilla verdinegra en sus declaraciones, "Coca" no considera un hándicap el hecho de disputar la vuelta en casa:

"Aquí la gente se vuelca con el equipo del pueblo"

“Se puede decir que no nos coge de sorpresa. En el vestuario ya habíamos hablado que habría muchas posibilidades de que el sorteo nos deparase la posibilidad de jugar contra Racing o Albacete con la vuelta fuera de casa. Sin embargo, prefiero que el partido de ida se juegue en Las Llanas, porque durante la liga regular hemos demostrado con nuestro números ser un gran equipo fuera de casa, ganando muchos partidos y tratando de tú a tú a otros grandes equipos, como Leganés o Huesca, en sus estadios. Además, soy de los que piensa que en este tipo de eliminatorias el primer partido se arranca con muchos nervios en ambos conjuntos, y en tal situación creo que es preferible pasar este trance arropado por los tuyos, ayudado por el empuje y áliento de Las Llanas”.

Precisamente en Las Llanas y en la idiosincrasia que rodea al club sestaoarra quiso hacer hincapié el técnico cántabro en la previa de esta trascendental eliminatoria: “Yo ya había estado como jugador en otro equipo de la Margen Izquierda, el Barakaldo, y había pisado en dos ocasiones el césped de Las Llanas. Aunque son tiempos y lugares diferentes pienso que el fútbol aquí se vive de forma muy parecida y singular. La gente se vuelca con el equipo del pueblo, hay un ambiente apasionado, y, lo que más destacaría es que toda la gente del club, desde los jugadores, a los técnicos, pasando por empleados y por supuesto aficionados forman una gran familia, y esa puede ser una de las claves de nuestro éxito”.