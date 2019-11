Valencia - Celta de Vigo: se cierra el 'telón futbolístico' en Mestalla

Llegó el día final. 37 han sido las jornadas anteriores, bien distintas para estos dos equipos. Mucho es el esfuerzo hecho, y no tanto la recompensa en el caso del Valencia. Pero todo concluye ya, la intensa agonía ché en Liga finaliza tras una temporada de más sombra, que luces, escasas en la oscuridad tenue que ha copado el cielo de Mestalla. Por su parte, el Celta desea que no finalice, bien por la salvación lograda semanas atrás, y bien por el excelente momento de forma, tanto de jugadores como técnico.

El Valencia arriba a este encuentro final de Liga con 46 puntos en su casillero, en una triste décima posición que refleja la irregularidad mostrada durante todo el campeonato. Ejemplo de ello, el choque ante el Levante de la jornada pasada, finalizado a favor de los granotas, en el que se pudo ver un Valencia inseguro en defensa y errático en ataque. Precisamente, la derrota en Orriols permite por primera vez en la historia que el ‘otro’ equipo de la ciudad del Turia supera en la clasificación final de la Liga al conjunto ché, a menos de que se dé un pinchazo levantino y una victoria blanquinegra.

En la otra cara de la moneda se ve al Celta, exuberante tras doblegar al Real Madrid en Balaídos, festejando por todo lo alto la permanencia de un equipo modélico en Primera. Fiel a su estilo, Luis Enrique ha consolidado un modelo de juego de toque, presión y movimiento perfecto para los jugadores celestes, que además le llevará, si todo continúa según lo escrito, hasta el banquillo de su sempiterno FC Barcelona.

Mestalla cierra el telón

Será pues el último encuentro del curso, en un feudo blanquinegro que ha visto lo mejor y lo peor de la temporada ante él. De la remontada ante el Basilea, al fatídico minuto frente al Sevilla, pasando por los múltiples encuentros en los que el Valencia no mostró su mejor cara o estuvo a punto de vencer para luego no lograrlo. Lo que queda claro es que, a pesar de la derrota en el Ciutat, el conjunto de Pizzi supo reponerse a la caída en Europa League, logrando un resultado esperanzador en el Bernabéu, de cara al futuro, que por el momento, es totalmente desconocido por el incierto proceso de venta.

Sábado a las 10 a.m., patronato de la Fundación

Sin embargo, y a pesar de siempre haber espectáculo sobre el verde, los focos en Valencia se centran en el Hotel Valencia Palace, horas antes del pitido inicial en Mestalla. La Fundación, en pleno proceso de venta, convocó el patronato para decidir cuál de las ofertas existentes se quedaría con las acciones. Una decisión tomada para cerrar cuanto antes el que es el partido más importante que le resta al Valencia antes del verano.

Luís Enrique se despide

El técnico asturiano dirigirá su último encuentro en el banquillo del Celta, tras un año que comenzó con dudas pero que ha terminado de una manera inmejorable, sellando la permanencia semanas antes del final y venciendo con superioridad a todo un Real Madrid. En rueda de prensa, acompañado por el Presidente celeste, Carlos Mouriño, afirmó que así sería, cumpliendo de esta manera el contrato que le vinculaba con el conjunto vigués, de tan solo una temporada con opción a otra: “Hemos cumplido el objetivo, le estoy muy agradecido al club. Les he dicho que no continuaba, cumpliendo el contrato. Ha sido un año de consolidación y crecimiento”.

En cuanto a su futuro, no quiso desvelar sus cartas, tan solo dejando claro que sus ayudantes continuarían con él, vaya a donde vaya: “Nunca se sabe lo que te va a deparar el futuro, no tengo nada firmado para el próximo año, a día de hoy no tengo equipo”. Mientras, el Celta continúa en la búsqueda de un nuevo entrenador, capaz de dar continuidad a un estilo de juego muy asentado en tierras gallegas.

Para este encuentro, Luis Enrique ha llamado a los siguientes futbolistas: Sergio, Yoel, Fontàs, Aurtenetxe, Jonny, Íñigo López, Cabral, David Costas, Oubiña, Álex López, Rafinha, Orellana, Madinda, Krohn-Dehli, Bermejo, Nolito, Charles y Santi Mina.

Pizzi, insatisfecho con su temporada

Juan Antonio Pizzi, por su parte, podría estar también en su último choque en el banquillo de Mestalla, algo totalmente desconocido pues el vencedor en el proceso de venta podría optar por otro técnico, o por dar continuidad al argentino. El propio Pizzi, dejó claro que no sería un escollo en esa situación: "Ni yo ni mi cuerpo técnico vamos a ser un estorbo para los que están ni para los que vengan tras el proceso de venta, nosotros pelearemos por lo más beneficioso para el Valencia CF. Queremos que la mejor oferta, o la que más beneficiosa sea para el club, sea la que lleve sus destinos. La única información que tengo es la que sale en los medios, que no es muy extensa, no me he empapado en el proceso de venta, no sé de los intereses de Bankia, ni de la Fundación, nosotros estamos trabajando con comodidad con Amadeo, con Rufete y eso nos da tranquilidad”.

"Tenemos muchas cosas que mejorar, a nivel personal y por la historia del club"

Respecto al rendimiento logrado durante el curso, el argentino afirmó que no ha sido de su agrado, por cómo cogió el equipo, por cómo se dieron los resultados; algo que de seguir a orillas del Turia, deberán corregir para la próxima temporada: "Tenemos muchas cosas que mejorar, a nivel personal y por la historia del club, el Valencia debe terminar mucho más arriba que esta temporada. Hemos estado cerca de jugar una final europea, pero la aspiración debe ser más grande, acorde con lo que siempre ha sido el Valencia en el fútbol español y europeo".

Para este encuentro, Pizzi cuenta con las bajas de Guaita, Víctor Ruiz, Keita, Fede, Oriol y Javi Fuego por lesión; ni con Gayá, que jugará con el Mestalla la ida de los playouts de Segunda División B. La gran novedad es la presencia de Lion Kaak, centrocampista holandés de 22 años del Mestalla, que no suele ir en las convocatorias de Curro Torres. La lista está formada por Alves, Sivera, João Pereira, Barragan, Senderos, Costa, Vezo, Mathieu, Bernat, Parejo, Lion, Míchel, Sosó, Piatti, Jonas, Vargas, Araújo y Alcácer.

Posibles alineaciones