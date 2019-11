Las segundas partes están de moda

Osasuna sale al mercado. Y de qué manera. La mañana ha sido movidita en el entorno del club rojillo que, ayer a última hora de la tarde, anunciaba en su web el fin de la sanción que le interpuso la LFP según la cual el equipo navarro no podía fichar durante la temporada 2014/15. Fue el pasado viernes, 18 de julio, cuando la comisión delegada de la Liga de Fútbol Profesional aprobaba una circular por la que permitía a Osasuna incorporar nuevos jugadores; eso sí, siempre en determinadas condiciones.

La llegada de nuevos jugadores está sujeta a las salidas y el tope salarial de 7 millones

El secretario técnico del conjunto rojillo, Petar Vasiljevic, las sabía: la llegada de nuevos futbolistas estaría sujeta a las salidas y a la rebaja en el coste de la plantilla que había impuesto la propia Liga (7 millones de euros). Es más, fue Osasuna quien propuso la semana pasada estas condiciones a la propia comisión. Por ello, Vasi no esperó a una confirmación oficial para ponerse manos a la obra. El tiempo apremia y a orillas de El Sadar ya han perdido bastante.

El retorno del Príncipe de Persia

"Durante esta semana puede haber tanto entradas como salidas de jugadores", dijo el secretario serbio ayer en rueda de prensa —antes incluso de que el club anunciara el levantamiento de la sanción que tenía maniatada a dirección deportiva y cuerpo técnico—. No obstante, nadie se esperaba que los acontecimientos corrieran a la velocidad que lo han hecho esta misma mañana. Los vaivenes de un mercado depredador como es el del mundo fútbol han vuelvo a alcanzar a la nave rojilla y la colisión tiene, sin duda, un nombre propio: Javad Nekounam.

Nekounam viajará esta semana ha Pamplona para negociar su fichaje

El Príncipe de Persia, el primer iraní en jugar en la Liga, el capitán de la selección de su país y uno de los baluartes de la mejor época de la historia de Osasuna. Neko, para los amigos. Era la primera noticia de la mañana y la que más revuelo ha levantado entre la afición rojilla: quiere volver. Y lo más importante de todo, está muy cerca de hacerlo. Hasta el punto de que las negociaciones entre club y jugador están prácticamente cerradas y este mismo jueves, si no surgen problemas inesperados, podría confirmarse su vuelta.

Nekounam llegó a Pamplona en el verano de 2006 como una apuesta personal de Juanjo Lorenzo. Su fichaje, de entrada, despertó más sospechas que ilusión entre los aficionados. Era una operación extraña y exótica, todo un experimento con un jugador que no había salido de la Liga de los Emiratos Árabes. Sin embargo, Neko no tardó en ganarse a la afición rojilla. Carácter, humildad y trabajo sucio. Durante su primera temporada se convirtió en un pulpo entre la defensa y el centro del campo rojillo, alcanzando niveles de recuperación de balones que rompían todos los esquemas. Pero una grave lesión de rodilla al comienzo de la temporada 2007/08 le obligó a perderse prácticamente todo el curso. Y, cuando volvió, Neko ya no era el mismo.

Neko había cambiado. Ya no era ese trabajador pivote defensivo. Neko cogió las riendas del equipo y se lo echó a la espalda. Neko pidió la pelota y organizó a sus compañeros sobre el césped. Neko se erigió como capitán general de las operaciones rojillas. Y así hasta 2012, cuando con 31 años decidió volver a su país como el profeta que nunca fue. Desde entonces, Osasuna no ha conseguido superar su marcha. El centro del campo rojillo se ha hundido desde que firmara por el Esteghlal de Teherán. Ninguno de los jugadores que han llegado para cubrir su sitio han conseguido completar su labor. Por eso hoy, con el club en Segunda, Neko quiere volver. Y no es la primera vez.

El iraní ya quiso volver hace dos temporadas, pero Archanco frenó la operación

Hace dos temporadas, en el mercado invernal, el iraní se ofreció para volver a Pamplona ante la delicada situación deportiva que atravesaba el conjunto de José Luis Mendilibar. Tanto el de Zaldívar, como Martín González —otrora director deportivo— vieron con buenos ojos su incorporación, pero fue el presidente Miguel Archanco quien echó por tierra la operación. Tras salir de Osasuna con la carta de libertad debajo del brazo, el que fuera máximo mandatario rojillo aseguró que no veía ya al centrocampista en condiciones de ofrecer un buen rendimiento. Pero Neko es testarudo y siempre —desde su frialdad característica— ha demostrado su amor por la camiseta de Osasuna. A los pocos días de consumarse el descenso y tras concluir su vinculación con el Esteghlal, volvió a ofrecerse a la directiva. No obstante, no ha sido hasta ahora, con Archanco fuera de juego, Zabaleta en el cargo y Urban de entrenador, cuando el rumor se ha convertido en realidad.

Osasuna ha reconocido estar interesado en el jugador y Nekounam llegará en los próximos días a Pamplona para cerrar los flecos de su nuevo contrato, con unos parámetros económicos muy distintos de los que tenía en su anterior etapa en el club rojillo. Un fichaje que, de convertirse en realidad —como todo indica que va a suceder— llenaría de ilusión a la afición rojilla, que esta mañana ha copado las redes sociales celebrando la posible vuelta del Príncipe de Persia.

Javi Flaño es el primero; Santamaría será el segundo

Javi Flaño será presentado mañana en Tajonar

Sin embargo, antes que el iraní puede haber dos nuevas incorporaciones. Una ya es un hecho: Javier Flaño. El hermano gemelo del capitán Miguel Flaño vuelve a Osasuna para la presente temporada tras pasar por Numancia, Elche y Mirandés. El lateral diestro, de 29 años, vuelve así al club de su tierra, en el que se formó e, incluso, con el que disputó cerca de un centenar de partidos en la máxima categoría. El jugador se incorporará mañana mismo a los entrenamientos y será presentado en Tajonar al término de la sesión matinal.

Andrés se irá al Oporto (2'5 millones) y Santamaría será su sustituto

Pero Flaño no es el único canterano que afrontará su segunda etapa en Osasuna. La portería era uno de los grandes quebraderos de cabeza de la dirección deportiva. Con Andrés en el disparadero y Ander Cantero en busca de un Segunda B en el que foguearse, Riesgo quedaba como único guardameta para la presente temporada, únicamente respaldado por el juvenil Jokin Ezkieta. Pero esto ya no será un problema. Roberto Santamaría, sobrino del mítico portero de Osasuna del mismo nombre, podría tener atada y bien atada su incorporación al club rojillo, a falta simplemente de que se confirme la marcha de Andrés Fernández, cuyo destino parece que será finalmente el Oporto portugués, que pagaría una cantidad en torno a los 2'5 millones de euros por el murciano.

Santamaría, de 29 años y 1'84 de estatura, salió de Pamplona en el verano de 2006 para incorporarse al filial de la UD Las Palmas, equipo en el que fue escalando posiciones hasta alcanzar la titularidad absoluta en la primera plantilla del conjunto canario. Una lesión de su compañero Nacho González le permitió disputar su primer partido como titular en la Liga Adelante frente al Celta el 23 de febrero de 2008; un encuentro del que salió a hombros tras detener un penalti a Canobbio en el minuto 95 con 1-0 en el marcador a favor de su equipo. Su debut en Primera llegaría en la temporada 2009/10, cuando jugó cedido en el Málaga, aunque siempre a la sombra del uruguayo Gustavo Munúa. Tras su efímero paso por la máxima categoría, volvería a Segunda, donde ha ejercido de portero titular en Girona (2010-2012) y la Ponferradina (2012-2014).

Rumores: ¿Masoud? ¿Isma López?

De los tres jugadores mencionados, lo extraño sería que no acabarán todos ellos enfundándose de nuevo la camiseta rojilla; no obstante, no son los únicos futbolistas que han aparecido ligados al conjunto navarro a lo largo del día. Varios nombres han salido a la palestra con una sola condición: su pasado osasunista. Uno de los rumores que más fuerte ha pegado en las redes sociales ha sido el posible retorno de Masoud Shojaei, que el pasado 30 de junio finalizó su relación contractual con Las Palmas. El equipo amarillo ha confirmado que no cuenta con el iraní y la noticia de la posible vuelta de Nekounam han destapado las sospechas en torno al regreso de la conexión persa al césped de El Sadar. El habilidoso delantero, que se encuentra de vacaciones tras disputar le Mundial de Brasil con su selección, también ha sonado con fuerza para el AEK de Atenas.

Otro que podría estar en la órbita rojilla es Isma López. Delantero de 24 años natural de Pamplona, jugó la temporada pasada en el Sporting de Gijón, siempre por detrás de la dupla yugoslava Scepovic-Lekic, disputando un total de 20 partidos y anotando un solo gol en toda la temporada. Pero su historia no acaba aquí. Isma López se crió en Tajonar, en las categorías inferiores de Osasuna, hasta que en junio de 2005 —en edad cadete— abandonó repentinamente la cantera rojilla para incorporarse al Athletic de Bilbao y continuar su formación en Lezama. Su fichaje y el de su compañero Javier Eraso propició la ruptura de relaciones entre la directiva de Patxi Izco y el club rojiblanco. Tras rescindir su contrato con el conjunto bilbaíno jugó en el filial del Zaragoza y Lugo, para volver al Athletic en 2012 y disputar incluso un partido de Europa League ante el N. K. Slaven Koprivnica en el que consiguió anotar dos goles.

En cualquier caso, tanto Masoud como Isma son solo dos rumores de una larga lista que completan viejos anhelos de la afición como Carlos Cuéllar —libre tras terminar su vinculación con el Sunderland— y Javier Acuña. Con tan solo un día de mercado, los nombres de jugadores relacionados con Osasuna se han disparado, y es que el próximo viernes el equipo viajará a tierras inglesas para iniciar su minigira y Urban quiere tener disponible para entonces al grueso de su plantilla. Lo cual indica que se espera una semana ajetreada en Osasuna.